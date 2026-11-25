CTCP Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin (Coalimex, HNX: CLM) vừa công bố nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026, thông qua phương án tăng vốn điều lệ và điều chỉnh kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.

Theo đó, Coalimex dự kiến phát hành hơn 24,5 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ gần 170%. Toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.

Nguồn vốn thực hiện được lấy từ thặng dư vốn cổ phần và quỹ đầu tư phát triển tại báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán. Sau khi hoàn tất phát hành, vốn điều lệ của Coalimex sẽ tăng gấp 2,7 lần, từ gần 145 tỷ đồng lên hơn 390 tỷ đồng.

Song song với kế hoạch tăng vốn, cổ đông Coalimex cũng thông qua phương án trả cổ tức tiền mặt bổ sung năm 2025 với tỷ lệ hơn 254%, tương ứng mỗi cổ phiếu được nhận khoảng 25.409 đồng. Với gần 14,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến chi gần 368 tỷ đồng cho đợt thanh toán này.

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), cổ đông lớn nhất của Coalimex với tỷ lệ sở hữu 55,41% vốn điều lệ, dự kiến thu về khoảng 204 tỷ đồng.

Trước đó, Coalimex đã triển khai phương án trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 30% bằng tiền mặt và 31,5% bằng cổ phiếu. Với phương án bổ sung vừa được thông qua, tổng số tiền chi trả cổ tức năm 2025 sẽ vượt 400 tỷ đồng. Đây cũng là đợt thưởng cổ phiếu và trả cổ tức bằng tiền mặt có tỷ lệ cao nhất kể từ khi doanh nghiệp đi vào hoạt động.

CỔ PHIẾU TĂNG MẠNH, LỢI NHUẬN PHỤC HỒI

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu CLM ghi nhận đà tăng mạnh trong giai đoạn tháng 10-11/2026, từ vùng giá 50.000 đồng/cổ phiếu lên trên 80.000 đồng/cổ phiếu.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 25/11, CLM dừng ở mức 76.000 đồng/cổ phiếu, tăng 60% kể từ đầu năm. Vốn hóa thị trường của Coalimex đạt gần 1.100 tỷ đồng. Thanh khoản của mã cổ phiếu này khá thấp, bình quân chỉ đạt 819 đơn vị mỗi phiên từ đầu năm.

Về kết quả kinh doanh, sau ba năm liên tiếp ghi nhận lợi nhuận sụt giảm, Coalimex đang cho thấy sự phục hồi trong năm 2026. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp đạt doanh thu thuần hơn 15.864 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 76 tỷ đồng, tăng 23% và đã nhỉnh hơn kết quả thực hiện cả năm 2025.

Coalimex được thành lập năm 1982, chuyển sang mô hình công ty cổ phần vào năm 2004 với vốn điều lệ ban đầu 20 tỷ đồng. Doanh nghiệp chính thức niêm yết cổ phiếu trên HNX vào tháng 4/2016.

Coalimex không phải doanh nghiệp duy nhất thuộc hệ sinh thái TKV triển khai kế hoạch tăng vốn và chia cổ tức tỷ lệ cao trong thời gian gần đây. Trước đó, CTCP Kinh doanh Than Miền Bắc - Vinacomin (HNX: TMB) cũng công bố phương án phát hành 27,45 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên gần 425 tỷ đồng, đồng thời trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ hơn 241%. Cổ phiếu TMB từng ghi nhận mức tăng 74% chỉ trong khoảng một tháng.