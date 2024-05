Chung cư bớt "ngáo giá": Mức độ quan tâm, lượt tìm kiếm sụt giảm trong tháng 4

Theo dữ liệu báo cáo thị trường tháng 4/2024 của Batdongsan.com.vn, mức độ quan tâm 4 tháng đầu năm tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, mức độ quan tâm toàn trang trong 4 tháng đầu năm tăng khoảng 31% so vói cùng kỳ. Tuy nhiên, lượt tìm kiếm bất động sản trong tháng 4/2024 lại giảm nhẹ, khoảng 7% so với tháng 3. Trong khi đó, lượng tin đăng bán tăng khoảng 2%.





Nguồn Batdongsan.com.vn

Trong tháng 4, mức độ quan tâm tìm kiếm giảm so với tháng 3, ở hầu hết các loại hình. Trong đó giảm mạnh nhất là loại hình chung cư với 13%. Nguyên nhân có thể do thời gian qua giá thứ cấp và sơ cấp ở nhiều dự án tăng mạnh khiến người mua "chùn tay".

Loại hình nhà riêng cũng ghi nhận lượng tìm kiếm giảm khoảng 8%. Trong khi đó, đất nền và nhà mặt phố, hai loại hình đầu tư lại có lượng tìm mua giảm ít nhất với 2%. Lượng tin đăng đất nền tăng khoảng 7% so với tháng trước, trong khi tin đăng chung cư giảm khoảng 3%.

Khảo sát tại thị trường Hà Nội, mức độ quan tâm bất động sản bán giảm khoảng 13% so với tháng 3. Lượng tin đăng trong tháng 4 giảm mạnh, ở mức 28%. Tình trạng sụt giảm diễn ra ở hầu hết các phân khúc trên thị trường.

Riêng đối với phân khúc chung cư, mức độ quan tâm giảm mạnh nhất với 23%, tiếp đến là đất dự án, biệt thự, nhà riêng lần lượt 19%, 17% và 13%. Lượng tin đăng đất dự án giảm khoảng 14% so với tháng 3, các loại hình khác cũng giảm nhẹ, ngoại trừ nhà riêng và nhà mặt phố tăng 4%.



Nguồn Batdongsan.com.vn

Còn tại thị trường TP.HCM, mức độ biến động của lượt tìm kiếm và tin đăng ổn định hơn so với Hà Nội. Theo đó, mức độ quan tâm giảm 3% và lượng tin đăng giảm 4% so với tháng 3. Chung cư có mức độ quan tâm giảm mạnh nhất nhưng cũng chỉ ở mức 6%, thấp hơn nhiều so với Hà Nội. Lượng tin đăng bán cũng chỉ giảm nhẹ ở loại hình chung cư và nhà mặt phố trong khi đất dự án, đất nền và biệt thự tăng lần lượt 8%, 4% và 2%.

Đáng chú ý trong tháng 4 là phân khúc chung cư bình dân tại TP.HCM ghi nhận mức độ quan tâm tăng khoảng 7% so với tháng trước. Trong khi đó, phân khúc trung cấp và cao cấp giảm lần lượt 4% và 14%.

Lý giải về việc giá chung cư ở Hà Nội liên tục tăng mạnh trong thời gian qua, bà Dương Thuỳ Dung, Giám đốc điều hành CBRE Việt Nam cho biết, thị trường Việt Nam nói chung và thị trường Hà Nội nói riêng đều đang bị thiếu nguồn cung trầm trọng, đặc biệt nguồn cung dành cho nhu cầu ở thực.



Hơn nữa, tốc độ tăng trưởng dân số, đô thị hoá cao khi lượng người đổ về Hà Nội học và làm việc gia tăng. Trong khi đó, nguồn cung và thị trường đang rất là thấp. Riêng năm 2023, tổng nguồn cung chào bán mới tại thị trường Hà Nội khoảng 10.000 căn, bằng 1/4 so với thời điểm bình thường.

"Sở dĩ đầu năm nay, giá chung cư Hà Nội "sốt nóng" bởi lãi suất tiết kiệm xuống đáy, dòng tiền chuyển sang bất động sản, đặc biệt phân khúc chung cư. Giá chung cư còn tăng và sẽ quay đầu giảm khi giá vượt ngưỡng chịu đựng của người dân", bà Dung cho hay.