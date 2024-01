Chung cư chưa nghiệm thu đã cho dân vào ở

Hai chung cư này gồm: Khu nhà ở cao tầng Eden - Thuận An, khu phố Long Thới và khu căn hộ - thương mại dịch vụ cao tầng Opal Skyline trên đường Nguyễn Văn Tiết.



Cụ thể, khu căn hộ - thương mại dịch vụ cao tầng Opal Skyline do Công ty CP Đầu tư Kinh doanh bất động sản Hà An (công ty thành viên của Tập đoàn Đất Xanh) làm chủ đầu tư, Phòng Cảnh sát PCCC-CHCN, Công an tỉnh Bình Dương đã quyết định tạm đình chỉ hoạt động của chung cư vì chưa đạt nghiệm thu về PCCC.

Chung cư Opal Skyline đang trong thời gian bị cơ quan chức năng tạm đình chỉ liên quan đến PCCC nhưng vẫn cho người dân vào ở

Trước đó, ngày 4-1-2024, UBND TP Thuận An cũng đã ra quyết định xử phạt 90 triệu đồng. Lý do là công ty đưa bộ phận công trình, hạng mục công trình xây dựng vào sử dụng khi chưa tổ chức nghiệm thu theo quy định. Ngoài phạt tiền, UBND TP Thuận An còn buộc chủ đầu tư là Công ty Hà An phải khắc phục hậu quả. Trong vòng 2 tháng kể từ khi nhận được quyết định xử phạt, chủ đầu tư phải tổ chức nghiệm thu bộ phận công trình, hạng mục công trình đã đưa vào sử dụng.

Chung cư Opal Skyline xây dựng trên khu đất rộng hơn 1 ha, nằm trên đường Nguyễn Văn Tiết nối với Quốc lộ 13, thuộc phường Lái Thiêu, TP Thuận An. Chung cư này có 2 tòa tháp cao 35 tầng với hơn 1.500 căn hộ.

Đối với khu nhà ở cao tầng Eden - Thuận An do Công ty TNHH Kim Đại Dương làm chủ đầu tư, Phòng Cảnh sát PCCC-CHCN, Công an tỉnh Bình Dương đã đình chỉ hoạt động từ ngày 21-7-2023. Cuối tháng 10-2023, UBND TP Thuận An đã ra quyết định xử phạt Công ty Kim Đại Dương 90 triệu đồng vì cho người dân vào ở khi chưa hoàn thiện công trình, chưa nghiệm thu PCCC.

Tuy nhiên, tới nay chủ đầu tư chung cư Eden - Thuận An vẫn chưa khắc phục, chưa nộp phạt. Chung cư này cũng từng được Báo Người Lao Động phản ánh nhiều lần vì chậm bàn giao căn hộ cho khách hàng, cũng như không chịu hoàn thiện các hạng mục còn dang dở.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, mặc dù đã bị cơ quan chức năng ra quyết định tạm định chỉ, nhưng 2 chung cư Eden - Thuận An và Opal Skyline vẫn để cho người dân vào ở bình thường, điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Về vấn đề này, trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo UBND TP Thuận An cho biết địa phương đã nhiều lần làm việc với các chủ đầu tư này để yêu cầu hoàn thiện các hạng mục công trình trước khi cho dân vào ở. "Trách nhiệm trước hết là chủ đầu tư phải hoàn thiện các hạng mục rồi mới cho dân vào sinh sống. Còn phía người dân khi công trình chưa hoàn thiện đã dám vào ở" - lãnh đạo này nói.

Cũng theo lãnh đạo này, việc 2 chung cư nói trên nếu không có biện pháp khắc phục thì cơ quan chức năng sẽ có phương án xử lý theo quy định của pháp luật.