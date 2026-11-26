Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP Đà Nẵng đang lấy ý kiến dự thảo nhiệm vụ thi tuyển phương án quy hoạch – kiến trúc cầu mới qua sông Hàn và khu vực hai đầu cầu.

Theo dự thảo, cuộc thi nhằm lựa chọn vị trí, hướng tuyến và điểm đấu nối tối ưu trong đoạn từ cầu sông Hàn đến cầu Thuận Phước, bảo đảm hài hòa với hệ thống cầu hiện hữu, đáp ứng nhu cầu giao thông đến năm 2050, tầm nhìn 2075.

Sông Hàn chạy qua khu vực trung tâm TP Đà Nẵng. Ảnh: XS

Cầu mới được định hướng phân lưu, giảm tải cho các tuyến đường trung tâm bờ tây như Lê Duẩn, Trần Phú, Bạch Đằng, Nguyễn Văn Linh và các cầu sông Hàn, cầu Rồng; đồng thời hoàn thiện trục kết nối Đông – Tây giữa khu hành chính phía bắc Hải Châu với khu đô thị, du lịch phía nam bán đảo Sơn Trà.

Đáng chú ý, phương án phải bảo đảm kết nối giao thông thông suốt hai đầu cầu, hạn chế xung đột giao thông, đồng thời dự phòng và tích hợp điều kiện cho tuyến đường sắt đô thị theo quy hoạch, kết nối vận tải hành khách công cộng và đường thủy du lịch...

Về kiến trúc, cầu phải là công trình vĩnh cửu, có thiết kế độc đáo, mang bản sắc Đà Nẵng, tạo điểm nhấn cảnh quan sông Hàn và kinh tế ban đêm nhưng không trùng lặp hay cạnh tranh hình ảnh với các cây cầu hiện hữu.

Phạm vi nghiên cứu bao gồm không gian đô thị hai bờ sông thuộc phường Hải Châu và Sơn Trà, các trục giao thông kết nối, khu vực dưới cầu, hai đầu cầu, công viên, quảng trường và tuyến đi bộ ven sông. Phương án cũng phải đánh giá cảnh quan, tầm nhìn, đường chân trời khu trung tâm và khả năng tái cấu trúc các khu nhà kho, bến bãi cũ ven sông.

Cuộc thi tuyển được tổ chức rộng rãi, không hạn chế tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tham gia.