Nhiều phụ huynh bị công an mời lên làm việc vì để con gọi điện 'trêu' tổng đài 113

Trường hợp quấy rối Tổng đài 113 bị cơ quan chức năng xử phạt và mời phụ huynh bảo lãnh, ký cam kết.

Qua rà soát, Đội Cảnh sát Phản ứng nhanh, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã nhanh chóng xác định được 2 trường hợp trú tại xã Nậm Mạ và Sin Suối Hồ. Hai trường hợp gọi điện quấy rối Tổng đài 113 đã bị phạt 7 triệu đồng. Các lực lượng chức năng cũng mời phụ huynh lên bảo lãnh, viết bản cam kết đối với 3 trường hợp tương tự xảy ra ở xã Tủa Sín Chải, Lê Lợi, Than Uyên vì người gọi điện là các em nhỏ.

Hành vi gọi điện phá rối đường dây nóng khẩn cấp tưởng chừng vô hại nhưng đã bị Công an tỉnh Lai Châu xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Cụ thể, theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP việc quấy rối các số khẩn cấp (111, 113, 114, 115) bị phạt 3 - 4 triệu đồng/cá nhân.

Công an tỉnh Lai Châu khuyến cáo: Chỉ gọi 113 khi cần cứu hộ, báo án, cấp cứu tai nạn, tội phạm. Mỗi giây bạn chiếm dụng đường dây 113 là tước đi cơ hội được cứu giúp của người khác trong cơn nguy cấp.

Các bậc phụ huynh cần quản lý và hướng dẫn con em sử dụng điện thoại an toàn, đúng mục đích, tránh con em sa vào các cạm bẫy và những hành vi, vi phạm pháp luật

Số điện thoại 113 là số điện thoại miễn phí, có thể bấm số 113 từ bất kỳ máy điện thoại nào, khi có tín hiệu trả lời, người dân hãy làm theo hướng dẫn của cán bộ trực ban CS113. Thông tin cung cấp rõ ràng, chính xác như: Họ và tên, địa chỉ, số máy của người báo tin (thông tin cá nhân này sẽ được đảm bảo giữ bí mật); thời gian, địa điểm xảy ra vụ, việc; nội dung diễn biến của vụ, việc… Thông tin càng rõ ràng sẽ giúp cho lực lượng CS113 đánh giá đúng tình huống và có biện pháp xử lý kịp thời.