Chủ tịch Văn Toàn diện vest bảnh bao đứng bên biệt thự ở quê nhìn lại năm 2023, có tất cả nhưng lại thiếu điều này

"Năm 2023 thật là đặc biệt với mình, một năm có rất nhiều chuyện thay đổi. Đến ngày cuối của năm 2023 nhìn lại và cảm thấy vui, may mắn và biết ơn khi mọi việc đều nhẹ nhàng với mình. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn đồng hành trong thời gian vừa qua luôn ủng hộ mình dù mình có thi đấu ở Hàn Quốc và hiện tại là Thép xanh Nam Định và đội tuyển Việt Nam. Chào năm 2024 hi vọng năm mới bình an" , tiền đạo Nguyễn Văn Toàn chia sẻ lên trang cá nhân.

Văn Toàn đứng cạnh căn nhà mới xây ở quê

Có lẽ năm 2023 sẽ là năm đặc biệt nhất trong sự nghiệp bóng đá của Văn Toàn. Sau 15 năm gắn bó với đội bóng duy nhất là HAGL, Văn Toàn đã có lần đầu tiên xuất ngoại sang Hàn Quốc thi đấu. Anh cũng là cầu thủ được đá nhiều nhất trong số 3 cầu thủ xuất ngoại năm 2023. Dù vậy, sau cùng Văn Toàn đã quyết định về nước để được gần với gia đình.

Trở lại Nam Định, Văn Toàn nhận mức lương 100 triệu đồng cùng mức lót tay hàng chục tỷ đồng. Văn Toàn đang dần lấy lại phong độ những vòng đấu gần đây ở V.League. Năm 2023, Văn Toàn còn hoàn thành mong muốn xây dựng cho bố mẹ một ngôi nhà vững chãi ở quê. Thậm chí người hâm mộ còn gọi đây là căn "biệt phủ" vì quá rộng rãi.

Văn Toàn đã có một năm 2023 như chính anh nói là thật đặc biệt, duy chỉ có người yêu là chưa. Đến này Văn Toàn vẫn thừa nhận mình còn độc thân và đang tìm một nửa phù hợp với mình.