Chủ xe Matiz bị phạt 99 lỗi ở Phú Thọ nói 'đang đi vay tiền nộp phạt'

Người vi phạm làm nghề thầu phụ cốp pha

Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong ngày 15/8, anh Trần Minh B. (SN 1979, trú tại tỉnh Phú Thọ), chủ sở hữu chiếc ô tô biển kiểm soát 29A-647.21 cho biết, anh đã làm việc với Công an tỉnh Phú Thọ. Hiện chiếc xe đang bị tạm giữ và anh đang phải đi vay tiền để có thể thực hiện nghĩa vụ nộp phạt.

Chiếc ô tô biển kiểm soát 29A-647.21 lúc anh B mua lại có giá 45 triệu đồng.

Theo chia sẻ của người thân trong gia đình anh Bình, chiếc ô tô được vợ chồng anh B. mua lại từ một người ở huyện Lâm Thao cũ vào khoảng giữa năm 2022 với giá 45 triệu đồng.

Hai vợ chồng làm nghề thầu phụ cốp pha tự do cho các công trình nhà dân ở thành phố Việt Trì (cũ). Sáng sớm và chiều tối, hai vợ chồng thường xuyên di chuyển từ nhà đến công trình và qua tuyến đường Nguyễn Tất Thành.

Gia đình biết chiếc xe đã hết hạn kiểm định từ tháng 4/2023. Tuy nhiên, do phương tiện đã cũ, gia đình dự tính chi phí sửa chữa để đủ điều kiện đăng kiểm lại sẽ khá tốn kém nên chần chừ chưa đưa xe đi kiểm định. Hàng ngày, chiếc xe được sử dụng đi làm, vừa để che mưa, che nắng, vừa để chở máy móc, dụng cụ phục vụ công việc tại các công trình.

Khi hết hạn đăng kiểm, gia đình cũng từng nhờ người kiểm tra các lỗi vi phạm liên quan đến chiếc xe nhưng không phát hiện vi phạm lớn. Chỉ đến khi lực lượng công an tiến hành truy tìm qua nhiều đời chủ của chiếc xe, từ Hà Nội về địa phương và xác định người đang trực tiếp sử dụng phương tiện, gia đình anh B. mới biết chiếc xe liên quan tới hàng loạt vi phạm giao thông. “Từ khi mua xe đến nay, gia đình chưa nhận được giấy thông báo vi phạm”, người nhà anh B. chia sẻ.

Anh B. được mời đến cơ quan công an làm việc

Công an tìm ra chủ xe vi phạm bằng cách nào?

Liên quan đến nguyên nhân chiếc ô tô biển kiểm soát 29A-647.21 bị hệ thống camera giám sát AI ghi nhận vi phạm tới 96 lần, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ cho biết toàn bộ các trường hợp này đều được hệ thống camera AI ghi nhận trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành, thuộc khu vực các phường Việt Trì, Vân Phú...

Theo quy định, sau khi xác định phương tiện vi phạm, lực lượng CSGT đã gửi thông báo tới chủ phương tiện được ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký xe.

Tuy nhiên, vấn đề phát sinh ở chỗ chiếc xe này đã được mua bán qua nhiều đời chủ, trong khi người mua sau cùng không thực hiện đầy đủ thủ tục thu hồi đăng ký, biển số và đăng ký sang tên theo quy định.

Do đó, trên hệ thống quản lý, chủ phương tiện vẫn là người được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký xe, với địa chỉ tại Thanh Liệt, Hà Nội. Các thông báo vi phạm vì thế được gửi tới người đứng tên trên giấy tờ, không đến được người đang trực tiếp quản lý, sử dụng chiếc xe tại Phú Thọ.

Đối với chủ phương tiện đứng tên trên Giấy chứng nhận đăng ký xe, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ cũng đã làm việc để xem xét, xử lý hành vi không làm thủ tục thu hồi đăng ký, biển số khi bán phương tiện theo quy định.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ, nhận thấy số lượng vi phạm của chiếc xe có dấu hiệu bất thường, lực lượng chức năng đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác minh.

Qua quá trình xác minh, cơ quan công an lần lượt truy tìm thông tin liên quan đến những người từng sở hữu chiếc xe. Cuối cùng, lực lượng chức năng xác định được chủ xe hiện tại là anh Trần Minh B., trú tại xã Xuân Lũng, tỉnh Phú Thọ. Sau đó, anh B. được mời đến làm việc và cơ quan chức năng lập biên bản xử lý đối với những hành vi vi phạm có liên quan.

Hệ thống camera giám sát hiện đại được lắp đặt tại trung tâm tỉnh Phú Thọ

Như vậy, việc chủ xe hiện tại chỉ xuất hiện trong quá trình xử lý vụ việc không phải do hệ thống camera không ghi nhận được phương tiện, mà chủ yếu xuất phát từ sự không thống nhất giữa người đang sử dụng xe trên thực tế và người đứng tên trên hồ sơ đăng ký phương tiện. Đây cũng là lý do khiến 96 lần vi phạm được ghi nhận nhưng việc thông báo, xác minh người sử dụng thực tế mất thêm nhiều thời gian.

Từ vụ việc trên, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân khi mua, bán phương tiện đã qua sử dụng cần thực hiện đầy đủ thủ tục thu hồi và cấp biển số xe, giấy chứng nhận đăng ký xe khi thay đổi chủ phương tiện theo quy định. Việc không hoàn tất thủ tục sang tên không chỉ dẫn tới những rắc rối trong quá trình quản lý, sử dụng phương tiện mà còn có thể khiến người dân gặp khó khăn khi phương tiện phát sinh vi phạm giao thông.

Đặc biệt, với hình thức xử phạt qua hệ thống camera, cơ quan chức năng trước hết phải dựa vào thông tin đăng ký phương tiện để xác định chủ xe và gửi thông báo. Nếu thông tin này không được cập nhật sau khi mua bán, việc thông báo và xác minh người sử dụng thực tế có thể trở nên phức tạp.