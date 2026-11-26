Xách cặp lồng cơm vừa mua dưới tầng trệt bước chậm rãi lên lầu, ông V.H.T.Đ (70 tuổi, ngụ Lô N, chung cư Ngô Gia Tự) chia sẻ: "Người già như tôi gắn bó cả đời với khu này, đi đâu cũng ngại vì xáo trộn cuộc sống. Nhưng nhà cửa xuống cấp thế này thì không thể cố ở mãi được. Nghe nói bên cư xá Thanh Đa vừa rồi hơn 80% hộ dân đã đồng thuận phương án bồi thường, tái định cư, tôi cũng mong khu mình sớm có chủ đầu tư uy tín vào làm dứt điểm". Ảnh: Khoa Nam