Chưa đến Tết, giá vé máy bay “nhấp nhổm” tăng cao

Người mua than vé quá cao, phòng vé than “ế” vì ít khách

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 dự kiến kéo dài 7 ngày, từ 8/2/2024 đến hết ngày 14/2/2024 (tức từ ngày 29 tháng Chạp đến mùng 5 Tết). Để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao dịp Tết Nguyên đán, các hãng hàng không đã mở bán vé Tết từ sớm. Tuy nhiên, giá vé máy bay đang "neo" ở mức cao.

Giá vé máy bay đang tăng dù còn khá xa mới đến Tết Nguyên đán.

Theo phản ánh của nhiều hành khách có nhu cầu di chuyển bằng đường hàng không, giá vé máy bay các chặng nội địa thời điểm này tăng khá cao so với cùng kỳ và trước đó. Đặc biệt, nhiều người làm việc ở TP Hồ Chí Minh có nhu cầu ra Bắc ăn Tết cho biết, dù đã chuẩn bị tinh thần di mua vé từ bây giờ cho rẻ, chọn đúng ngày bay ra, nhưng khảo sát trên mạng, qua các phòng vé, nhiều người không khỏi giật mình, “vã mồ hôi” khi giá vé Tết tăng quá cao.

Chị Minh Hà ở Hà Nội, mới ra trường và vào TP Hồ Chí Minh làm việc than thở, “năm đầu tiên đi làm xa nhà, Tết đến cũng muốn về bên bố mẹ, gia đình để ăn Tết. Nhiều ngày nay chị đã đi “săn” vé để Tết bay từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội. Tuy nhiên, dù trên mạng hay qua các đại lý vé máy bay đều nhận được những mức giá cao ngất ngưởng.

“Mới ra trường, lương không cao lắm, nhưng để được về quê ăn Tết với bố mẹ, tôi phải bấm bụng bỏ gần 8 triệu đồng để mua một cặp vé khứ hồi, sau Tết còn bay vào TP Hồ Chí Minh làm tiếp. Số tiền này bằng gần 2 tháng lương của tôi, rất “đau ví” nhưng đi làm xa thì cũng phải chịu, Tết ai cũng muốn về bên gia đình mà...”, chị Hà cho biết.

Nhiều người có nhu cầu về quê ăn Tết.

Anh Lê Quang Tiến (quê Quảng Xương, Thanh Hóa), hiện đang làm việc thành phố Biên Hòa cho biết, từ 2 năm nay, sau khi lấy vợ, Tết nào anh và gia đình cũng về quê ăn Tết để gia đình có thể sum vầy với người thân, bố mẹ…

Nhưng hiện nay lên mạng tìm kiếm vé máy bay thì quá cao, cả gia đình 3 người di chuyển khứ hồi phải mất hơn 20 triệu, còn phải nhiều chi phí như quà cáp, quần áo, sắm Tết…Năm nay tình hình khó khăn, chồng thất nghiệp, vợ buôn bán ế ẩm nên anh vẫn đang lưỡng lự có nên về quê hay không.

“Nếu đi máy bay, gia đình tôi phải bỏ chi phí gần 30 triệu khứ hồi cho cả gia đình, Trong khi đó, đi xe khách thì chúng tôi chỉ tốn 1/3 so với đi máy bay. Tuy nhiên, đi xe đò thì lích kích, mất thời gian nhiều quá. Tôi đang tính lại việc có về quê ăn tết năm nay không”, anh Tiến chia sẻ.

Cũng theo chia sẻ của một số người dân, việc vé máy bay quá cao đã làm ảnh hưởng đến tâm lý lựa chọn phương tiện là máy bay.

“Nếu như vé máy bay vừa phải, không cao và có nhiều sự lựa chọn thì chắc chắn chúng tôi cũng sẽ mua. Nhưng thực sự như giá vé hiện nay thì cao quá, khả năng tài chính có hạn nên phải cân nhắc”, một người dân thông tin.

Nhà ga hành khách quốc nội Cảng HKQT Nội Bài.

Ngoài các chặng bay phục vụ hành khách về quên ăn Tết thì các chặng bay đến các điểm du lịch "nóng" dịp Tết như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng cũng khá cao.

Nói về tình trạng “nhảy múa” của giá vé máy bay Tết, chị Trang, một đại lý vé máy bay lâu năm cho hay: Đặc thù của vé máy bay là có nhiều dải giá khác nhau, được mở bán từ thấp đến cao theo nguyên tắc giá rẻ bán trước. Hành khách mua vé càng xa ngày đi sẽ càng có nhiều cơ hội tiết kiệm chi phí.

Để tiết kiệm chi phí, hành khách nên mua vé ngay khi có kế hoạch, càng gần ngày bay giá vé sẽ cao do lượng vé rẻ đã được nhiều khách hàng mua trước đó.

“Tuy nhiên, vé máy bay Tết thì khó có khả năng mua quá rẻ, chỉ là "rẻ đồng nào hay đồng đó" vì đây luôn là thời điểm nhu cầu đi lại của người dân tăng đột biến. Cầu tăng thì việc các hãng mở bán giá cao là chuyện bình thường. Nhìn chung là ít mua được giá vé rẻ trong dịp này”, chị Trang nói.

Nhu cầu đi lại dịp Tết “bùng nổ”, vé máy bay giá rẻ “lên cơn sốt”

Khảo sát của phóng viên trên các trang bán vé của các hãng hàng không cho thấy, trên chặng bay vàng TP.HCM - Hà Nội, vé máy bay khứ hồi giai đoạn từ 1/2/2024 đến 9/2/2024 của Vietnam Airlines đang dao động mức 7,2 triệu đồng cho hạng vé phổ thông và gần 20 triệu cho hạng vé thương gia.

Dự báo dịp Tết 2024, nhu cầu đi lại của người dân qua đường hàng không sẽ tăng cao.

Trong khi đó, chặng bay này, Vietjet Air đang bán vé với giá khứ hồi với giá gần 7 triệu đồng cho hạng Eco (không có hành lý kí gửi) và 9,1 triệu đồng cho hạng vé Skyboss, hạng vé Business có giá 14 triệu đồng.

Riêng Bamboo Airways bán vé chặng bay trên mức 7 triệu cho hạng Economy và từ 16-19 triệu cho hạng Business.

Đối với chặng bay TP.HCM - Thanh Hóa, Vietnam Airlines đang mở bán vé khứ hồi giai đoạn từ 1/2/2024 đến 9/2/2024 với mức giá hơn 7 triệu đồng cho hạng phổ thông và gần 11 triệu đồng cho hạng thương gia.

Hãng Vietjet cũng đang bán vé khứ hồi chặng bay này (giai đoạn từ 1/2/2024 đến 9/2/2024) giá gần 7 triệu đồng cho hạng vé Eco và gần 10 triệu đồng cho hạng vé Skyboss. Trong khi thời điểm tháng 9/2023, Vietjet Air đang bán vé với giá 3,1 triệu cho hạng vé Eco và 4,6 triệu cho hạng vé Skyboss.

Riêng hãng Bamboo Airways bán vé chặng bay này trong thời gian trên khoảng 7 triệu đồng cho hạng vé Economy và gần 11 triệu đồng cho hạng vé Business.

Vietnam Airlines cho biết,khoảng 3 triệu vé máy bay Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đã được mở bán trên tất cả các kênh phân phốí.

Tương tự, các chặng bay từ TP.HCM kết nối các điểm nóng khác như Vinh (Nghệ An), Đà Nẵng, Quảng Bình, Phú Quốc... giá vé máy bay Tết đều neo ở mức khá cao, nhích nhẹ so với đầu tháng 9 và gấp 2-3 lần so với ngày thường.

Đại diện Vietnam Airlines cho biết, năm nay, hãng mở bán vé máy bay Tết khá sớm, từ trung tuần tháng 9. "Khoảng 3 triệu vé máy bay Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đã được chúng tôi mở bán trên tất cả các kênh phân phối, từ website, ứng dụng di động, đến các phòng vé và đại lý chính thức", đại diện Vietnam Airlines nói và cho biết thêm: 3 triệu vé máy bay trên toàn mạng bay nội địa và quốc tế của hãng được mở bán cho ngày bay từ 25/1 đến 24/2/2024 (tức 15 tháng chạp năm Quý Mão đến 15 tháng giêng năm Giáp Thìn).

Trong tổng số 3 triệu vé máy bay Tết cung ứng trên toàn mạng bay nội địa, quốc tế (xấp xỉ 15.000 chuyến bay) có 2 triệu vé nội địa (10.300 chuyến bay), 1 triệu vé quốc tế (4.650 chuyến bay).

Đại diện Vietnam Airlines cũng cho hay, căn cứ nhu cầu cầu hành khách, hãng tập trung tăng chuyến trên các đường bay nội địa kết nối 3 thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM với các tỉnh thành phố: Hải Phòng, Vinh, Thanh Hóa, Huế, Quy Nhơn, Quảng Nam, Pleiku, Đà Lạt, Buôn Ma Thuột, Nha Trang, Phú Quốc…

Nhiều người đắn đo khi mua vé máy bay dịp Tết vì giá quá cao

Đối với mạng bay quốc tế, các đường bay được cung ứng nhiều chỗ nhất là giữa Việt Nam với Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Singapore, Lào, Campuchia, Úc, Pháp, Đức.

Tương tự, khách hàng của Vietjet cũng đã có thể mua vé máy bay dịp Tết trên các đường bay TPHCM đi Hà Nội, Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng, Đà Lạt, Phú Yên, Nha Trang, Phú Quốc…với tổng cộng hơn 2,5 triệu ghế.

Số vé mà Bamboo Airways, Vietravel Airlines mở bán ra thị trường cũng dao động trong khoảng từ 700.000 đến 1 triệu chỗ trên toàn mạng bay.

Ông Đinh Việt Sơn- Phó cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho biết, năm nay các hãng mở bán vé Tết từ khá sớm.

Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu các hãng hàng không phải báo cáo về nhu cầu thị trường, kế hoạch khai thác, nhu cầu sử dụng slot (giờ cất, hạ cánh) tại các cảng hàng không sân bay trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 (từ ngày 25/1 đến ngày 24/2/2024, tức ngày 15 Tháng Chạp đến ngày 15 Tháng Giêng Âm lịch).

Bên cạnh đó, Cục Hàng không Việt Nam cũng yêu cầu các đơn vị nêu trên cần báo cáo kế hoạch tăng tải cung ứng trên các đường bay cụ thể trong giai đoạn cao điểm Tết. Các đơn vị so sánh, đánh giá với cùng kỳ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 và kiến nghị (nếu có) liên quan đến việc tăng tải cung ứng trên các đường bay trong giai đoạn này.

“Nhu cầu đi lại của người dân giai đoạn Tết thường tăng cao, dồn vào ngày bay và khung giờ đẹp, dẫn đến hết chỗ sớm và giá vé cũng cao hơn. Vận chuyển hàng không trong giai đoạn Tết luôn có tính đặc thù - chỉ đông khách một chiều, chiều còn lại ít hoặc thậm chí không có khách. Bởi vậy, các hãng hàng không lấy chi phí thu một chiều bù đắp cho chặng bay hai chiều nhưng vẫn không cao hơn giá trần. Dự kiến, mặt bằng giá vé Tết 2024 tương đương năm 2023”, ông Sơn nhìn nhận.