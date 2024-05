Chung cư Hà Nội tăng giá: Đâu là lựa chọn tốt cho gia đình?

Theo báo cáo của các đơn vị nghiên cứu thị trường, căn hộ chung cư tại Hà Nội liên tục thiết lập mặt bằng giá mới trong nhiều năm gần đây. Tính đến quý I/2024, giá chung cư mới đã đạt trung bình 59 triệu đồng/m2, tăng 21 quý liên tiếp. Mặt bằng giá tăng 5% theo quý và 19% theo năm. Giá bán tại thị trường thứ cấp cũng ghi nhận mức tăng giá theo năm cao nhất từ trước tới nay, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt trung bình hơn 36 triệu đồng/m2.



Bên cạnh đó, các chuyên gia đánh giá, 2024 được xem là năm bản lề cho sự phát triển của thị trường trước chu kỳ mới, giá bán dự kiến sẽ tiếp tục tăng.

Mức giá cao đòi hỏi sự lựa chọn kỹ càng hơn từ người mua. Việc lựa chọn một nơi ở không chỉ phù hợp với tài chính, nhu cầu hiện hữu mà còn cung cấp những giá trị sống lâu dài cùng tiềm năng tăng giá. Vì thế, những quyết định mua thông minh mang đến nhiều giá trị cho các gia đình, nhà đầu tư tại thời điểm này.

Điều gì thu hút các gia đình cho một ngôi nhà lý tưởng?

Khảo sát thực tế cho thấy, một dự án chung cư được đánh giá cao khi sở hữu bộ tiêu chí sáng giá: Vị trí đắc địa; tiện ích nội khu chất lượng cao; thiết kế hiện đại, tối ưu không gian sống; sự đảm bảo về mức độ an ninh, an toàn và đặc biệt khả năng sinh lời trong tương lai.

Trong bối cảnh quỹ đất trung tâm khan hiếm, cư dân có xu hướng mở rộng về các khu vực trung tâm mới phía Đông và Tây Hà Nội. Tọa tại trung tâm quận tương lai Hoài Đức, The Wisteria - Hinode Royal Park đang hấp dẫn các gia đình, nhà đầu tư nhờ hội tụ loạt tiêu chí sáng giá, giải cơn khát thị trường.

"Gia đình mình lựa chọn căn hộ tại The Wisteria - Hinode Royal Park vì nhiều lý do, Ông xã mình thích dự án bởi vị trí thuận tiện, dễ kết nối với nội thành. Trong số những khu vực nhà mình quan tâm, đây là một trong số ít dự án có lợi thế này." – Chia sẻ của chị Minh Thu, chủ nhân căn hộ tại The Wisteria.

Cũng như chị Thu, nhiều gia đình lựa chọn The Wisteria - Hinode Royal Park bởi vị trí đắt giá của dự án, tiếp giáp trực tiếp với nhiều tuyến đường lớn: Quốc Quốc lộ 32, Tây Thăng Long, đường vành đai 3.5, tuyến đường sắt trên cao Metro Nhổn – Hà Nội. Từ đây, có thể dễ dàng di chuyển đến trung tâm Hà Nội, trung tâm hành chính – kinh tế mới của Thủ đô, các trường học lân cận như Đoàn Thị Điểm, Lê Quý Đôn, THCS Tây Mỗ, THPT Hoài Đức B,…

Bên cạnh vị trí đắc địa, tiện ích nội khu chất lượng cao cũng là điểm thu hút sáng giá của các căn hộ chung cư đối với nhiều gia đình, nhà đầu tư. Thế giới hiện đại, tiêu chuẩn sống của cư dân ngày càng nâng cao song hành cùng những giá trị sống, sự thành đạt, phát triển của sự nghiệp, địa vị xã hội,. Tại The Wisteria, hệ thống tiện ích nội – ngoại khu đẳng cấp là một trong những điểm nhấn tạo sức hút cho các căn hộ.

"Mình an tâm nhất là hệ thống trường học tiện lợi cho con, sống tại The Wisteria, con được đảm bảo ở những môi trường học tốt nhất. Nhà mình định hướng cho bé thứ 2 học trường liên cấp Archimedes tại đây. Trường Marie Curie, Lomonoxop, trường quốc tế Việt Úc,… cũng đều là những ngôi trường chất lượng có thể cân nhắc. Sống trong khu đô thị an tâm hơn khi xung quanh là tiện ích, nhà mình không phải đi đâu xa, ngay bên nhà là quảng trường hồ điều hòa, sân thể thao, bể bơi, khu BBQ,… hay thư viện, vườn dạo bộ, phố mua sắm,… rất tiện lợi.

Mình sống cùng ông bà, các tiện ích này rất phù hợp để gia đình mình có thêm không gian trải nghiệm cùng nhau, tiện lợi cho các cụ sống vui, sống khỏe bên con cháu." – Anh Trường (35 tuổi, Hà Nội) chủ nhân mới của The Wisteria - Hinode Royal Park chia sẻ về một số điều tâm đắc tại dự án.

Không chỉ anh Trường, nhiều ông bố, bà mẹ cũng quyết định lựa chọn The Wisteria sau thời gian tham khảo, so sánh với các dự án chung cư cùng phân khúc.

Bể bơi tầng không cùng hệ thống tiện ích hiện đại cao cấp được lòng các gia đình (Ảnh: The Wisteria)

Một điểm nhấn tạo nên lợi thế khác biệt tại The Wisteria hiếm dự án có được là sự đầu tư chú trọng vào không gian sống với thiết kế căn hộ hiện đại theo hướng mở, tối ưu không gian. Mỗi căn hộ có tối thiểu 2 ban công xanh mát, đón gió, nắng tự nhiên là không gian tuyệt vời cho những trải nghiệm thư giãn bên gia đình. Bên cạnh đó, tại The Wisteria, khách hàng có đa dạng lựa chọn căn hộ 2-4 phòng ngủ, căn hộ 2 chìa khóa (Dual Key) - vừa để ở, vừa làm văn phòng hoặc cho thuê,... phù hợp với đa dạng nhu cầu của các gia đình.

Không gian sống tiện nghi hòa cùng thiên nhiên mang đến những trải nghiệm sống giá trị là một trong những tiêu chí lựa chọn chung cư của nhiều gia đình (Ảnh: The Wisteria)

Một không gian sống hoàn hảo không chỉ mang đến những giá trị hiện hữu mà còn sở hữu tiềm năng tăng giá hấp dẫn trong tương lai. Trong bối cảnh quỹ đất Thủ đô ngày càng khan hiếm, xu hướng đô thị hóa, dịch chuyển dân số về Hà Nội ngày càng tăng, những dự án khu đô thị có vị trí đắt giá cùng hệ thống tiện ích sống hiện đại, tầm nhìn bền vững sở hữu tiềm năng tăng giá hấp dẫn. The Wisteria là một trong số đó. Cùng với thế giới tiện ích 365 độ ngay bên thềm nhà, những căn hộ tại đây hội tụ đầy đủ yếu tố để trở thành một ngôi nhà đích thực cho sự phát triển vẹn toàn của những thế hệ tương lai.

Dự án Nhà chung cư cao tầng CT-1 thuộc dự án Khu đô thị mới Kim Chung – Di Trạch