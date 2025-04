Sau thành công của Inochi, Tân Phú Việt Nam dồn sức cho mảng mẹ và bé

Năm 2018, thị trường gia dụng Việt Nam xuất hiện một thương hiệu mới có tên Inochi. Là thương hiệu được nghiên cứu và phát triển bởi người Việt, Inochi được người tiêu dùng đánh giá cao nhờ sử dụng các chất liệu như Tritan, PP nguyên sinh, những vật liệu nổi bật về độ an toàn, tính bền vững và dễ sử dụng. Inochi nhanh chóng phủ sóng trên khắp các sàn thương mại điện tử, hệ thống siêu thị lớn, trung tâm thương mại và đại lý truyền thống.

Sau 6 năm phát triển, Inochi đã có những thành tựu vô cùng nổi bật khi liên tục tăng trưởng bình quân 116% /năm với nhiều giải thưởng ấn tượng. Trong chiến lược 5 năm tiếp theo (2025 – 2029), Inochi hướng đến cột mốc 2,500 tỷ doanh thu vào năm 2029 với tốc độ tăng trưởng bình quân 20% /năm

Tiếp nối sự thành công đó, Tân Phú Việt Nam tiếp tục mở rộng chiến lược của mình bằng cách gia nhập thị trường mẹ và bé với thương hiệu AOI ra mắt vào tháng 8 năm 2023.

Theo báo cáo của Kirin Capital, với dân số hơn 100 triệu dân và mỗi năm khoảng 1,5 triệu trẻ em ra đời, thị trường các sản phẩm mẹ và bé tại Việt Nam đang có sức hấp dẫn lớn với nhu cầu người tiêu dùng tăng cao. Báo cáo của Nielsen cũng chỉ ra rằng, mỗi năm tại Việt Nam, doanh thu ước tính các sản phẩm và dịch vụ phục vụ cho thị trường mẹ và bé khoảng 7 tỷ USD, tốc độ tăng trưởng 30-40%.

Đặc biệt, trong 10 năm tới, các bà mẹ Gen Z sẽ trở thành nhóm khách hàng chủ yếu trong ngành mẹ và bé. Khác với thế hệ trước, các bà mẹ Gen Z đặc biệt chú trọng đến chất lượng và an toàn trong các sản phẩm cho trẻ, với sự ưu tiên dành cho thực phẩm hữu cơ, sản phẩm công nghệ cao, và các sản phẩm không chứa hóa chất. Điều này đòi hỏi các thương hiệu phải đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe từ nhóm khách hàng này, cung cấp các sản phẩm chất lượng không chỉ an toàn cho bé mà còn thân thiện với môi trường.

Bên cạnh những cơ hội là thách thức lớn đối với các thương hiệu trong nước. Các thương hiệu nước ngoài như Pigeon, Mamypoko, và Bambino đã chiếm lĩnh phần lớn thị trường, tạo ra một thử thách không nhỏ cho các thương hiệu nội địa.

Để có thể vươn lên trong thị trường này, thương hiệu mẹ và bé AOI đã nghiên cứu rất kĩ từ nhu cầu của các gia đình trẻ Gen Z, đặc biệt chú trọng tới những người lần đầu làm mẹ, có xu hướng tìm hiểu sản phẩm rất chi tiết và từ nhiều nguồn tham khảo khác nhau, không ngại chi tiêu mạnh tay cho những sản phẩm cao cấp, vì họ muốn đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho con cái.

Những bà mẹ này thường có nhiều lo lắng và bỡ ngỡ trong việc chăm sóc trẻ, vì vậy họ tìm kiếm sản phẩm có thể mang lại sự yên tâm thông qua sự minh bạch về nguồn gốc, chất liệu và cam kết chất lượng từ các thương hiệu.

“AOI nhận thấy đây là nhóm khách hàng tiềm năng và để đáp ứng nhu cầu này bằng các sản phẩm có tính an toàn cao, đa dạng phù hợp với các hoạt động nuôi dưỡng và chăm sóc bé hàng ngày. Không chỉ chú trọng vào chất lượng, AOI luôn tâm niệm trở thành người bạn đồng hành mang đến sự an tâm cho các bà mẹ Gen Z trong quá trình chăm sóc con cái thông qua các hoạt động hội thảo tiền sản hay chuyển đổi núm ty theo sở thích của từng bé để giảm áp lực chăm con cho các bà mẹ. Các thương hiệu nào hiểu rõ nhu cầu và đặc điểm của nhóm khách hàng này sẽ có cơ hội lớn để phát triển mạnh mẽ trong tương lai”, đại diện thương hiệu AOI chia sẻ.

Lãnh đạo Tân Phú Việt Nam cũng cho biết đã đặt ra một chiến lược rõ ràng và chi tiết cho AOI để thâm nhập thị trường này. Trong đó, yếu tố quan trọng nhất, được đặt lên hàng đầu vẫn là chất lượng sản phẩm và việc đảm bảo các tiêu chuẩn khắt khe nhất của các sản phẩm dành cho mẹ và bé.

Theo công bố của công ty, các sản phẩm AOI được làm từ nguồn nguyên liệu cao cấp như nhựa PPSU (Polyphenylsulfone), nhựa PP nguyên sinh (Polypropylene), silicone,…không chứa BPA, an toàn cho sức khỏe của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Trong đó, chất liệu nhựa PPSU đã qua kiểm định chứng nhận hợp chuẩn của NSF Hoa Kỳ (Quỹ Vệ sinh Quốc gia) và FDA (Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm), tuyệt đối an toàn cho bé với khả năng chịu nhiệt lên đến 200 độ C, kháng vỡ, chống bám mùi và chống xước.

“Chúng tôi chú trọng đến từng chi tiết nhỏ nhất, từ núm ty với nhiều cấp độ mềm mại được thiết kế riêng cho bé, chất liệu silicone đến từ một trong những thương hiệu silicone lớn nhất của Nhật Bản, chịu nhiệt lên đến 120 độ C; cho đến nước thanh khiết pha sữa với độ pH trung tính, phù hợp với khuyến cáo của WHO về nước pha sữa cho trẻ. Tất cả các sản phẩm đều sẽ được kiểm nghiệm kỹ lưỡng để bảo vệ sự an toàn tuyệt đối cho người tiêu dùng. Các thông tin về nguồn gốc sản phẩm, chứng nhận chất lượng sẽ được công khai minh bạch, rõ ràng” - đại diện thương hiệu mẹ và bé này nhấn mạnh.

Bên cạnh những sản phẩm có thiết kế đẹp mắt, AOI cũng có những tính năng tiện lợi, thông minh, giúp người tiêu dùng tiết kiệm thời gian và công sức trong việc chăm sóc trẻ.

Sản phẩm hiện được phân phối rộng khắp qua các kênh, từ các cửa hàng mẹ và bé, hệ thống siêu thị lớn, đến các nền tảng thương mại điện tử. Năm 2025, Tân Phú Việt Nam đặt tầm nhìn mục tiêu phát triển thương hiệu Mẹ và Bé AOI từng bước chinh phục thị trường quốc tế.