Chủ xe VinFast VF 5 Plus chia sẻ sau hơn một năm sử dụng: "Càng lái càng thấy hay, nhiều công nghệ an toàn, chi phí nuôi quá rẻ"

Với anh Hoàng Hải Minh (Hà Nội), VF 5 Plus là chiếc xe hoàn hảo nhất trong tầm tiền khoảng 500 triệu đồng.

Khả năng vận hành vượt trội trong tầm giá

Nói về VF 5 Plus sau hơn một năm sử dụng, anh Minh cho biết, điều khiến anh cảm thấy ưng ý nhất ở chiếc xe là trải nghiệm vận hành. Theo anh, VF 5 Plus có khả năng tăng tốc tốt, xử lý tay lái linh hoạt và đặc biệt là nhiều công nghệ an toàn hơn tất cả các xe cùng tầm giá mà anh đã tham khảo.

Anh Hoàng Hải Minh (Hà Nội) đánh giá cao khả năng vận hành và công nghệ an toàn của VF 5 Plus.

Anh Minh đánh giá: "Chiếc xe tăng tốc gần như không có độ trễ, khi vượt xe rất yên tâm. Thân xe nhỏ gọn, tầm nhìn thoáng, lái trong phố rất gọn gàng, linh hoạt. Khi ra cao tốc, xe chạy đầm chắc. Công nghệ của VF 5 Plus rất hiện đại, ví dụ như hai màn hình điện tử, núm xoay chuyển số, hay hệ thống cảnh báo điểm mù mà không có xe nào cùng tầm giá có được".

Ngoài ra, hệ thống cảm biến hỗ trợ đỗ xe, camera lùi, kiểm soát lực kéo và cân bằng điện tử hay 6 túi khí cũng là những ưu điểm khiến anh dành lời khen cho VF 5 Plus. Về vận hành, mô-tơ điện trên xe cho công suất 134 mã lực, mô-men xoắn 135 Nm, thậm chí mạnh hơn nhiều mẫu xe xăng hạng B. Người lái có thể thay đổi giữa hai chế độ Eco và Sport để phù hợp với các tình huống lái xe.

Theo anh Minh, khả năng kết nối với smartphone cũng là điểm cộng lớn của VF 5 Plus.

Anh Minh cũng nhận định VF 5 Plus là một chiếc xe thông minh chứ không chỉ đơn thuần là chiếc ô tô phục vụ đi lại hàng ngày bình thường. Với khả năng quản lý xe từ xa bằng smartphone cùng trợ lý ảo tích hợp, chủ xe có thể dễ dàng "giao tiếp" với chiếc xe của mình. Màn hình trung tâm của xe còn cho phép kết nối Android Auto và sắp tới là Apple CarPlay để định vị bản đồ và sử dụng các ứng dụng đa phương tiện một cách thuận tiện nhất.

Chi phí nuôi xe ngày càng tiết kiệm

Anh Minh mua xe dưới dạng thuê pin, với chi phí thuê 1,6 triệu đồng mỗi tháng theo gói cước cho khách hàng tiên phong. Anh tính toán, nếu cộng cả phí thuê pin và sạc điện thì tổng chi phí vẫn rất thấp nếu so với tiền nhiên liệu của một chiếc xe xăng cùng phân khúc và tầm giá. Hơn nữa, hiện nay, anh Minh còn tiết kiệm hơn chục triệu đồng tiền sạc điện với chính sách hỗ trợ miễn phí sạc pin đến hết ngày 1/7/2025 từ VinFast.

Anh Minh ghi nhận chi phí vận hành xe điện đang tiết kiệm hơn nhiều so với xe xăng.

Bên cạnh đó, anh Minh còn được hỗ trợ gửi xe miễn phí ở những điểm đỗ thuộc Vingroup trong vòng 2 năm. "Trước đây, mỗi tháng mình gửi xe hết 1 triệu đồng. Với chính sách của VinFast, tính ra cả năm mình tiết kiệm được 12 triệu đồng. Từ khi có chính sách này, mình còn hay đưa vợ con đi trung tâm thương mại Vincom chơi và mua sắm, cũng đỡ được rất nhiều tiền gửi xe. Thực sự mình thấy VF 5 Plus càng dùng càng thấy tiết kiệm", anh khẳng định.

Ngoài chi phí sạc và gửi xe đã được miễn phí, khoản bảo dưỡng xe cũng được anh Minh đánh giá là rất tiết kiệm. Sau hơn một năm sử dụng, chiếc VF 5 Plus của anh Minh đã được bảo dưỡng hai lần. Tổng chi phí cho cả hai lần chỉ hơn 2 triệu đồng. Vị chủ xe nhận xét, khoản bảo dưỡng này tiết kiệm hơn hẳn so với xe xăng. Đặc biệt, ở các cấp bảo dưỡng lớn sau này, VF 5 Plus sẽ có ít chi tiết cần thay thế so với xe xăng do cấu tạo hệ truyền động không phức tạp.

Dùng VF 5 Plus hơn một năm, anh Minh vẫn đánh giá chiếc A-SUV điện là "chân ái".

"Hiện tại, mình vẫn đang hài lòng với chiếc VF 5 Plus này. Tuy nhiên, nếu sau này có đổi xe khác, mình vẫn sẽ tiếp tục chọn xe điện VinFast", anh Minh chia sẻ thêm.