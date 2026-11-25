Tại Trung tâm tài chính tại Đà Nẵng, vấn đề đang được quan tâm là cơ chế tiền lương dành cho nhân sự. Theo dự thảo cơ chế lương, giám đốc điều hành (CEO) có khung lương từ 450 - 850 triệu đồng/tháng; chuyên viên không giữ chức vụ lãnh đạo có thể nhận lương 30 - 60 triệu đồng/tháng; nhân sự hỗ trợ, phục vụ từ 15 - 20 triệu đồng/tháng.

Ngoài chế độ tiền lương, dự thảo còn quy định chính sách tiền thưởng. Quỹ tiền thưởng hằng năm được đề xuất tương đương 10% tổng quỹ lương, sử dụng từ ngân sách thành phố và căn cứ vào kết quả đánh giá công việc.

Ngoài ra, chuyên gia nước ngoài có thể được hỗ trợ tiền thuê nhà tối đa 30 triệu đồng/tháng, chuyên gia Việt Nam tối đa 20 triệu đồng/tháng.

Trong khi đó, Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh (VIFC) dự kiến huy động tổng cộng 7,7 tỷ USD từ các thành viên trong giai đoạn 2027-2030. Thông tin được công bố trong dịp Trung tâm kết nạp thêm 7 thành viên mới, tiếp tục mở rộng hệ sinh thái tài chính và thu hút nguồn vốn đầu tư.

7 thành viên mới có tổng vốn điều lệ ban đầu khoảng 100 triệu USD, với kế hoạch huy động 5 tỷ USD trong giai đoạn 2027 - 2030. Trong đó, 3 tổ chức tập trung huy động và kết nối vốn đầu tư, 2 doanh nghiệp phát triển sàn giao dịch hàng hóa và 2 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tư vấn, công nghệ tài chính.

Trước đó, Trung tâm đã công bố 10 thành viên đầu tiên với quy mô vốn dự kiến huy động và đầu tư khoảng 2,7 tỷ USD. Việc tiếp tục mở rộng số lượng thành viên được kỳ vọng tăng khả năng kết nối dòng vốn quốc tế, phát triển các sản phẩm tài chính mới và hỗ trợ nhu cầu vốn của nền kinh tế.