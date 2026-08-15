Từ ngày mai, quy định xử phạt giao thông mới chính thức có hiệu lực, tài xế cần lưu ý

Câu hỏi 1/5: Quy định xử phạt mới về sử dụng ô tô chở hàng có thu tiền có hiệu lực từ ngày nào?

A. Từ ngày 1/1/2026

B. Từ ngày 15/8/2026

C. Từ ngày 1/7/2026

D. Từ ngày 30/9/2026

Đáp án đúng là: B. Từ ngày 15/8/2026

Giải thích: Các quy định mới tại Nghị định 238/2026/NĐ-CP chính thức áp dụng từ 15/8/2026.

Câu hỏi 2/5: Người lái xe ô tô không kinh doanh vận tải nhưng chở hàng có thu tiền bị phạt bao nhiêu?

A. Từ 4 - 6 triệu đồng

B. Từ 6 - 8 triệu đồng

C. Từ 8 - 12 triệu đồng

D. Từ 12 - 16 triệu đồng

Đáp án đúng là: C. Từ 8 - 12 triệu đồng

Giải thích: Người điều khiển ô tô không kinh doanh vận tải hàng hóa nhưng chở hàng có thu tiền bị phạt từ 8 - 12 triệu đồng.

Câu hỏi 3/5: Chủ xe là cá nhân giao xe để chở hàng có thu tiền bị phạt bao nhiêu?

A. Từ 10 - 15 triệu đồng

B. Từ 20 - 26 triệu đồng

C. Từ 30 - 40 triệu đồng

D. Từ 40 - 52 triệu đồng

Đáp án đúng là: B. Từ 20 - 26 triệu đồng

Giải thích: Chủ phương tiện là cá nhân bị phạt từ 20 - 26 triệu đồng nếu giao xe hoặc để người khác dùng ô tô chở hàng có thu tiền.

Câu hỏi 4/5: Mức phạt cao nhất đối với chủ xe là tổ chức là bao nhiêu?

A. Tối đa 26 triệu đồng

B. Tối đa 40 triệu đồng

C. Tối đa 52 triệu đồng

D. Tối đa 60 triệu đồng

Đáp án đúng là: C. Tối đa 52 triệu đồng

Giải thích: Nếu chủ phương tiện là tổ chức, mức phạt tăng gấp đôi, từ 40 - 52 triệu đồng.

Câu hỏi 5/5: Quy định mới được bổ sung tại Nghị định nào?

A. Nghị định 168/2024/NĐ-CP

B. Nghị định 238/2026/NĐ-CP

C. Nghị định 100/2019/NĐ-CP

D. Nghị định 46/2016/NĐ-CP

Đáp án đúng là: B. Nghị định 238/2026/NĐ-CP

Giải thích: Quy định mới được bổ sung tại Nghị định 238/2026/NĐ-CP, sửa đổi bổ sung một số quy định của Nghị định 168.