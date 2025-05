Miền Bắc khả năng đón không khí lạnh "lạ thường" sớm hơn dự kiến, có nơi giảm đột ngột 10 độ C

Theo dự báo thời tiết , miền Bắc nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng có ngày nắng nóng đỉnh điểm trong đợt này chính là hôm nay (8/5). Tuy nhiên, từ khoảng chiều mai, đợt gió Đông Bắc đã đề cập có thể sẽ ảnh hưởng đến miền Bắc nước ta, bắt đầu ở khu vực Cao Bằng, Lạng Sơn; rồi đến tối muộn/đêm thì gió sẽ về đến Đông Bắc Bộ và đồng bằng Bắc Bộ, bao gồm Hà Nội. Như vậy là sớm hơn một chút so với các dự báo trước.

Đợt gió Đông Bắc về giữa lúc miền Bắc đang nóng nực sẽ gây mưa dông diện rộng. Nhiều nơi ở miền Bắc sẽ có mưa từ chiều mai, còn Hà Nội sẽ mưa từ khoảng tối mai, 9/5. Mưa diện rộng sẽ còn kéo dài sang cả ngày 10/5, dù mưa không liên tục mà có thể gián đoạn.

Đáng chú ý về nhiệt độ, gió Đông Bắc về sẽ khiến nhiệt độ toàn miền giảm mạnh. Ở Hà Nội, nhiệt độ cảm nhận cao nhất trong ngày (vào buổi trưa và đầu giờ chiều) có thể giảm gần 10 độ C (từ khoảng 43 độ C vào trưa 9/5 xuống còn khoảng 33 - 34 độ C vào trưa 10/5).

Như vậy, từ chiều tối đến tối 9/5, miền Bắc bắt đầu mưa dông diện rộng. Từ 10/5, nắng nóng chấm dứt, trời sẽ mát và dễ chịu hơn.

Theo cơ quan khí tượng, từ ngày 10/5, do không khí lạnh tràn về, Bắc Bộ kết thúc đợt nắng nóng diện rộng. Ảnh minh họa.

Nhận định về thời tiết, ông Nguyễn Hữu Thành - Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia - chia sẻ với Lao Động , phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên từ ngày 8 - 9/5, dự báo có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến 45 - 50%. Thời gian nắng nóng khoảng 11 - 16 giờ.

Phía Đông Bắc Bộ từ ngày 8 - 9/5, dự báo có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến 50 - 55%. Thời gian nắng nóng khoảng 12 - 16 giờ.

"Chúng tôi dự báo, từ ngày 10/5, nắng nóng diện rộng kết thúc ở Bắc Bộ và Trung Bộ", ông Thành cho hay.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng là cấp 1.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 - 4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Ông Nguyễn Hữu Thành cho biết thêm, do tác động của không khí lạnh , khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ đêm 9 - 11/5 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Riêng chiều và đêm 10/5, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.