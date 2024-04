Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long

Vào kỳ nghỉ lễ 30/4 năm nay, TP. Hạ Long, Quảng Ninh sẽ tổ chức liên tiếp 11 sự kiện văn hóa, nghệ thuật và thể thao nhằm thu hút du khách và tăng cường việc quảng bá du lịch Hạ Long đến bạn bè cả trong và ngoài nước.

Nổi bật trong danh sách các hoạt động là chương trình Carnaval Hạ Long được tổ chức trên biển và bờ Vịnh Hạ Long . Sự kiện này sẽ sử dụng công nghệ hiện đại như biểu diễn máy bay không người lái (drone light show), 3D mapping và đèn LED, hứa hẹn mang đến một bữa tiệc âm nhạc và hình ảnh đẹp mắt không thể bỏ lỡ.

Carnaval có sân khấu lớn nhất từ trước đến nay. Ảnh: Hoàng Dương.

Những tiết mục kể trên sẽ khiến khách du lịch đổ dồn tới TP. Hạ Long trong đợt nghỉ lễ. Theo ghi nhận của PV Tiền Phong , chỉ còn 3 chuyến bay mỗi ngày trong thời gian 26-28/4 trên chặng TPHCM - Quảng Ninh với giá từ 3,5 triệu đồng/người. Ngày 29/5, chặng bay này hết sạch ghế trống.

Vì giá vé máy bay nội địa cao nên nhiều du khách lựa chọn di chuyển đường bộ trong đợt nghỉ lễ tới. Khi thời tiết nắng nóng, Quảng Ninh dự kiến sẽ là nơi thu hút du khách từ Hà Nội và các tỉnh phía Bắc.

Nhiều tour du thuyền vịnh Hạ Long kín chỗ. Ảnh: Nikkei Asia.

Khi lượng người đổ về cực lớn, một số hoạt động du lịch tại Hạ Long hiện không thể nhận thêm khách. Ông Phạm Hà - đại diện doanh nghiệp Lux Group Tour - cho biết năm nay nhiều khách Việt Nam quan tâm tới tour du thuyền ngắm vịnh Hạ Long. Tuy nhiên, các chuyến đi này đã được du khách quốc tế đặt trước 2-3 tháng. Nên khách đặt muộn thì không còn chỗ.

"Không chỉ riêng doanh nghiệp của tôi, hầu hết đơn vị khai thác tour du lịch này đều đã kín chỗ trong đợt nghỉ lễ sắp tới. Do nhiều du thuyền ở vịnh Hạ Long đã cải tạo cơ sở vật chất nên lượng khách lưu trú dài ngày tăng vọt. Tôi rất muốn nhận thêm khách nhưng vì lí do quá tải, không đảm bảo vấn đề an toàn nên đành từ chối trong hàng chục cuộc gọi mỗi ngày kể từ khi có quyết định kéo dài lịch nghỉ lên đến 5 ngày của Chính phủ", đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Bên cạnh tour du lịch, nhiều cơ sở lưu trú ở Quảng Ninh cũng ghi nhận hoạt động hết công suất trong kỳ nghỉ lễ. Khảo sát thông qua một số ứng dụng đặt phòng, nhiều khách sạn cung cấp chỗ nghỉ với mức giá trung bình từ 500.000 đồng - 1,5 triệu đồng đều sắp kín chỗ.

Đại diện một khách sạn 3 sao ở Bãi Cháy , Quảng Ninh cho biết: "Năm nay, kế hoạch đặt phòng nghỉ, tour du lịch sát ngày để canh giá rẻ đều "phá sản". Hầu hết cơ sở lưu trú với mức giá phải chăng đều đã kín chỗ. Hiện nay chỉ còn phòng ở phân khúc cao cấp, với giá từ 2,5 triệu đồng/đêm".

Số lượng phòng giá rẻ hạn chế ở khu vực trung tâm thành phố Hạ Long. Ảnh: Booking.

Lượng du khách tăng đột biến khiến nhiều doanh nghiệp lữ hành lo lắng về nguy cơ cung cấp các dịch vụ tới du khách "vỡ trận".

Trên thực tế, khách du lịch hiện đã bắt đầu đổ xô về các bãi biển, đảo du lịch phía đông Hà Nội. Dù chưa đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 và cao điểm du lịch đầu mùa hè nhưng bến phà Đồng Bài thay thế phà Gót xảy ra tình trạng ùn tắc, tài xế và du khách chật vật di chuyển qua phà ra đảo Cát Bà, TP. Hải Phòng những ngày cuối tuần vừa qua.