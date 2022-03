Chùm ảnh HOT: Đại hội khinh khí cầu ngay giữa Hà Nội, lâu lắm rồi phố đi bộ Hồ Gươm mới đông đến thế!

Sau gần một năm tạm ngưng vì dịch bệnh, ở thời điểm hiện tại, phố đi bộ Hồ Gươm (Thủ đô Hà Nội) đã chính thức hoạt động trở lại. Ngoài những hoạt động mang tính thường niên như tập thể dục nhịp điệu của "các bà - các ông", giới trẻ tụ tập thành từng nhóm để nhảy Kpop và các hoạt động nghệ thuật đường phố... Vào ngày hôm nay (25/3), ngay tại khu vực phố đi bộ Hồ Gươm đang diễn ra lễ hội khinh khí cầu.



Đây là một trong số những chuỗi sự kiện nằm trong khuôn khổ chương trình "Du lịch Hà Nội chào 2022 - Get on Hà Nội 2022", do Sở Du lịch Hà Nội tổ chức. Theo đó, trong suốt khoảng thời gian này, vô số những hoạt động bổ ích - sự kiện du lịch sẽ được tổ chức để "kích cầu" dân tình đi du lịch.

Những chiếc khinh khí cầu cỡ lớn rực sáng cả một khu vực phố đi bộ

Bắt đầu từ 20h ngày 25/3, có tổng cộng 10 khinh khí cầu bay cao 10m và 22m đã được thắp sáng ở khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ và tuyến phố Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm. Đông đảo người dân từ già trẻ lớn bé, ai cũng chuẩn bị sẵn chiếc smart phone trên tay và chụp hình check in lia lịa. Nhiều người chia sẻ rằng đây là lần đầu tiên trong đời họ có cơ hội thấy một chiếc khinh khí cầu ngoài đời.



Bạn Hoài An cùng người yêu chia sẻ: Trước đây mình chỉ hay xem trên YouTube hay các travel blogger khinh khí cầu ở các nước Châu Âu thôi, không ngờ nay có dịp được tận mắt chứng kiến ngoài đời. Nó to khủng khiếp!

Không chỉ có giới trẻ háo hức, nhiều ông cụ - bà lão cũng tranh thủ chụp choẹt, check in lia lịa để kiếm tấm ảnh "đổi avatar" trên Facebook.

Đông đảo người dân tụ tập quanh những chiếc khinh khí cầu

Nhiều người cho biết đây là lần đầu tiên họ thấy nó ngoài đời

Ai cũng háo hức chụp ảnh check in

Rất đông trong số đó là những đôi tình nhân

Các bố mẹ cũng tranh thủ dẫn con cái đi chơi

Được biết, từ 8h đến 21h các ngày 25 đến 27/3, tại khu vườn nhãn quận Long Biên sẽ có tới 22 quả khinh khí cầu các loại, bay lơ lửng ở các độ cao trên và ven sông Hồng. Hoạt đồng này cũng sẽ diễn ra vào buổi tối tối tuần tại phố đi bộ Hà Nội.





