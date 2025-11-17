Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau

Sáng 17/11, Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ .

Theo quyết định, ông Lữ Quang Ngời - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long - thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau .

Ông Lữ Quang Ngời - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long - được Ban Bí thư điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thành Tâm - Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương - cho rằng ông Lữ Quang Ngời được đánh giá là cán bộ có năng lực, kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng và quản lý nhà nước; quyết liệt, sâu sát cơ sở, có khả năng quy tụ, đoàn kết trong cơ quan, đơn vị.

“Tôi tin tưởng với kiến thức, kinh nghiệm công tác đã qua, nhất là ở các vị trí chủ chốt cấp tỉnh, đồng chí sẽ sớm nắm bắt công việc ở địa bàn mới, phát huy năng lực, tâm huyết, trách nhiệm; tiếp tục học hỏi, nỗ lực phấn đấu, đoàn kết cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Cà Mau lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ nhất; tiếp tục đưa Cà Mau phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới”, ông Tâm chia sẻ.

Ông Lữ Quang Ngời sinh năm 1972, quê huyện Cái Bè, Tiền Giang cũ (nay là xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp). Trình độ cử nhân luật kinh tế, thạc sĩ xây dựng Đảng - chính quyền Nhà nước và tiến sĩ chính trị học.

Ông Ngời từng kinh qua các chức vụ như: Phó Giám đốc rồi Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long; Bí thư Huyện ủy Tam Bình (Vĩnh Long cũ); Phó Chủ tịch UBND tỉnh rồi Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cũ.

Tháng 7 vừa qua, khi Vĩnh Long sáp nhập với Bến Tre, Trà Vinh, ông Ngời được Thủ tướng chỉ định giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long mới.