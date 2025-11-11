Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên làm Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

Sáng 11-11, tại tỉnh Nghệ An, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao Quyết định của Bộ Chính trị cho tân Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận. Ảnh: B. Phạm

Theo đó, Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Nguyễn Khắc Thận tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Khắc Thận (SN 1974), quê xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên.

Ông có trình độ chuyên môn thạc sĩ quản lý kinh tế.

Trước khi được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, ông từng làm giám đốc Sở Nội vụ, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình (cũ); Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên (mới) nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, ngày 10-11, ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII nhiệm kỳ 2025-2030.