Chung cư Bảo Sơn: Chưa nghiệm thu đã cho dân vào ở

Thời gian qua, nhiều người dân sống tại chung cư Bảo Sơn, đường Lê Lợi, TP Vinh (Nghệ An) treo băng rôn khắp chung cư yêu cầu chủ đầu tư làm sổ đỏ cho cư dân.

Tòa chung cư cao 30 tầng này do Công ty CP Tập đoàn đầu tư xây dựng và Du lịch Bảo Sơn (trụ sở chính tại Hà Nội) làm chủ đầu tư. Mặc dù đã bán căn hộ cho người dân, nhưng đến nay người dân vẫn chưa được cấp sổ đỏ.

Người dân chung cư Bảo Sơn (Số 72 đường lê Lợi, TP Vinh) treo băng rôn đề nghị chủ đầu tư làm sổ đỏ cho dân

Trả lời VTC News, ông Nguyễn Công Thành, PGĐ Văn phòng đăng ký đất đai (Sở TN&MT Nghệ An) cho biết, đến thời điểm này (ngày 21/5/2023) Văn phòng đăng ký đất đai Sở TN&MT Nghệ An vẫn chưa nhận được hồ sơ của chủ đầu tư cung cấp để làm thủ tục cấp sổ đỏ cho cư dân.

"Theo quy định, chủ đầu tư phải nộp hồ sơ thủ tục làm sổ đỏ cho cư dân, nhưng đến nay chủ đầu tư vẫn chưa nộp hồ sơ thủ tục nên chúng tôi không thể cấp sổ đỏ cho cư dân" , PGĐ Văn phòng đăng ký đất đai Nguyễn Công Thành chia sẻ.

Ông Đinh Loan Hiền, Chánh thanh tra Sở Xây dựng Nghệ An xác nhận, đến thời điểm này chung cư Bảo Sơn (địa chỉ số 72 đường Lê Lợi, TP Vinh) vẫn chưa được nghiệm thu xây dựng đưa vào sử dụng.

Người dân treo băng rôn đề nghị chủ đầu tư làm sổ đỏ cho cư dân

Về vấn đề này, ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch HĐQT Công ty thừa nhận đến nay chung cư vẫn chưa được nghiệm thu xây dựng và cho rằng khi người dân mua nhà, nộp đủ 95% thì người dân yêu cầu được vào sửa chữa, cải tạo, lắp đặt nội thất nên phía công ty đồng ý cho họ vào sửa. Tuy nhiên, khi cho người dân vào sửa thì họ lại ở luôn.

“ Nguyên nhân chung cư chưa nghiệm thu được là do sai sót của thủ tục hành chính. UBND tỉnh Nghệ An đã phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, Bộ Xây dựng đã phê duyệt quy hoạch thiết kế cơ sở, phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công, Sở Xây dựng Nghệ An đã cấp phép xây dựng. Tuy nhiên, đáng lẽ trước đó UBND tỉnh Nghệ An phải ra quyết định phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư trước, sau khi chấp thuận chủ trương đầu tư rồi thì mới ra quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 , rồi mới đến các bước tiếp theo. Nhưng họ bỏ sót khâu ban đầu.

Từ năm 2019, Bộ Xây dựng đã bắt đầu xuống nghiệm thu công trình, tuy nhiên đến nay vẫn chưa nghiệm thu được vì thiếu thủ tục. Bộ Xây dựng yêu cầu phải bổ sung quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án của UBND tỉnh Nghệ An cấp thì mới nghiệm thu được. Tuy nhiên, từ năm 2016 đến nay, UBND tỉnh Nghệ An vẫn chưa phê duyệt chủ trương đầu tư nên chung cư chúng tôi đến nay vẫn không thể nghiệm thu ”, ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch HĐQT Công ty Bảo Sơn chia sẻ thêm

Chung cư Bảo Sơn, số 72 đường Lê Lợi, Tp Vinh

Dự án chung cư Bảo Sơn (địa chỉ số 72 đường Lê Lợi, TP Vinh) trước đây là trụ sở của Công ty CP Muối và thương mại Nghệ An (trước gọi là Công ty Muối Nghệ An - Tổng Công ty Muối).

Ngày 30/11/2015, Công ty CP Muối và Thương mại Nghệ An (gọi tắt Công ty Muối) và Công ty CP Tập đoàn đầu tư và xây dựng Bảo Sơn (gọi tắt Công ty Bảo Sơn) đã ký hợp đồng chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất tại khu đất với tổng giá trị 26 tỷ đồng.

Ngày 13/11/2015, Công ty Muối Nghệ An có công văn số 332/2015/CV-TĐBS, trong đó nêu rõ Công ty Muối xin trả lại đất và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuê 4.342m2 cho UBND tỉnh Nghệ An và đồng thời đề nghị UBND tỉnh Nghệ An, Sở TN&MT xem xét giao lại khu đất trên cho Công ty Bảo Sơn.

Sau đó, ngày 19/4/2016, UBND tỉnh Nghệ An đã ký quyết định số 289/QQĐ-UBND.ĐC đồng ý cho Công ty Bảo Sơn thuê lại khu đất trên.

Chỉ 1 ngày sau, ngày 20/4/2016, UBND tỉnh Nghệ An tiếp tục ký quyết định số 1720/QĐ-UBND-XD phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cho Dự án đầu tư xây dựng Tòa nhà dịch vụ thương mại, căn hộ cao cấp, nhà ở tại số 72 đường Lê Lợi, TP Vinh.