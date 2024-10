Chứng khoán An Bình (ABS) ghi nhận lợi nhuận 9 tháng ấn tượng & cú đúp giải thưởng quốc tế 2024

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán đầy biến động, ABS vẫn ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể ở các chỉ số tài chính quan trọng, khẳng định vị thế trong ngành được củng cố vững chắc và ngày càng được nâng lên.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, tổng doanh thu đạt 271 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt hơn 104 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 16,9% và 41,8% so với 9 tháng năm 2023.

Doanh thu lớn nhất đến từ các khoản cho vay ký quỹ và ứng trước trong 9 tháng đầu năm 2024 khi ghi nhận ở mức 88,3 tỷ đồng, tăng 69,3% svck trong khi tổng dư nợ cho vay và ứng trước đạt ngưỡng 1.282 tỷ đồng, tăng 67,3% svck. Về mảng môi giới, doanh thu từ nghiệp vụ môi giới chứng khoán sau 9 tháng đạt 66,2 tỷ đồng, tăng mạnh hơn 43,1% svck.

Tổng tài sản 9 tháng đầu năm 2024 tăng 42,78% so với cùng kỳ năm 2023, lên mức 3.284 tỷ đồng cho thấy quy mô hoạt động của Công ty ngày càng mở rộng. Dư nợ cho vay margin tăng 73% lên mức 1.127 tỷ đồng so với đầu năm 2024.

Đạt được thành quả như vậy trong bối cảnh ngành chứng khoán cạnh tranh khốc liệt với số lượng các công ty chứng khoán đông đảo và ngày càng tăng quy mô vốn hoạt động, ABS khẳng định việc lấy chiến lược lấy khách hàng làm trọng tâm và tập trung mọi nguồn lực vào việc đáp ứng tốt nhất và kịp thời các nhu cầu khách hàng khi đầu tư chứng khoán đã giúp khách hàng đến với ABS thực sự hài lòng với sản phẩm và dịch vụ chăm sóc của công ty.

ABS vinh dự nhận được 2 giải thưởng quốc tế uy tín trong năm 2024

Năm 2024 tiếp tục là một năm đầy thành công đối với ABS khi công ty nhận được 2 giải thưởng quốc tế danh giá, khẳng định chất lượng và tầm ảnh hưởng của mình trong ngành.

Giải đầu tiên là giải Best Securities House for Research in Vietnam 2024 (giải thưởng Công ty Chứng khoán hàng đầu về Phân tích tại Việt Nam) do Euromoney Securities Houses Awards bình chọn. Euromoney là tổ chức uy tín toàn cầu về tài chính và ngân hàng. Đây là giải thưởng vinh danh những công ty chứng khoán có nghiên cứu thị trường chuyên sâu, các báo cáo có tính ứng dụng cao, và sự hữu ích trong việc định hướng chiến lược đầu tư của nhà đầu tư.Bộ sản phẩm nghiên cứu của ABS Research đã chứng minh được nhiều giá trị mang lại cho nhà đầu tư, bao gồm:

Báo cáo chiến lược tháng, quý, năm: đem lại những phân tích sâu sắc và tổng hợp toàn diện điều kiện kinh tế vĩ mô thế giới và trong nước, các thị trường tiền tệ và chứng khoán, từ đó cũng đưa ra dự báo thị trường từ góc nhìn phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản, các khuyến nghị mã cổ phiếu đầu tư theo tháng.

Báo cáo chuyên đề: cung cấp thông tin và bình luận, đánh giá về những sự kiện nổi bật và tác động của chúng đến thị trường chứng khoán.

Báo cáo ngành hàng: cập nhật tin tức về từng ngành hàng và các doanh nghiệp mỗi tuần để nhà đầu tư có sự hiểu biết về những diễn biến theo ngành mà mình đang đầu tư hoặc đang lựa chọn để cân nhắc đầu tư.

Toàn cảnh thị trường: cung cấp diễn biến thị trường ngắn hạn với nhiều số liệu thống kê hữu ích và khuyến nghị chiến thuật hành động theo ngày, theo tuần, giúp cho các nhà đầu tư ngắn hạn nắm bắt thị trường và có các quyết định mua bán.

Báo cáo đánh giá doanh nghiệp: là những doanh nghiệp có những đặc điểm nổi bật được đội ngũ phân tích ABS lựa chọn để mang đến thông tin cho nhà đầu tư xem xét đầu tư.

Giải thứ 2 là giải Best New Stock Trading App 2024 (Ứng dụng giao dịch cổ phiếu tốt nhất 2024), đây là giải thưởng ABS vinh dự được nhận từ International Finance Awards (tổ chức ghi nhận những giá trị và tiềm năng của các doanh nghiệp trên phạm vi quốc tế).

ABS Invest là một ứng dụng đầu tư được đánh giá cao dựa theo các tiêu chí của tổ chức đánh giá uy tín quốc tế khi chứng minh được:

Cung cấp 1 nền tảng đầu tư chứng khoán đầy đủ dành cho nhà đầu tư với các công cụ quản lý tài sản, tin tức và dữ liệu thị trường, dữ liệu cổ phiếu, nghiên cứu thị trường và khuyến nghị đầu tư, giao dịch chứng khoán và tối ưu dòng tiền cùng nhiều tiện ích đi kèm.

Chú trọng thiết kế thân thiện với người dùng mới: với giao diện dễ sử dụng, ABS Invest là lựa chọn lý tưởng cho các nhà đầu tư mới bắt đầu, giúp họ dễ thao tác, dễ tìm kiếm thông tin để có thể làm quen và thực hiện đầu tư trong thời gian ngắn nhất.

Tính tới nay, ứng dụng ABS Invest của ABS đã đạt rating 4.8/5.0 trên cả App Store (iOS) và Google Play Store (Android), cao hơn đáng kể so với các ứng dụng chứng khoán hiện hành tại thị trường Việt Nam. Tính riêng tháng 9 tháng đầu năm 2024, lượng truy cập và tải về ứng dụng đã tăng đến 260% svck, chứng tỏ uy tín và sự yêu thích sản phẩm, dịch vụ đối với ABS Invest đang tăng lên rất đáng kể. Khám phá sản phẩm và trải nghiệm app ABS Invest ngay tại đây!

Trong năm 2024, ABS cũng đã giới thiệu nền tảng giao dịch web ABS Web Trading phục vụ cho những nhà đầu tư ưa thích sử dụng máy tính để giao dịch, bên cạnh ứng dụng ABS Invest dành cho điện thoại di động. Nền tảng giao dịch web này cũng được đánh giá cao nhờ giao diện thân thiện, bảng giá thông minh và nhiều tiện ích cho nhà đầu tư. Trải nghiệm ngay ABS Web Trading tại đây!

Với cam kết đem lại Trọn vẹn trải nghiệm đầu tư cho khách hàng như slogan của công ty đặt ra, ABS đang có những bước tiến mạnh mẽ trong việc hoàn thiện mọi mặt sản phẩm, dịch vụ nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng đầu tư. Điều đó đã chuyển hóa thành những kết quả hoạt động ấn tượng của công ty trong 9 tháng đầu năm 2024 và hứa hẹn kết quả cả năm 2024 tăng trưởng vượt bậc.