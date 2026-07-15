Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng: Mục tiêu tăng trưởng 11% có cơ sở để hoàn thành

Các đại biểu HĐND thành phố Hà Nội thảo luận tại Tổ chiều 14-7. Ảnh: Viết Thành

Chiều 14-7, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ năm , HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII, các đại biểu thảo luận tại Tổ về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng và thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2026 và các nhóm nghị quyết theo lĩnh vực.

Kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm hoàn toàn khả thi

Phát biểu làm rõ các ý kiến của đại biểu HĐND thành phố về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, nội dung được các đại biểu quan tâm nhiều tại kỳ họp lần này là mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và khả năng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP 11%.

Theo Chủ tịch UBND thành phố, đây không chỉ là vấn đề được Hà Nội đặc biệt quan tâm mà còn là yêu cầu chung của cả nước. Mặc dù tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm đạt 8,22% - mức tăng rất tích cực so với nhiều năm trước - song vẫn còn khoảng cách khá lớn so với mục tiêu 11% của cả năm.

"Ngay từ những tháng đầu năm, thành phố đã nhận định việc đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số là nhiệm vụ rất khó khăn nhưng cũng là trách nhiệm và danh dự của cả hệ thống chính trị", Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh.

Đồng chí Vũ Đại Thắng cho biết, ngay sau khi có số liệu tăng trưởng 6 tháng đầu năm, UBND thành phố đã rà soát, cập nhật lại toàn bộ kịch bản tăng trưởng, xây dựng các giải pháp cụ thể cho từng ngành, từng lĩnh vực và từng khu vực kinh tế. Các kịch bản này không phải đến nay mới xây dựng mà đã được chuẩn bị ngay từ đầu năm, với lộ trình rất chi tiết.

Theo Chủ tịch UBND thành phố, để đạt mục tiêu tăng trưởng 11%, GRDP 6 tháng cuối năm phải đạt bình quân khoảng 13%, trong đó quý III khoảng 12,5% và quý IV khoảng 13,4%. Các chỉ tiêu này đã được thành phố tính toán rất kỹ trên cơ sở số liệu thống kê, phối hợp với các viện nghiên cứu và cơ quan chuyên môn, do đó "hoàn toàn có cơ sở để thực hiện".

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu. Ảnh: Viết Thành

Một trong những nền tảng quan trọng là từ ngày 1-7, hệ thống thể chế, pháp luật đã có những thay đổi căn bản, đặc biệt là các quy định mới về phân cấp, phân quyền và Luật Thủ đô năm 2026 có hiệu lực, góp phần tháo gỡ nhiều điểm nghẽn về cơ chế, chính sách. Bên cạnh đó, HĐND thành phố đã ban hành hàng chục nghị quyết cụ thể hóa các cơ chế mới, tạo hành lang pháp lý để các dự án đầu tư được triển khai nhanh hơn.

Theo Chủ tịch UBND thành phố, trong suốt thời gian từ cuối năm 2025 đến nay, thành phố đã tập trung rất lớn cho công tác chuẩn bị đầu tư, hoàn thiện quy trình, tổ chức bộ máy, cải cách thủ tục hành chính và tháo gỡ các dự án tồn đọng nhiều năm.

Chủ tịch UBND thành phố cho rằng, kết quả nổi bật nhất trong thời gian qua là nhiều dự án tồn tại kéo dài nhiều năm đã được tháo gỡ và bước vào giai đoạn thi công. Cụ thể, trước đây một dự án hạ tầng từ khi đề xuất đến khi có mặt bằng để triển khai có thể mất từ 5-7 năm, thậm chí nhiều dự án kéo dài 9-18 năm vẫn chưa thể thực hiện. Tuy nhiên, sau khi có các cơ chế, chính sách mới và sự chỉ đạo quyết liệt của thành phố, nhiều dự án đã có chuyển biến rất nhanh.

Trong 6 tháng cuối năm, hàng loạt dự án lớn sẽ tiếp tục được triển khai, trong đó có các dự án giao thông trọng điểm, các tuyến đường kết nối, hệ thống hạ tầng đô thị và nhiều dự án phát triển mới.

Đối với các tuyến vành đai, cầu vượt sông Hồng, đường Vành đai 3,5 và nhiều công trình hạ tầng khác, Chủ tịch UBND thành phố cho biết giai đoạn chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng cơ bản đã hoàn thành, bước sang giai đoạn thi công xây lắp. Các nhà thầu đã huy động đầy đủ nhân lực, thiết bị, vật tư để triển khai, kể cả những hạng mục kỹ thuật phức tạp như thi công hầm và các công trình giao thông quy mô lớn.

Nhà ở xã hội sẽ tạo thêm động lực cho tăng trưởng

Một trong những lĩnh vực được Chủ tịch UBND thành phố đánh giá sẽ đóng góp lớn cho tăng trưởng là phát triển nhà ở, đặc biệt là nhà ở xã hội. Từ đầu năm đến nay, thành phố đã chấp thuận chủ trương đầu tư gần 60 dự án nhà ở xã hội với quy mô trên 100.000 căn hộ.

Theo tính toán của ngành xây dựng, riêng khối lượng xây dựng của các dự án nhà ở xã hội và nhà ở thương mại trong 6 tháng cuối năm sẽ tăng khoảng 75% so với 6 tháng đầu năm, tạo nguồn việc làm lớn cho ngành xây dựng và đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng GRDP. Ngoài lĩnh vực nhà ở, các khu công nghiệp, các dự án đầu tư lớn cũng sẽ bước vào giai đoạn triển khai mạnh trong nửa cuối năm, góp phần tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế.

“Khi cộng hưởng tất cả các yếu tố từ thể chế mới, cải cách thủ tục hành chính, tiến độ triển khai các dự án hạ tầng, nhà ở xã hội, các khu công nghiệp và các dự án đầu tư lớn, chúng tôi tin rằng mục tiêu tăng trưởng năm 2026 có tính khả thi và hoàn toàn có cơ sở để thực hiện", Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng khẳng định.

Xử lý dứt điểm các tồn tại về đất dịch vụ, đất giãn dân

Phát biểu giải trình, làm rõ các ý kiến của đại biểu HĐND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026, bên cạnh việc đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, thành phố phải triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ công tác chuẩn bị đầu tư, quy hoạch, giải phóng mặt bằng đến bảo đảm nguồn vật liệu, nhân lực và tổ chức thi công các dự án.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu. Ảnh: Viết Thành

Theo Chủ tịch UBND thành phố, Hà Nội đang xây dựng lại mô hình tăng trưởng trên cơ sở phát triển mạnh công nghiệp, nhưng không chỉ là công nghiệp truyền thống mà tập trung vào các ngành công nghệ cao, công nghiệp mới và công nghiệp có giá trị gia tăng lớn.

Trong thời gian qua, thành phố đã nghiên cứu, chuẩn bị phát triển nhiều khu công nghiệp mới, đặc biệt là các khu công nghiệp công nghệ cao, khu công nghiệp chuyên ngành phục vụ những lĩnh vực có tiềm năng phát triển mạnh trong thời gian tới như công nghiệp bán dẫn, tự động hóa và các ngành công nghệ cao khác. Theo Chủ tịch UBND thành phố, hiện đã có doanh nghiệp đề xuất đầu tư khoảng 60 ha để phát triển khu công nghiệp công nghệ cao phục vụ các lĩnh vực mới.

Liên quan đến đất dịch vụ và đất giãn dân - nội dung được nhiều đại biểu quan tâm, Chủ tịch UBND thành phố khẳng định, ngay khi Luật Thủ đô có hiệu lực, thành phố đã tập trung xây dựng các cơ chế để xử lý những tồn tại kéo dài nhiều năm. Đối với đất dịch vụ, thành phố đã trình HĐND ban hành nghị quyết để giải quyết trước mắt khoảng 22.000 trường hợp. Toàn bộ số liệu được tổng hợp trên cơ sở báo cáo của các quận, huyện trước đây và các xã, phường hiện nay.

Sau khi thẩm tra, các địa phương tiếp tục rà soát và phát sinh thêm một số trường hợp mới. Chủ tịch UBND thành phố khẳng định thành phố sẽ tiếp tục tổng hợp để xử lý, song trước mắt đề nghị HĐND thông qua nghị quyết nhằm giải quyết ngay các trường hợp đã đủ điều kiện. "Phần phát sinh sau sẽ tiếp tục được bổ sung, không để người dân phải chờ đợi", đồng chí Vũ Đại Thắng cho biết.

Về nội dung phân cấp, phân quyền, đồng chí Vũ Đại Thắng cho biết vừa qua UBND cấp xã đã được giao thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Như vậy, về cơ bản, thành phố đã thực hiện phân cấp tối đa theo quy định. Nếu còn nội dung nào chưa được phân cấp, đề nghị các địa phương báo cáo để thành phố xem xét. Điều đáng lo nhất hiện nay không phải là thiếu phân cấp mà là đã được phân cấp nhưng một số nơi vẫn chưa mạnh dạn thực hiện.

Đồng chí Vũ Đại Thắng nêu ví dụ, theo quy định hiện hành, việc phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 đối với các dự án nhà ở xã hội đã được giao cho cấp xã. Tuy nhiên, nhiều chủ đầu tư phản ánh một số địa phương còn e ngại, chưa dám tiếp nhận hồ sơ.

Vì vậy, ngay trong tuần này thành phố sẽ tổ chức cuộc họp chuyên đề để rà soát toàn bộ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến lĩnh vực này. Quan điểm của thành phố là những nội dung Trung ương cho phép phân cấp thì sẽ thực hiện triệt để; vấn đề hiện nay là các địa phương cần chủ động hơn trong triển khai.