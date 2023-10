Chubb Life Việt Nam và HP Life Insurance hợp tác phân phối bảo hiểm nhân thọ

Mối quan hệ hợp tác này được thiết lập dựa trên chiến lược của Chubb Life Việt Nam trong việc mở rộng kênh phân phối, nhằm nâng cao trải nghiệm dịch vụ và mang đến sự bảo vệ toàn diện cho khách hàng.



Theo thoả thuận hợp tác, HP Life Insurance – đơn vị tư vấn tài chính và bảo hiểm hàng đầu Việt Nam – sẽ phân phối các sản phẩm của Chubb Life gồm: sản phẩm thuộc nghiệp vụ Bảo hiểm Liên kết chung Kế hoạch tài chính Linh hoạt, Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi cao niên và sản phẩm bảo hiểm bổ sung Bảo hiểm Chăm sóc Sức khoẻ - Chubb Care. Được nghiên cứu kỹ lưỡng dựa trên nhu cầu ngày càng đa dạng, các sản phẩm này mang đến giải pháp bảo vệ tài chính và sức khỏe ưu việt, cho phép khách hàng xây dựng kế hoạch tương lai vững chắc dựa trên chính mục tiêu và lối sống riêng biệt.

Tổng Giám đốc Chubb Life Việt Nam (bên phải) – Ông Nguyễn Hồng Sơn & Tổng Giám đốc HP Life (bên trái) – Ông Cao Kiên Cường cùng Ban Lãnh Đạo cấp cao hai bên.

Ông Nguyễn Hồng Sơn – Tổng giám đốc Chubb Life Việt Nam chia sẻ: "Tại Chubb Life, ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là cung cấp cho khách hàng các giải pháp BHNT ưu việt thông qua việc phát triển kênh phân phối cũng như mở rộng quan hệ hợp tác với các đại lý bảo hiểm đáng tin cậy. Với phương châm đó, chúng tôi chú trọng phát triển hai kênh phân phối thế mạnh gồm đội ngũ đại diện kinh doanh gần 40.000 nhân sự và các đại lý tổ chức. Qua đó, Chubb Life nỗ lực mang đến các sản phẩm BHNT chất lượng cho nhiều người dân hơn theo đúng Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam đến năm 2030. Hợp tác với HP Life Insurance một lần nữa khẳng định những cam kết và cống hiến của chúng tôi trên hành trình mang đến tấm lá chắn vững chắc cho hàng triệu gia đình Việt trước những bất trắc của cuộc sống".

Ông Cao Kiên Cường – Tổng giám đốc HP Life Insurance – cho biết: "Mục tiêu quan trọng nhất trong hợp tác này là cung cấp giải pháp bảo hiểm phù hợp với nhu cầu của mỗi khách hàng, để bảo hiểm nhân thọ thực sự phát huy vai trò bảo vệ. Chúng tôi kỳ vọng hợp tác giữa Chubb Life và HP Life Insurance là hình mẫu thành công cho mô hình đại lý bảo hiểm tổ chức tại Việt Nam; góp phần gia tăng cơ hội tiếp cận các sản phẩm bảo vệ tài chính và sức khỏe vượt trội cho khách hàng".



Tại Việt Nam, đại lý tổ chức là một trong những sự lựa chọn hàng đầu của nhiều khách hàng, đặc biệt người mới tìm hiểu bảo hiểm nhân thọ, bởi nhiều ưu điểm như đội ngũ tư vấn chất lượng, cơ chế quản lý chặt chẽ bởi chính đại lý tổ chức và doanh nghiệp bảo hiểm, mạng lưới văn phòng rộng khắp v.v.

Nhận thấy vai trò quan trọng của đại lý tổ chức trong việc nối dài "cánh tay bảo vệ" của doanh nghiệp bảo hiểm đến nhiều khách hàng hơn, Chubb Life Việt Nam không ngừng tìm kiếm các đối tác uy tín, đầu tư nguồn lực phát triển kênh phân phối này nhằm đáp ứng nhu cầu bảo vệ ngày càng gia tăng của khách hàng. Hợp tác với HP Life Insurance không chỉ là minh chứng cho chiến lược tăng tốc mở rộng kênh phân phối, mà còn cho thấy quyết tâm của Chubb Life Việt Nam trong việc chung tay cùng cơ quan nhà nước hiện thực hóa mục tiêu nâng tỷ lệ dân số Việt Nam tham gia BHNT tới năm 2030, khi quy mô thị trường bảo hiểm Việt Nam đạt 3,3% - 3,5% GDP.

Chubb là tập đoàn bảo hiểm tài sản và trách nhiệm lớn nhất thế giới được niêm yết trên thị trường chứng khoán. Hoạt động tại 54 quốc gia và các vùng lãnh thổ trên toàn cầu, Tập đoàn Chubb cung cấp các dịch vụ bảo hiểm tài sản doanh nghiệp và cá nhân, bảo hiểm tai nạn cá nhân và bảo hiểm y tế bổ sung, tái bảo hiểm và bảo hiểm nhân thọ cho các đối tượng khách hàng đa dạng. Là một tập đoàn chuyên cung cấp dịch vụ bảo hiểm, chúng tôi đánh giá và quản lý rủi ro với sự am hiểu và tính kỷ luật. Chúng tôi thực hiện hoạt động bồi thường bảo hiểm một cách công bằng và nhanh chóng. Chubb nổi bật bởi danh mục sản phẩm và dịch vụ toàn diện của mình, năng lực phân phối rộng khắp, sức mạnh tài chính vượt trội, và hoạt động toàn cầu với chuyên môn được địa phương hóa. Chubb Limited, công ty mẹ của Tập đoàn Chubb được niêm yết tại Sàn giao dịch Chứng khoán New York (NYSE:CB), và là một thành tố của chỉ số chứng khoán S&P 500. Với gần 40.000 nhân viên, Tập đoàn Chubb có văn phòng điều hành tại Zurich, New York, London, Paris và nhiều nơi khác trên thế giới. Để biết thêm thông tin về Chubb, vui lòng truy cập: www.chubb.com .

Chubb Life là khối kinh doanh Bảo hiểm Nhân thọ (BHNT) toàn cầu của Tập đoàn Chubb. Tại Châu Á, Chubb Life đã thành lập các đơn vị thành viên với 100% vốn sở hữu tại Hong Kong SAR, Indonesia, Hàn Quốc, Myanmar, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Việt Nam và một công ty liên doanh BHNT tại Trung Quốc.

Chubb Life Việt Nam bắt đầu hoạt động kinh doanh tại Việt Nam vào năm 2005 và thành lập Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Quỹ Chubb Life (Chubb Life FMC) vào năm 2013. Để đáp ứng nhu cầu bảo vệ và an toàn tài chính cho đa dạng các nhóm khách hàng tại thị trường Việt Nam, Chubb Life Việt Nam cung cấp một danh mục các sản phẩm và dịch vụ về bảo hiểm nhân thọ, sức khỏe và đầu tư toàn diện thông qua mạng lưới văn phòng rộng khắp trên toàn quốc.

Để biết thêm thông tin về Chubb Life Việt Nam, xin vui lòng truy cập: https://life.chubb.com/vn.