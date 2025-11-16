Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

Theo Quyết định số 2523-QĐNS/TW ngày 14/11/2025, ông Lê Văn Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Ông Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương trao quyết định cho ông Lê Văn Lương. Ảnh: Lê Lan

Tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương trao quyết định và chúc mừng tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đề nghị Tỉnh ủy Điện Biên tạo điều kiện để ông Lê Văn Lương nhanh chóng nắm công việc, phát huy kinh nghiệm, đồng hành cùng tập thể lãnh đạo tỉnh thực hiện các mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Văn Lương cảm ơn sự tin tưởng của Trung ương và sự ủng hộ của Ban Chấp hành đảng bộ hai tỉnh Điện Biên, Lai Châu. Tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên cho biết sẽ cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa các nghị quyết, mục tiêu phát triển của tỉnh trong nhiệm kỳ mới.

Lãnh đạo tỉnh Điện Biên tặng hoa, chúc mừng ông Lê Văn Lương. Ảnh: Lê Lan

Ông Lê Văn Lương, sinh ngày 28/8/1968, quê Ninh Bình. Trình độ chuyên môn: Cử nhân sư phạm, Cử nhân kế toán, Thạc sĩ Quản lý kinh tế; Cử nhân chính trị. Ngày vào Đảng 18/3/1994.

Trong quá trình công tác, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí tại Lai Châu như Chủ tịch UBND huyện Than Uyên, Chủ tịch UBND huyện Tân Uyên; Phó Chánh Văn phòng, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2021-2026.