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Cô gái 26 tuổi ở Gia Lai làm thủ tục đăng ký kết hôn trực tuyến với thanh niên tại Đà Nẵng chỉ để… cho vui

| | Xã hội

Một cô gái 26 tuổi quê Gia Lai cùng nam thanh niên ở Đà Nẵng nộp hồ sơ đăng ký kết hôn trực tuyến. Đến khi được chính quyền mời đến ký, nhận kết quả, cô gái cho biết hai người chỉ đăng ký để đùa vui.

Ngày 14/8, ông Nguyễn Thanh Vỹ - Chủ tịch UBND phường Điện Bàn Đông (TP Đà Nẵng) cho biết, địa phương vừa xử lý một trường hợp khá hy hữu liên quan đến thủ tục đăng ký kết hôn trực tuyến.

Trước đó, giữa thánh 7, UBND phường Điện Bàn Đông tiếp nhận hồ sơ đăng ký kết hôn của một cô gái 26 tuổi, quê tỉnh Gia Lai, với một nam thanh niên trú tại địa phương.

Hồ sơ được hai người thực hiện trực tuyến và được cơ quan chức năng tiếp nhận, giải quyết theo quy trình trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Sau khi hồ sơ được xử lý, cán bộ phường liên hệ, mời hai người đến trụ sở để ký và nhận kết quả. Tuy nhiên, cô gái cho biết cả hai không có ý định kết hôn, việc nộp hồ sơ trước đó chỉ là trò đùa.

Thủ tục đăng ký kết hôn của cô gái và chàng trai được hoàn tất trên cổng dịch vụ công. Ảnh: UBND phường Điện Bàn Đông

Theo giải thích của cô gái, thời điểm thực hiện thủ tục, hai người bồng bột, không suy nghĩ kỹ nên đăng ký kết hôn trực tuyến “cho vui”.

Do hồ sơ đã được giải quyết, hai người sau đó phải làm đơn đề nghị hủy kết quả đăng ký kết hôn. UBND phường Điện Bàn Đông tiếp tục thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định.

Theo ông Vỹ, dịch vụ công trực tuyến giúp người dân tiết kiệm thời gian, thuận tiện hơn khi giải quyết thủ tục hành chính. Tuy nhiên, việc đăng ký không xuất phát từ nhu cầu thực tế khiến cơ quan chức năng phải mất thêm thời gian xử lý.

Theo lãnh đạo phường Điện Bàn Đông, hiện chưa có quy định cụ thể về xử phạt đối với trường hợp đăng ký kết hôn trực tuyến chỉ để trêu đùa như trên. Địa phương đang nghiên cứu hướng xử lý phù hợp, đồng thời khuyến cáo người dân cần cân nhắc kỹ trước khi thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến, nhất là những thủ tục liên quan đến quyền và nghĩa vụ pháp lý.

Theo Tâm An

doisongphapluat.nguoiduatin.vn

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