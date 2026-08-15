Thi hành lệnh bắt tạm giam Giám đốc công ty xuất nhập khẩu Quàng Văn Tân SN 2000

Ngày 14/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát Hình sự) Công an tỉnh Sơn La đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Việt Nam và Lào”, đồng thời khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn Tạm giam đối với bị can Quàng Văn Tân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo đó, qua nắm tình hình và thực hiện công tác nghiệp vụ, phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh Sơn La phát hiện Công ty TNHH xuất nhập khẩu nông sản Tân Phát, có địa chỉ tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La do Quàng Văn Tân (SN2000, trú tại xã Thanh Yên, tỉnh Điện Biên) không có bất kỳ hoạt động kinh doanh nào kể từ khi thành lập, có nhiều biểu hiện núp bóng doanh nghiệp, tạo vỏ bọc để thực hiện hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của cả người Việt Nam và người mang quốc tịch Lào.

Xác định đây là vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, thực hiện tội phạm có tính chất xuyên quốc gia; dưới sự chỉ đạo trực tiếp Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La; Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Sơn La đã chủ trì, áp dụng đồng bộ các biện pháp để điều tra, xác minh, làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng xác định:

Do ăn chơi, nợ tiền của nhiều người, Quàng Văn Tân đã nảy sinh ý định thành lập Công ty TNHH xuất nhập khẩu nông sản Tân Phát nhằm tạo vỏ bọc “doanh nhân thành đạt” để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công ty do Tân làm Giám đốc không có bất kỳ hoạt động kinh doanh nào, không có việc xuất nhập khẩu nông sản qua biên giới…

Bằng các thủ đoạn gian dối, Tân đã chiếm đoạt tiền của nhiều người để tiêu sài, trả nợ như: Đối với người quốc tịch Lào, Tân sẽ đưa ra thông tin gian dối về việc có khả năng mua xe ôtô loại bán tải với giá rẻ bên Việt Nam và vận chuyển sang Lào bàn giao, chỉ cần chuyển trước một phần tiền cho Tân; Đối với người quốc tịch Việt Nam, Tân đưa ra thông tin gian dối về việc kêu gọi góp vốn đầu tư, mua bán nông sản bên Lào.

Bước đầu, cơ quan điều tra đã xác định Quàng Văn Tân đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của 2 bị hại là người mang quốc tịch Lào và 3 bị hại là người mang quốc tịch Việt Nam với số tiền lừa đảo lên đếnhàng tỉ đồng.

Căn cứ hành vi phạm tội, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát Hình sự) Công an tỉnh Sơn La đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Việt Nam và Lào” đồng thời khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn Tạm giam đối với bị can Quàng Văn Tân (SN2000, trú tại xã Thanh Yên, tỉnh Điện Biên) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Khoản 4 Điều 174 BLHS; hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra.