Vụ nữ nhân viên thư viện trường nghi bị đồng nghiệp sát hại, chôn trong rẫy: Hiệu trưởng nói gì về nghi phạm?

Ngày 14/8, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin kết quả điều tra, xác minh vụ chị L.T.M.D (SN 1987, trú xã Ea Wy) được trình báo mất tích.

Theo cơ quan công an, N.H.L. (SN 1988, trú xã Ea Drăng, tỉnh Đắk Lắk), giáo viên môn Thể dục Trường Tiểu học Lê Đình Chinh, có liên quan trực tiếp đến vụ việc.

Qua xác minh, N.H.L và chị L.T.M.D, nhân viên thư viện cùng trường, có quan hệ tình cảm từ khoảng đầu năm 2025.

Lực lượng Công an có mặt tại hiện trường khẩn trương điều tra, làm rõ vụ án. Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 10/8/2026, sau khi tham dự buổi liên hoan tại trường, N.H.L đến phòng ở của chị D. tại khu tập thể để nói chuyện. Trong quá trình trao đổi, hai người xảy ra mâu thuẫn, tranh luận. Theo kết quả điều tra ban đầu, N.H.L đã dùng vũ lực đối với chị D., khiến chị D. tử vong.

Sau khi xảy ra sự việc, N.H.L tìm cách che giấu hành vi bằng cách đốt quần áo, chăn, gối tại phòng ở nhằm xóa dấu vết; sau đó đưa thi thể chị D. đến rẫy của mình tại thôn 13, xã Ea Drăng và chôn tại đây. Theo lời khai ban đầu của N.H.L, nguyên nhân dẫn đến vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn, ghen tuông trong quan hệ tình cảm.

Chia sẻ với Vietnamnet, ông Lê Đình Thành - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Đình Chinh cho biết bản thân cảm thấy sự việc quá bất ngờ. Trước khi xảy ra vụ việc đau lòng, cả anh L. và chị D. đều không có biểu hiện gì bất thường.

Theo ông Thành, chị D. là người hiền lành, luôn hòa đồng với mọi người. Tối hôm xảy ra sự việc, chị D. vẫn giao lưu vui vẻ, tan tiệc còn rửa chén bát xong mới vào nghỉ ngơi.

Trong khi đó, anh L. chuyển về công tác tại trường Lê Đình Chinh từ năm 2023, thời gian gần đây cũng không có biểu hiện lạ và luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

"Nhà trường đang kêu gọi mọi người tùy tâm ủng hộ gia đình nạn nhân cả về vật chất lẫn tinh thần để chia sẻ, giúp gia đình phần nào vơi bớt đau thương", ông Thành cho hay.

Như đã thông tin trên báo Tuổi trẻ, tối 10/8, chị D. tham gia tiệc liên hoan tại Trường Tiểu học Lê Đình Chinh, sau đó cùng mọi người dọn dẹp, rửa chén bát rồi về phòng nghỉ.

Khoảng 10h30 hôm sau (11/8), một shipper đến giao hàng nhưng không thấy chị D. trả lời nên nhờ vợ chồng giáo viên ở phòng bên cạnh hỗ trợ mở cửa.

Kiểm tra phòng, mọi người không thấy chị D. mà phát hiện 2 vết cháy ở đầu giường và khu vực treo quần áo. Gia đình sau đó đã trình báo cơ quan chức năng nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng công an và chính quyền địa phương phối hợp tìm kiếm nhiều ngày qua nhưng không có kết quả. Đến rạng sáng 14/8, thi thể chị D. được phát hiện cách hiện trường 20km.