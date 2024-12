Chủ tịch VNDirect Phạm Minh Hương lên sóng talk show The Investors ngày 3/12

Số cuối cùng của The Investors sẽ có sự góp mặt của một nhân vật đặc biệt, bà Phạm Minh Hương, Chủ tịch HĐQT Chứng khoán VNDirect, một trong những công ty chứng khoán hàng đầu tại Việt Nam. Cuộc trò chuyện sẽ được dẫn dắt bởi host Nguyễn Đức Hùng Linh, nhà sáng lập Think Future Consultancy.

Bà Phạm Minh Hương được mệnh danh là “bà trùm tài chính” khi là một trong những nữ doanh nhân đầu tiên thành lập và điều hành một công ty chứng khoán từ những ngày đầu của thị trường. Bà cũng là đại diện tiêu biểu cho thế hệ lãnh đạo giàu kinh nghiệm, chuyên môn cao và luôn tràn đầy nhiệt huyết dù đã trải qua nhiều năm chinh chiến trên thị trường.

Trong chương trình, bà Hương sẽ chia sẻ những thách thức và cơ hội mà bà đã gặp phải, cũng như những bài học quý giá gắn liền với những thăng trầm của VNDirect sau 18 năm hoạt động. Với kinh nghiệm và kiến thức sâu rộng trong lĩnh vực tài chính, Chủ tịch VNDirect cũng sẽ chia sẻ với nhà đầu tư những bí kíp đắt giá để có sự an nhàn trong đầu tư chứng khoán.

Về phần Host Nguyễn Đức Hùng Linh, ông đã có nhiều năm kinh nghiệm trong thị trường tài chính với lĩnh vực trọng tâm là nghiên cứu kinh tế vĩ mô, đầu tư, quản lý quỹ và M&A. Với sự am hiểu sâu rộng và phong cách gần gũi, cởi mở, ông Hùng Linh hứa hẹn sẽ dẫn dắt khán giả của talk show đến những câu chuyện đầy hấp dẫn.

The Investors là chuỗi talk show hướng đến việc mang lại góc nhìn chuyên sâu từ các lãnh đạo doanh nghiệp, nhà quản lý quỹ, công ty chứng khoán và các nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm, có ảnh hưởng lớn về chứng khoán Việt Nam cũng như các xu hướng đầu tư trên thị trường. Talk show được đồng tổ chức bởi CafeF và Chứng khoán VPBank (VPBankS) đã giúp các nhà đầu tư hiểu sâu hơn thị trường chứng khoán từ quá khứ, tới hiện tại và hướng đến tương lai.

“Thông qua talk show “The Investors”, VPBankS cùng với CafeF hy vọng sẽ mang tới những câu chuyện truyền cảm hứng cho nhà đầu tư qua chia sẻ của những người đã gắn bó với thị trường chứng khoán Việt Nam nhiều năm, từ những ngày đầu tiên. Đó có thể là những thành công, nhưng cũng có thể là những bài học, những thất bại, những khó khăn… để nhà đầu tư có thêm niềm tin và động lực vào con đường đầu tư dài hạn và bền vững”, đại diện VPBankS chia sẻ.

"The Investors" là series talk show truyền cảm hứng do CafeF và Chứng khoán VPBank (VPBankS) đồng tổ chức, phát sóng vào 10h00 thứ Ba hàng tuần trên Fanpage CafeF và vào 12h00 thứ Ba, thứ Sáu hàng tuần kênh ON INFO TV - VTVcab9.

