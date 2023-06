Chùm ảnh minh chứng sức ảnh hưởng nghiêm trọng của cháy rừng ở Canada: New York mù sương, đứng đầu danh sách thành phố ô nhiễm không khí nhất

Cháy rừng thường diễn ra ở các tỉnh phía tây của Canada, nhưng năm nay mùa cháy rừng diễn ra sớm và dữ dội một cách bất thường. Gần như 10 tỉnh và vùng lãnh thổ đều xảy ra cháy rừng, Quebec bị ảnh hưởng nặng nề nhất vì có nhiều đám cháy do sét đánh.

Tại Canada, khoảng 3,3 triệu ha rừng bị đốt cháy, cao gấp 13 lần so với mức trung bình 10 năm, khói có thể gây hại cho sức khỏe ngay cả khi ở nồng độ thấp. Đặc biệt người mắc bệnh phổi, tim, hoặc người già, trẻ em, phụ nữ mang thai có nguy cơ bị đe dọa sức khỏe khá cao. Tình thế nguy hiểm khiến hơn 120.000 người dân phải sơ tán và chính phủ liên bang điều động quân đội để xử lý tình hình. Điều kiện khô hạn và nhiệt độ cao được dự báo là sẽ kéo dài trong nhiều tháng.

Không chỉ Canada, mà nhiều khu vực thuộc nước Mỹ cũng bị bao phủ trong một làn khói mù mịt, trong đó New York chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Chỉ trong một thời gian ngắn, tình trạng ô nhiễm lập tức đẩy New York lên vị trí số 1 trong danh sách thành phố có chất lượng không khí tệ nhất thế giới, theo báo cáo công ty theo dõi chất lượng không khí IQAir. Anh Jon Barr, 38 tuổi, cho biết đây là lần đầu tiên trong 12 năm sống ở New York anh thấy bầu trời có màu xám xịt “giống như phim kinh dị” đến vậy.

Bên cạnh New York, chính quyền bang Bắc Carolina và thành phố Philadelphia (bang Pennsylvania) đều đã ban hành tình trạng báo động đỏ hoặc cam về chất lượng không khí trong ngày 7-6. Các bang Nam Carolina, Massachusetts, Maryland, Delaware… cũng đưa ra cảnh báo tương tự. Theo Đài ABC thì có tổng cộng 17 bang ở Mỹ đã ban bố cảnh báo về chất lượng không khí.

Cùng nhìn lại sức ảnh hưởng nghiêm trọng của cháy rừng qua chùm ảnh dưới đây:

Khói dày đặc bao phủ bầu trời phía trên Tòa nhà Chrysler, New York trong thời điểm hoàng hôn ngày 6/6/23

Một chiếc máy bay nhỏ bay qua đám cháy rừng ở Hạt Shelburne, Nova Scotia, Canada, vào ngày 31/5/2023

Một lính cứu hỏa đang cố gắng dập tắt đám cháy ở khu vực Birchtown vào ngày 3/6/2023

Nhân viên bảo tồn động vật hoang dã Tim Locke, Birchtown, đang chất một con lợn lên xe tải trong quá trình sơ tán cháy rừng ở Hạt Shelburne, Nova Scotia, ngày 3/6/2023

Khói bốc lên từ đám cháy ở Halifax, Nova Scotia, Canada, ngày 28/5/2023

Một cây cầu bị sập và vẫn đang âm ỉ cháy ở Nova Scotia

Quang cảnh Sân vận động Olympic khi Montreal bị bao phủ bởi sương mù vào ngày 6/6/2023

Ảnh vệ tinh chụp các đám cháy ở Quebec, Canada ngày 5/6/2023, đám cháy đang trôi về phía nam

Mặt trời bị che khuất phía sau Tượng Nữ thần Tự do, New York ngày 22/5/2023

Sân vận động Yankee, New York phủ đầy sương mù vào ngày 6/6/23

Khói từ đám cháy phủ kín National Mall ở Washington, DC, ảnh chụp ngày 7/6/2023

Một chiếc phà đi ngang qua Tượng Nữ thần Tự do trong đám khói mù mịt, ngày 6/6/2023

Quảng trường Thời đại không thoát khỏi "số phận"

Khói tạo nên hoàng hôn mờ ảo màu hồng phía sau Tháp CN, góc chụp từ bãi biển Cherry ở Toronto, Ontario, ngày 6/6/2023