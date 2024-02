Chưa khai hội, hơn 2 vạn khách đã đổ về chùa Hương

Ông Nguyễn Bá Hiển - Trưởng Ban Quản lý (BQL) khu Di tích thắng cảnh Hương Sơn - cho biết trong hai ngày đầu mở cửa (từ mùng 2 Tết) Chùa Hương đã có hơn 2,1 vạn khách đến tham quan, chiêm bái. Mùng 3 Tết là ngày cuối cùng trong dịp Tết Nguyên đán du khách được miễn phí vé tham quan.

Dự kiến số người đổ về chùa Hương trong dịp đầu xuân tăng cao, BQL khu Di tích thắng cảnh Hương Sơn chủ động xây dựng các phương án đảm bảo an toàn cho du khách. Theo đó, mọi công việc đều được chuẩn bị chu đáo từ trước, an ninh trật tự và các vấn đề giao thông đến thời điểm hiện tại rất thuận lợi.

Hàng vạn du khách đổ về Chùa Hương trong ngày những đầu mở hội.

"Kế hoạch an ninh dịp này được thông qua, tiểu ban an ninh sẵn sàng cho ngày khai hội . Chúng tôi thực hiện ra quân ngay từ ngày mùng 2 Tết (ngày 11/2). Sáng mùng 4 Tết (13/2) sẽ có lượng lực tăng cường của công an thành phố vào các chốt chặn. Chúng tôi huy động khoảng 150 người thuộc các lực lượng nhằm đảm bảo an toàn, duy trì an ninh trật tự cho người dân trong thời điểm diễn ra lễ hội", ông Nguyễn Bá Hiển nêu.

Năm 2024, lễ hội Chùa Hương tiếp tục triển khai hệ thống xe điện, với giá vé 20.000 đồng/người/lượt.

Nhằm chấm dứt nhiều bất cập liên quan đến giá vé đi đò tại đây, Ban tổ chức lễ hội Chùa Hương quyết định thành lập HTX Dịch vụ du lịch Chùa Hương - đơn vị quản lý các hoạt động lái đò ở khu di tích.

Đơn vị này đã tuyển chọn và tập huấn đội ngũ lái đò với 3.800-4.500 phương tiện. Đò được đánh số, lắp ghế, giỏ đựng rác, áo phao, ô che mưa nắng, lái đò được cấp thẻ và vận chuyển khách theo thứ tự.

"Sau hai ngày đón khách bằng hình thức vận hành đơn vị quản lý đò mới không còn xảy ra tình trạng chặt chém, lái đò không mời chào, chèo kéo dọc đường. Toàn bộ các lái đò thực hiện nội quy một cách nghiêm túc, quy củ, chuyên nghiệp", ông Nguyễn Bá Hiển cho biết.

Trưởng BQL khu Di tích thắng cảnh Hương Sơn nhấn mạnh sẽ xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm để lễ hội phát huy đúng chủ chủ đề An toàn, văn minh, thân thiện trong mùa lễ năm 2024.