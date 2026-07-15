Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cơ quan Thuế thông báo: Tạm hoãn xuất cảnh tất cả người có tên trong danh sách dưới đây

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Thuế tỉnh Quảng Trị vừa thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với 5 người là đại diện pháp luật các công ty.

Ngày 8/7/2026, Thuế tỉnh Quảng Trị đã công khai danh sách 5 người nộp thuế bị thông báo tạm hoãn xuất cảnh theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và xuất nhập cảnh.

Thời gian tạm hoãn xuất cảnh được áp dụng kể từ ngày ban hành quyết định đến khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách Nhà nước.

Việc áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh nhằm tăng cường công tác quản lý, thu hồi nợ thuế và bảo đảm người nộp thuế thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.

Danh sách người nộp thuế bị thông báo tạm hoãn xuất cảnh gồm:

Các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế từ ngày 01/7

Nghị định 252/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Quản lý thuế 2025. Trong đó, văn bản đã xác định cụ thể 05 trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế có hiệu lực từ ngày 01/7/2026.

Thứ nhất, đối với cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh thuộc diện bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, việc tạm hoãn xuất cảnh sẽ được áp dụng nếu số tiền thuế nợ từ 50 triệu đồng trở lên và đã quá thời hạn nộp từ 120 ngày trở lên.

Trong khi đó, cá nhân là chủ sở hữu hưởng lợi hoặc người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh nếu số tiền thuế nợ từ 500 triệu đồng trở lên và quá thời hạn nộp từ 120 ngày trở lên.

Các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế từ ngày 01/7/2026 (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi)

Trường hợp thứ ba liên quan đến cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, chủ sở hữu hưởng lợi, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sau 120 ngày kể từ ngày cơ quan thuế ban hành thông báo mà không thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.

Đối với cá nhân là người nước ngoài, biện pháp tạm hoãn xuất cảnh được áp dụng nếu cá nhân đó có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định mà chưa hoàn thành nghĩa vụ.

Cuối cùng, quy định này cũng áp dụng đối với cá nhân là người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài, hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài trước khi xuất cảnh khỏi Việt Nam mà vẫn còn nợ thuế quá thời hạn nộp theo quy định và chưa hoàn thành nghĩa vụ.

Hướng dẫn tra cứu diện tạm hoãn xuất cảnh vì nợ thuế qua eTax Mobile

Người nộp thuế có thể dễ dàng kiểm tra thông tin liên quan thông qua ứng dụng eTax Mobile:

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng bằng tài khoản thuế điện tử hoặc VNeID;

Bước 2: Chọn mục "Tra cứu thông báo";

Bước 3: Tại danh mục thông báo, kiểm tra các mục "Thông báo hành chính của cơ quan thuế" và "Thông báo khác" để theo dõi tình trạng nghĩa vụ thuế.

Cục Thuế vừa phát thông báo mới

Ngọc Khánh

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chỉ trong 6 tháng, một địa phương ghi nhận tăng trưởng GRDP lọt TOP10, FDI tăng bằng lần, đặt mục tiêu thành "thủ phủ" công nghiệp công nghệ cao của Việt Nam

Chỉ trong 6 tháng, một địa phương ghi nhận tăng trưởng GRDP lọt TOP10, FDI tăng bằng lần, đặt mục tiêu thành "thủ phủ" công nghiệp công nghệ cao của Việt Nam Nổi bật

Trung Quốc vừa chi gần nửa tỷ USD mua "báu vật trên cao" của Việt Nam

Trung Quốc vừa chi gần nửa tỷ USD mua "báu vật trên cao" của Việt Nam Nổi bật

Đường Vành đai 3 TPHCM “chạy đua” tiến độ

Đường Vành đai 3 TPHCM “chạy đua” tiến độ

10:47 , 15/07/2026
Lọc dòng vốn, giữ 'chất xám': Khi Việt Nam không còn thu hút FDI bằng mọi giá

Lọc dòng vốn, giữ 'chất xám': Khi Việt Nam không còn thu hút FDI bằng mọi giá

09:34 , 15/07/2026
Sớm hiện thực hóa Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm

Sớm hiện thực hóa Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm

09:00 , 15/07/2026
Thông tin 7 tuyến cao tốc vừa điều chỉnh quy hoạch

Thông tin 7 tuyến cao tốc vừa điều chỉnh quy hoạch

08:30 , 15/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên