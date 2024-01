Chưa đầy 1 tháng, gần 10.000 tỷ đồng “đổ bộ” vào Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An

Tính đến hết tháng 12/2023, trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An đã cấp mới cho 116 dự án, tăng 3,6 lần so với năm 2022; điều chỉnh 185 lượt dự án. Tổng số vốn cấp mới và điều chỉnh tăng thêm là 57.891 tỷ đồng, vượt xa so với kế hoạch cả năm (30.000 - 35.000 tỷ đồng).

Đặc biệt, tổng vốn FDI cấp mới và tăng thêm đã đạt trên 1,6 tỷ USD. Trong năm 2023, tỉnh Nghệ An đã thu hút được 1,603 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tăng 66,8% so với năm 2022, xếp thứ 8 tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong đó thu hút vào địa bàn Khu Kinh tế Đông Nam đạt 1,595 tỷ USD.

Tiếp đến đầu năm 2024, Nghệ An tiếp tục đón tin vui khi lãnh đạo tỉnh chính thức trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho đại diện 6 dự án vào Khu Kinh tế Đông Nam với tổng mức đăng ký đầu tư đạt 390 triệu USD, tương đương hơn 9.555 tỷ đồng.

Theo đó, dự án đầu tiên là "Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hoàng Mai II" tại xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, tổng mức đầu tư 1.900 tỷ đồng, quy mô sử dụng đất 334,79ha do Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt đầu tư.

Dự án thứ hai là "Dự án Nhà máy Radiant Opto - Electronics Việt Nam Nghệ An" tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An, tổng mức đầu tư 120 triệu USD, quy mô sử dụng đất 6,1 ha do Công ty Radiant Opto-Electronics Corporation (Đài Loan) đầu tư.

Dự án thứ ba là "Dự án Nhà máy công nghệ Everwin Precision (Nghệ An)" tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An, tổng mức đầu tư 115 triệu USD, quy mô sử dụng đất 16,5 ha, do Công ty TNHH Công nghệ Everwin Precision (Việt Nam) đầu tư.

Dự án thứ tư là "Dự án Công ty TNHH công nghệ chính xác Luxcase (Việt Nam)" tại Khu công VSIP Nghệ An, tổng mức đầu tư 24 triệu USD, quy mô sử dụng đất 10,9 ha, do Công ty Casetek Singapore PTE.LTD (Singapore) đầu tư.

Dự án thứ năm là "Dự án Nhà máy sản xuất Technology Xinfeng Việt Nam " tại Khu công nghiệp WHA, tổng mức đầu tư 32 triệu USD, quy mô sử dụng đất 4,37 ha, do Công ty Fujian Xinfeng Technology Co.,Ltd (Trung Quốc) đầu tư.

Dự án thứ sáu là "Dự án Nhà máy sản xuất GaoJia Optics Technology Việt Nam" tại Khu công nghiệp WHA, tổng mức đầu tư 20 triệu USD, quy mô sử dụng đất 4,4 ha, do Công ty TNHH Công nghệ quang điện Cao Giai Giang Tây (Trung Quốc) đầu tư.

Phối cảnh toàn bộ dự án khu công nghiệp VSIP Nghệ An tại huyện Hưng Nguyên.

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ký phê duyệt Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, mục tiêu tổng quát đến năm 2030 quy hoạch tỉnh hướng đến sẽ là xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước, kinh tế phát triển nhanh và bền vững, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam và xứ Nghệ; là trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ về thương mại, y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, công nghiệp và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao; các giá trị văn hóa, lịch sử được bảo tồn và phát huy; môi trường sinh thái được bảo vệ, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc.

Tầm nhìn đến năm 2050, Nghệ An sẽ là tỉnh phát triển toàn diện, văn minh, hiện đại của cả nước và mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam và xứ Nghệ; là động lực phát triển quan trọng của khu vực Bắc Trung Bộ; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân đạt mức cao; các giá trị văn hóa, lịch sử và truyền thống, hệ sinh thái tự nhiên được bảo tồn và phát huy; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh.