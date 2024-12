“Mỗi khi thị trường suy giảm, tôi nghĩ rằng tương lai sẽ tăng mạnh hơn” và loạt phát ngôn ấn tượng tại talk show The Investors

Cũng có quan điểm không quá bi quan về việc khối ngoại bán ròng, ông Dominic Scriven – Chủ tịch Dragon Capital cho rằng không nên lo lắng, bởi "nhà đầu tư nước ngoài có thể là người sớm nhất, nhưng đôi khi cũng lại muộn nhất" với hàm ý khối ngoại bán ròng liên tiếp, nhưng rồi họ sẽ trở lại mua ròng khi nhận ra tiềm năng từ thị trường Việt Nam.



Trong khi đó, bà Nguyễn Hoài Thu – CFA, Tổng Giám đốc điều hành khối đầu tư chứng khoán VinaCapital cho rằng nhà đầu tư nước ngoài luôn yêu thích câu chuyện tăng trưởng của Việt Nam vì quá rõ ràng, nhưng điều họ trăn trở nhiều hơn là làm thế nào để tiếp cận được thị trường chứng khoán. Trước đây, room ngoại đã gây cản trở cho dòng vốn ngoại. Hiện điều này đã không còn là cản trở quá lớn bởi nhiều công ty đã "hở room" sau khi khối ngoại bán ròng liên tục. Tuy nhiên, việc chưa được nâng hạng lên thị trường mới nổi cũng làm cho nhiều nhà đầu tư băn khoăn. Ngoài ra, một số đối tác ngoại còn xem xét tới các tiêu chí liên quan tới xếp hạng môi trường đầu tư.

Một khi Việt Nam từng bước đạt được những cột mốc mới như nâng hạng từ thị trường cận biên lên mới nổi, cải thiện xếp hạng môi trường đầu tư sẽ có uy tín hơn trong mắt giới đầu tư.

Chi tiết bài

Ông Michael Hung Nguyen – Phó TGĐ Tập đoàn Masan đánh giá so với các quốc gia khu vực Đông Nam Á, thị trường chứng khoán Việt Nam chỉ thua Thái Lan về thanh khoản. Bên cạnh đó, mọi người đều biết ở Việt Nam có nhiều công ty tốt và kinh tế sẽ tăng trưởng ra sao. Do đó, để củng cố niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài cũng như các nhà đầu tư cá nhân ở Việt Nam, nhiệm vụ của các công ty Việt Nam là phải cải thiện các chỉ số kinh doanh, và minh bạch hơn về báo cáo tài chính.

Tại talk show The Investors được đồng tổ chức bởi CafeF và VPBankS, bà Trần Thị Kim Cương – CEO Manulife Investment Management (Việt Nam) cho rằng điều quan trong nhất là trước khi đầu tư là cần hiểu rõ bản thân, biết được mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Mỗi cá nhân cần phải xác định mục tiêu của việc đầu tư là để nâng cao chất lượng cuộc sống chứ không nên khiến cuộc sống trở nên căng thẳng hay rối loạn vì biến động của thị trường. Tất cả mọi người đều muốn lợi nhuận nhanh nhưng cần có kỳ vọng hợp lý và phù hợp với bản thân, và quan trọng là lợi nhuận hay việc tăng trưởng tài sản cần phải bền vững.

Chi tiết bài

Chia sẻ về kinh nghiệm đầu tư, ông Lã Giang Trung – CEO Passion Investment cho rằng việc khó nhất trong đầu tư là dựa trên những thông tin có được để tính toán mức định giá phù hợp và đưa ra quyết định đầu tư ở mức giá đó. Nhà đầu tư nên nhớ một nguyên tắc là việc ước tính chỉ là ước tính, hoàn toàn có thể đúng hoặc sai. Nếu chúng ta đưa ra ước tính thận trọng thì có thể giảm rủi ro và bảo toàn tài sản tốt hơn.

Chi tiết bài

Từ góc nhìn của người có nhiều kinh nghiệm trong ngành tài chính, ông Nguyễn Đức Hùng Linh – Nhà sáng lập Think Future Consultancy đánh giá việc quan trọng là cần hiểu rõ doanh nghiệp và kiên định nắm giữ dài hạn. Điều này sẽ giúp nhà đầu tư có mức sinh lời cao hơn việc FOMO chạy theo những thông tin trên thị trường. Chứng khoán là kênh đầu tư sinh lời tốt nhưng kỳ vọng làm giàu nhanh sẽ rất khó.

Chi tiết bài

Nhận định về tâm lý muốn làm giàu nhanh trên thị trường chứng khoán, bà Phạm Minh Hương – Chủ tịch VNDirect cho rằng có ba yếu tố là rào cản tâm lý với nhà đầu tư là muốn, sợ và thờ ơ. Ba trạng thái này làm cho nhà đầu tư không sáng suốt, còn làm giàu nhanh hay chậm chủ yếu do năng lực. Có những người làm giàu rất nhanh do có năng lực và chúng ta phải kiến tạo năng lực đó. Để đầu tư an nhàn, cần phải biến đầu tư thành kỹ năng sống trọn đời, là hành trình trải nghiệm để nắm bắt cơ hội và kiểm soát rủi ro.

Cũng theo Chủ tịch VNDirect, thị trường luôn luôn đúng, người tỉnh táo cần phải biết nhận diện mình ở đâu trên thị trường và chỉ nên quyết định khi cảm thấy tâm an tĩnh. Thiền là cách Chủ tịch VNDirect giữ được trạng thái tỉnh táo, thoát khỏi 3 cạm bẫy muốn, sợ và thờ ơ trên thị trường.

Chi tiết bài

Nói về kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, bà Lê Diệp Kiều Trang – Chủ tịch Quỹ đầu tư Alabaster cho biết điều quan trọng là đánh giá công ty như thế nào. Thông tin từ thị trường càng chính xác, khả năng phân tích càng chuẩn, đó mới là yếu tố quyết định thành công của khoản đầu tư.

Theo bà Trang, trong ngành đầu tư, gừng càng già càng cay. Những nhà đầu tư có nhiều năm kinh nghiệm sẽ có đánh giá sâu sắc hơn so với hồi còn trẻ và so với nhiều bạn trẻ. Nhưng không có nghĩa là tuổi tác quyết định lợi thế, mà là kinh nghiệm giúp họ có nhận định sắc sảo hơn về thị trường. Vì vậy, nếu theo ngành đầu tư, đừng nóng vội, hãy coi nghề này là một nghề suốt đời, đi 40-50 năm. Mỗi khi thất bại, đừng hoảng sợ, coi đó là bài học xương máu. Mỗi lần thất bại, phải tự hỏi mình nếu làm lại, mình sẽ làm gì tốt hơn. Lần sau sẽ làm tốt hơn lần trước.

Chi tiết bài

Là chuyên gia lão luyện trong lĩnh vực mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A), ông Trần Lệ Nguyên – CEO Kido cũng có rất nhiều kinh nghiệm trong đầu tư chứng khoán. Tại talk show "The Investors", ông Trần Lệ Nguyên đã chia sẻ phương pháp sàng lọc cổ phiếu khi đầu tư.

Theo ông Nguyên, đối với nhà đầu tư cá nhân, trước tiên nên chọn các bluechip để tránh bớt rủi ro. Thứ hai là các công ty đã xây dựng được thương hiệu trên thị trường, có hệ thống và đội ngũ lãnh đạo tốt. Đó là 2 yếu tố quan trọng nhất.

Bên cạnh đó, CEO Kido cho rằng nên lựa chọn đầu tư vào các cổ phiếu có thương hiệu, thị phần và đội ngũ lãnh đạo tốt, gặp lúc thị trường xấu cũng chỉ lỗ nhiều khoảng 20%, còn thị trường tốt có thể lãi trên 50-60%. Đừng ham mua "minichip" vì muốn lãi nhiều, cổ phiếu giá rẻ.

Chi tiết bài

Hòa Bình là tổng thầu đầu tiên niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam, cũng từng là công ty xây dựng có giá trị vốn hóa lớn nhất trên sàn chứng khoán. Nhưng hàng loạt vấn đề xảy ra, đến từ khách quan lẫn chủ quan, khiến cổ phiếu HBC bị hủy niêm yết trên HOSE từ tháng 9/2024.

Ông Lê Viết Hải đã thẳng thắn chia sẻ rất tiếc vì đã không giữ được cổ phiếu HBC niêm yết trên sàn HoSE. Việc này khiến Hoà Bình gặp khó khăn hơn trong đấu thầu các dự án, trong việc giữ mối quan hệ với đối tác, ngân hàng và tìm kiếm thêm nhà đầu tư chiến lược. Tuy nhiên, thiệt hại lớn nhất vẫn là các cổ đông.

Dù vậy, Chủ tịch Hòa Bình cho rằng trước sau cổ phiếu HBC cũng sẽ trở lại HoSE. Điều quan trọng là kết quả kinh doanh công ty thật tốt trong khả năng có thể.

Chi tiết bài

Là một trong hai doanh nghiệp đầu tiên niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam từ năm 2000, bà Nguyễn Thị Mai Thanh là người có nhiều đóng góp tâm huyết cho sự phát triển của thị trường. Lý giải về hiện tượng ít doanh nghiệp mới lên sàn những năm gần đây, bà Mai Thanh cho rằng lợi ích nổi bật của việc đưa doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán là huy động vốn thông qua phát hành cổ phiếu.

Tuy nhiên, huy động vốn trên sàn chứng khoán đòi hỏi khá chặt chẽ: phải chuẩn bị hồ sơ đăng ký, quy trình, giải thích việc sử dụng nguồn vốn huy động… Trong khi đó, vài năm gần đây, huy động vốn thông qua việc phát hành trái phiếu thuận lợi hơn nhiều, cam kết với nhà đầu tư có vẻ cũng dễ dàng hơn. Vì thế, doanh nghiệp lựa chọn phát hành trái phiếu thay vì niêm yết để huy động vốn qua cổ phiếu trên sàn chứng khoán.

Chi tiết bài

Mặc dù năm 2024, thị trường chứng khoán Việt Nam có những biến động không mấy dễ chịu với nhà đầu tư, tuy nhiên ông Ngô Thế Triệu – CEO Eastspring Việt Nam dự báo trong năm 2025, mức tăng trưởng lợi nhuận các doanh nghiệp đầu ngành sẽ ở mức 15 – 20%, đưa định giá P/E thị trường về khoảng 12 lần. So với mức P/E bình quân 16-17 lần trong gần 10 năm nay, đây cũng là tỷ lệ tương đối ổn định.

Với những giả định trên, CEO Eastspring Việt Nam đánh giá 2025 tiếp tục là năm sáng sủa về mặt đầu tư. Nếu lợi nhuận doanh nghiệp tăng trưởng, định giá doanh nghiệp tốt lên, nhà đầu tư có điều kiện tốt hơn để mua tích sản trong khoản thời gian này.

Chi tiết bài