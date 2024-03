Chung kết Miss World 2024: Mai Phương khoe sắc vóc gợi cảm trong phần thi dạ hội, xuất hiện 7 giây gây sốt bên dàn đối thủ

Tối 9/3, đêm Chung kết Miss World - Hoa hậu Thế giới 2024 đã chính thức diễn ra tại Ấn Độ, được phát trực tiếp trên sóng VTV dưới sự dẫn dắt của MC Thiên Vũ và Á hậu Phương Anh. Chỉ vài giờ nữa, một trong số các nàng hậu đến từ các quốc gia sẽ trở thành người chiến thắng, kế nhiệm sứ mệnh của Hoa hậu Karolina Bielawska. Chung kết Miss World sẽ lần lượt chọn ra top 40, top 12, top 8 và top 4. Năm nay cuộc thi không có danh hiệu Á hậu 2 mà chỉ công bố Hoa hậu và Á hậu 1.

Trong phần đồng diễn, đại diện Việt Nam diện gây chú ý khi đứng ở vị trí trung tâm, cô trang phục trình diễn See tình - Dance of the world. Ở tiết mục thi mở màn cho đêm Chung kết Miss World, 112 thí sinh trình diễn trang phục dạ hội. Mai Phương diện "bộ cánh" mang tên "Darling, It’s Dawn!" lấy cảm hứng từ khoảnh khắc bình minh diệu kỳ, hội tụ đầy đủ sự tươi mới, với hy vọng mang đến hành trình toả sáng trọn vẹn cho nàng hậu. Đại diện Việt Nam xuất hiện đầy tự tin, sang chảnh và có màn "kết show" cực ấn tượng. Dù chỉ xuất hiện 7 giây nhưng Mai Phương khiến fan Việt vô cùng tự hào.

Ở tiết mục chào sân, đại diện Việt Nam lộ diện đầy năng lượng, cô đứng ở vị trí trung tâm

Mai Phương khoe sắc vóc thon gọn, gợi cảm trong phần thi dạ hội mở màn

Đại diện Việt Nam mỉm cười tươi, thần thái cuốn hút

Mai Phương là thí sinh cuối cùng xuất hiện trong phần thi này

Trước giờ G Chung kết Miss World, Mai Phương được công bố chính thức lọt vào top 40 vì chiến thắng giải Multimedia Challenge, cô chia sẻ: "Tình yêu của Việt Nam dành cho Mai Phương là quá lớn. Phải nói về lòng tự hào dân tộc hay tình yêu dành cho bất kỳ đại diện Việt Nam nào ở đấu trường quốc tế thì đất nước chúng ta là số 1. Chúng ta đã nỗ lực đăng tải nhiều hình ảnh và rất vui là ban tổ chức đã ghi nhận… Cảm ơn tất cả những người hâm mộ, ekip, bạn bè, người thân, gia đình đã luôn ủng hộ cho tôi. Đây là niềm tự hào rất lớn của chúng ta".

Chia sẻ với chúng tôi, Mai Phương cho biết đã cố gắng hết sức trong chặng đường vừa qua. Đại diện Việt Nam bước vào đêm thi cuối cùng với tâm thế thoải mái, nàng hậu thổ lộ: " Mai Phương vẫn luôn chia sẻ rằng chúng ta có nhiều thời gian và nước bạn cũng vậy. Điều quan trọng là chúng ta luôn nỗ lực hết sức, không bỏ sót một hoạt động nào, chân thành với tất cả thì đã là những điều rất trọn vẹn tại Miss World lần này. Còn về kết quả thì Mai Phương tin rằng dù là ai chiến thắng thì đều xứng đáng vì tất cả các cô gái đã nỗ lực không ngừng nghỉ".