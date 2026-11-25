Theo cập nhật kết quả kinh doanh 10 tháng đầu năm 2026, Tập đoàn Masan (HoSE: MSN) ghi nhận doanh thu thuần đạt 100.810 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số đạt 11.617 tỷ đồng, gấp 2,2 lần cùng kỳ, vượt mức 11.500 tỷ đồng trong kịch bản cao nhất của kế hoạch kinh doanh năm 2026 đã điều chỉnh.

Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 9.000 tỷ đồng, tăng 177,1% so với cùng kỳ.

Tỷ lệ nợ vay ròng/EBITDA của tập đoàn cũng giảm xuống 2,1 lần vào cuối tháng 10, so với mức 2,4 lần tại thời điểm cuối quý III/2026.

Công ty khai thác vonfram dự kiến lãi tới 280 triệu USD

Động lực tăng trưởng lớn nhất của Masan đến từ Masan High-Tech Materials (UPCoM: MSR), doanh nghiệp khai thác và chế biến vonfram tại mỏ Núi Pháo.

Trong 10 tháng đầu năm, MSR ghi nhận doanh thu thuần đạt 29.701 tỷ đồng, gấp 5,1 lần cùng kỳ, đóng góp gần 30% doanh thu hợp nhất của tập đoàn.

Lợi nhuận sau thuế của MSR đạt khoảng 190 triệu USD. Doanh nghiệp dự kiến kết thúc năm 2026 với lợi nhuận sau thuế từ 260-280 triệu USD, tương đương khoảng 6.750-7.270 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh tăng mạnh nhờ mặt bằng giá vonfram duy trì ở mức cao và hiệu quả vận hành được cải thiện.

Theo Fastmarkets, giá vonfram APT bình quân đạt 2.710 USD/mtu. Giá trên thị trường hiện tiệm cận 3.000 USD/mtu nhờ hoạt động dự trữ chiến lược tại Mỹ, châu Âu và nhu cầu gia tăng từ ngành công nghiệp bán dẫn.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 25/11, cổ phiếu MSR tăng kịch trần 14,94% lên 55.400 đồng/cổ phiếu, với khối lượng giao dịch hơn 3,25 triệu đơn vị.

WinCommerce mở thêm hơn 1.000 cửa hàng

Bên cạnh mảng khai khoáng, hệ sinh thái tiêu dùng của Masan tiếp tục duy trì tăng trưởng hai chữ số, với doanh thu 10 tháng đạt 70.982 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ.

Trong đó, WinCommerce – đơn vị vận hành chuỗi WinMart và WinMart+ – ghi nhận doanh thu 39.925 tỷ đồng, tăng 25%, vượt tiến độ kế hoạch năm.

Doanh nghiệp đã mở mới ròng 1.047 cửa hàng trong 10 tháng, trong đó khoảng 78% tập trung tại miền Bắc. Riêng khu vực nông thôn có 806 cửa hàng mở mới ròng. Theo Masan, mô hình cửa hàng tại nông thôn có thời gian hoàn vốn dưới 3 năm và biên EBITDA cao nhất toàn hệ thống.

Masan Consumer (HoSE: MCH) ghi nhận doanh thu 27.249 tỷ đồng, tăng 13%. Ngành hàng thực phẩm tiện lợi tăng trưởng 21%, CHIN-SU tăng 14,2% và Nam Ngư tăng 19,2%.

Masan MEATLife đạt doanh thu 8.620 tỷ đồng, tăng 13%, trong khi Phúc Long ghi nhận doanh thu 1.915 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ.