KIS Research: Các trụ cột Dầu khí Quốc gia kinh doanh ra sao trong quý 1/2025?

Hình 1: Dự phóng kết quả kinh doanh Quý 1/2025 các doanh nghiệp ngành Dầu khí (tỷ đồng, %). Nguồn: KIS Research ước tính

Thượng nguồn: Lô B – Ô Môn sẽ tăng tốc trong 2025

Năm 2024 là một năm đầy dấu ấn của siêu dự án Lô B – Ô Môn. Ngày 28/3/2024, MOECO, nhà đầu tư mỏ khí Lô B (sở hữu 22,4%) đã công bố quyết định đầu tư cuối cùng (FID) cho dự án. Cùng thời điểm đó, Petrovietnam và các đối tác đã ký một loạt các thoả thuận trọng yếu của dự án gồm: Hợp đồng mua bán khí (GSPA), Hợp đồng vận chuyển khí (GTA), và Hợp đồng đấu nối, vận hành và dịch vụ (TOSA). Nhà điều hành dự án là Phú Quốc POC cũng đã hoàn tất việc trao thầu đầy đủ (Full LOA) các gói thầu ngoài khơi EPCI#1 và EPCI#2, bất chấp việc dự án chưa nhận được đầy đủ FID.

Tính đến thời điểm tháng 2/2025, tiến độ các gói thầu EPCI#1 và EPCI#2 lần lượt đạt 16,7% và 34%. Gói EPC đường ống bờ đạt 16%. Tốc độ triển khai như hiện nay nhìn chung được đánh giá là đúng tiến độ.

Chứng khoán KIS cho rằng dự án sẽ tăng tốc trong 2025, trong đó ngoài việc đẩy mạnh các gói thầu EPCI, còn triển khai các hạng mục quan trọng khác như đánh giá và trao thầu FSO. PVS là công ty sẽ hưởng lợi lớn nhất trong 2025 nhờ tham gia vào cả 3 gói thầu EPCI#1, EPCI#2 và EPC đường ống bờ. Doanh thu PVS từ 3 gói thầu trên có thể đạt gần 10,9 nghìn tỷ đồng trong năm 2025 theo ước tính của KIS. Ngoài ra, PVS cũng là nhà thầu cung cấp FSO tiềm năng cho dự án.

Hình 2: Dự phóng kết quả kinh doanh Quý 1/2025 của PVS (tỷ đồng, %). Nguồn: Dữ liệu công ty, Bloomberg, KIS Research ước tính

Chứng khoán KIS dự phóng doanh thu Quý 1/2025 của PVS đạt gần 6,6 nghìn tỷ đồng, tăng 77% so với cùng kỳ, trong đó mảng Cơ khí và xây lắp tăng trưởng 216%. LNST dự phóng đạt 375 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ.

Phân phối xăng dầu: thách thức từ biến động giá dầu Thế giới

Giá dầu thô Brent trở nên sôi động từ những ngày đầu năm 2025 khi Mỹ tuyên bố áp lệnh trừng phạt lên 183 tàu chở dầu được cho là thuộc "hạm đội bóng đêm", giá dầu sau đó tăng vọt lên mốc 82 USD/thùng. Tuy nhiên, việc Israel và Hamas đi đến thoả thuận ngừng bắn, cùng với triển vọng hoà bình Nga - Ukraine gia tăng khiến giá dầu ngay lập tức bị chiết khấu. Vào tháng 3, việc OPEC xác nhận không gia hạn cắt sản lượng 2,2 triệu thùng/ngày, và bắt đầu tăng dần sản lượng từ tháng 4/2025 khiến Brent có lúc giảm xuống dưới 69 USD/thùng.

Hình 3: Diễn biến giá dầu Brent và hệ số biến thiên CV (USD/thùng, %). Nguồn: Bloomberg, KIS Research

Theo Chứng khoán KIS, việc các sự kiện lớn liên tục phản ánh vào giá dầu đã làm tăng mức độ biến động của loại hàng hoá này. Hệ số biến thiên (CV) theo quý của dầu Brent ước đạt 4,4% trong Quý 1 2025, tăng 1,4 điểm % so với cùng kỳ, cho thấy mức độ biến động đã tăng đáng kể. KIS nhận định, việc này tác động tiêu cực lên biên lợi nhuận gộp của các nhà phân phối xăng dầu như PLX, OIL do rủi ro kinh doanh gia tăng.

Theo quy định hiện hành, các thương nhân đầu mối xăng dầu như PLX, OIL phải duy trì tồn kho tối thiểu 20 ngày cung ứng, trong khi giá bán lẻ xăng dầu được điều chỉnh theo chu kỳ 7 ngày. Điều này tạo ra rủi ro giảm giá hàng tồn kho và chênh lệch giá nhập/bán cho doanh nghiệp khi giá dầu biến động mạnh.

Nghị định xăng dầu mới hiện đang trong quá trình lấy ý kiến (dự thảo gần nhất vào ngày 24/1/2025), với tinh thần trao quyền quyết định giá cho doanh nghiệp phân phối xăng dầu (cơ quan điều hành chỉ quy định giá trần) và phản ánh thực tế hơn các khoảng mục theo lạm phát, đang được kỳ vọng cho phép các doanh nghiệp linh hoạt hơn, cải thiện lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro kinh doanh. Chứng khoán KIS hiện kỳ vọng nghị định xăng dầu mới có thể được phê duyệt trong nửa cuối 2025.

Hình 4: Dự phóng kết quả kinh doanh quý 1/2025 của PLX (tỷ đồng, %). Nguồn: Dữ liệu công ty, Bloomberg, KIS Research

Đối với PLX, Chứng khoán KIS kỳ vọng sản lượng xăng dầu nội địa đạt mức tăng ổn định 4% trong Quý 1/2025. Doanh thu dự báo giảm 7% so với cùng kỳ khi Brent đã giảm 8%. Biên gộp có thể thu hẹp xuống mức 5,5% (so với 6,5% của quý trước, và 6,2% của cùng kỳ 2024). Lợi nhuận sau thuế dự báo đạt 663 tỷ đồng, giảm 41% so với mức nền cao cùng kỳ.

Ngành khí: LNG tăng tốc

Chuỗi dự án "kho cảng LNG – nhà máy điện" đầu tiên của Việt Nam, kho LNG Thị Vải và nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4 đã gần hoàn tất. Kho LNG Thị Vải đã đi vào hoạt động từ tháng 9/2023, trong khi Nhơn Trạch 3&4 đang chuẩn bị "về đích". Tiến độ xây dựng tại Nhơn Trạch 3&4 tại thời điểm tháng 2/2025 đã đạt 96%. Ngày 25/2, POW cũng đã hoàn tất ký kết hợp đồng mua khí (GSA) với GAS, đảm bảo nguồn cung khí LNG ổn định cho phát điện.

Hình 5: Sản lượng nhập khẩu LNG tại LNG Thị Vải, giá nhập trung bình và dự phóng tiêu thụ LNG 2025 (nghìn tấn, USD). Nguồn: Dữ liệu công ty, KIS Research

Theo Chứng khoán KIS, việc Nhơn Trạch 3&4 đi vào vận hành thương mại (dự kiến lần lượt vào tháng 6 và tháng 9/2025) sẽ giúp tiêu thụ LNG bùng nổ trong nửa cuối năm 2025. GAS là công ty hưởng lợi lớn nhất từ sự bùng nổ của phân khúc LNG nhờ hợp đồng GSA ký kết với Nhơn Trạch 3&4. KIS kỳ vọng sản lượng bao tiêu của hợp đồng GSA có thể đạt khoản 0,9 tỷ m3 khí tái hoá mỗi năm, và sẽ có tác động lớn vào kết quả kinh doanh của GAS từ quý 3/2025. Tại thời điểm quý 1/2025, kỳ vọng sản lượng LNG sẽ bắt đầu tăng nhưng chưa bùng nổ, chủ yếu phục vụ nhu cầu vận hành thử Nhơn Trạch 3&4 và khách hàng công nghiệp.

Hình 6: Dự phóng kết quả kinh doanh Quý 1/2025 của GAS (tỷ đồng, %). Nguồn: Dữ liệu công ty, ARAMCO, Bloomberg, KIS Research

Về kết quả kinh doanh trong quý 1/2025 của GAS, Chứng khoán KIS kỳ vọng doanh thu đạt 27 nghìn tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ nhờ sản lượng LPG và LNG tăng. Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế có thể giảm 8%, về mức 2,3 nghìn tỷ đồng do công ty có thể phải tiếp tục trích lập dự phòng phải thu khó đòi.