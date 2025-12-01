Chùm ảnh, clip: Hà Nội chìm trong bụi mịn dày đặc
Những ngày gần đây, Hà Nội ghi nhận mức ô nhiễm không khí lên ngưỡng “xấu”, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe toàn dân.
Trong những ngày qua, Hà Nội xuất hiện nắng hanh nhưng bầu trời vẫn mờ đục, bao phủ bởi lớp bụi mịn dày đặc.
Thay vì sương sớm trong lành, không khí trở nên ngột ngạt, khó chịu, khiến người dân hít phải những hạt bụi siêu mịn nguy hại cho sức khỏe. Tình trạng ô nhiễm kéo dài không chỉ đe dọa hệ hô hấp, tăng nguy cơ bệnh tật mà còn làm giảm tầm nhìn, gây khó khăn và tiềm ẩn rủi ro cho hoạt động giao thông đô thị.
Theo ghi nhận vào đầu giờ chiều nay (1/12) dù trời có nắng nhưng bầu trời Hà Nội vẫn chìm nghỉm trong ô nhiễm không khí. Nhiều toà nhà bị phủ kín bởi lớp sương mù đặc quánh, đứng từ xa gần như không thể nhìn thấy rõ.
Trước tình trạng này, người dân được khuyến cáo: Hạn chế tốc độ và tăng khoảng cách an toàn khi tham gia giao thông do tầm nhìn bị hạn chế. Tránh tập thể dục ngoài trời vào sáng sớm khi sương mù/mù quang hóa đạt mức cao nhất. Người dân cũng nên đeo khẩu trang khi ra ngoài để bảo vệ hô hấp khỏi các hạt bụi mịn.
Siết phát thải, giảm công suất trong thời điểm không khí nguy hại
Trước diễn biến khẩn cấp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có công văn đề nghị Bộ Công Thương chỉ đạo các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực nhiệt điện, xi măng, thép, hóa chất, phân bón khẩn trương vận hành hệ thống xử lý khí thải ở mức tối đa, tuyệt đối không xả thải chưa qua xử lý ra môi trường. Doanh nghiệp được khuyến nghị xem xét giảm công suất hoặc dời các hoạt động phát sinh bụi, khí thải lớn trong những ngày AQI vượt ngưỡng 200.
Các cơ sở sản xuất lớn cần tăng cường sử dụng nguyên liệu sạch, đồng thời phun nước dập bụi, che chắn khu vực chứa than, nguyên liệu, xỉ thải và tuyến đường vận chuyển. Bộ Xây dựng yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu thi công tạm dừng những hạng mục phá dỡ, đào đất, san lấp trong thời điểm không khí ở mức “nguy hại”.
Ngành công an sẽ tăng kiểm tra phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng, xử lý xe không che chắn, phương tiện phát thải khói đen; đồng thời kiểm soát nghiêm tình trạng đốt chất thải trái phép tại các làng nghề và khu vực giáp ranh.
