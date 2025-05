Tin không khí lạnh "lạ thường": Nhiều nơi chuẩn bị mưa lớn

Trong 10 ngày tới, theo dự báo, một đợt không khí lạnh yếu có khả năng ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, chủ yếu tập trung tại các tỉnh miền núi. Dưới tác động của đợt không khí lạnh này, thời tiết tại đây sẽ chuyển từ trạng thái oi nóng sang có mưa dông, trong đó có nơi xuất hiện mưa to cục bộ.

Nhiều nơi có mưa rào và dông

Tại thủ đô Hà Nội, thời tiết trong đêm 5 và ngày 6/5 được dự báo có mây, chiều tối và đêm có thể có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày nắng nóng. Gió thổi nhẹ từ hướng đông nam đến nam với cường độ cấp 2-3. Nhiệt độ dao động trong khoảng từ 25 đến 36 độ C, với mức cao nhất có thể lên tới 36 độ.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ trong cùng thời điểm có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, đặc biệt tại các tỉnh như Hòa Bình và Sơn La có thể xảy ra nắng nóng trên diện rộng. Gió nhẹ, trong khi đó, mưa dông tiềm ẩn nguy cơ kèm theo hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ; cao nhất phổ biến 31-34 độ, riêng Sơn La và Hòa Bình có thể đạt 35-37 độ, cá biệt có nơi vượt 38 độ.

Phía Đông Bắc Bộ cũng được dự báo có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực vùng núi phía Bắc có thể có mưa rào và dông rải rác vào ban đêm. Ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, đặc biệt tại khu vực đồng bằng và trung du. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông, cần đề phòng các hiện tượng như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ dao động từ 24-27 độ C vào ban đêm, ban ngày có thể lên đến 36 độ, có nơi vượt ngưỡng này.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ban ngày trời nắng nóng, một số nơi có thể nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Mưa dông có thể kèm theo hiện tượng lốc xoáy, sét, mưa đá và gió giật. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, cao nhất trong khoảng 34-37 độ C, có nơi trên 38 độ.

Tại khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, thời tiết tương đối ổn định với trạng thái có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ban ngày trời nắng, khu vực phía Bắc có nắng nóng, một số nơi có thể đạt mức nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ, trong mưa dông có nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan. Nhiệt độ ban đêm từ 25-28 độ C. Ban ngày, phía Bắc dao động 34-37 độ, có nơi trên 37 độ; phía Nam từ 32-35 độ, có nơi vượt 35 độ.

Khu vực Tây Nguyên có mây, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Ban đêm, một số nơi tiếp tục có mưa rào và dông nhẹ. Ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Mưa dông có thể kèm theo các hiện tượng như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ dao động từ 20-23 độ C về đêm và 31-34 độ C vào ban ngày, có nơi trên 35 độ.

Tại Nam Bộ, thời tiết nhìn chung ổn định, tuy nhiên chiều tối và tối có khả năng xảy ra mưa rào và dông rải rác, một số nơi mưa to. Ban đêm có thể có mưa rào nhẹ và dông vài nơi; ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông tiềm ẩn nguy cơ lốc xoáy, sét, mưa đá và gió giật. Nhiệt độ dao động từ 23-26 độ C vào ban đêm và 31-34 độ C vào ban ngày, có nơi vượt 35 độ.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Trong ba ngày tới, khu vực Bắc Bộ dự kiến có mưa rào và dông vài nơi vào chiều tối và đêm. Riêng vùng núi phía Bắc, đặc biệt vào các đêm 5 và 6/5, có khả năng xuất hiện mưa rào rải rác, một số nơi có dông. Ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng; riêng khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ cùng hai tỉnh Sơn La và Hòa Bình khả năng cao xảy ra nắng nóng diện rộng.

Tại khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên, thời tiết ban ngày duy trì trạng thái nắng nóng, một số nơi có thể nắng nóng gay gắt. Vào chiều tối và đêm, trời nhiều mây, có thể xuất hiện mưa rào và dông rải rác.

Đối với các khu vực khác, bao gồm Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết nhìn chung ổn định vào ban ngày với nắng, có nơi nắng nóng. Riêng vào chiều tối và tối, khu vực này có khả năng xảy ra mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Mưa dông trong giai đoạn này tiềm ẩn nguy cơ đi kèm hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 08 đến 09/5, Bắc Bộ tiếp tục trải qua những ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Bắt đầu từ chiều tối ngày 09 đến 10/5, khu vực này chuyển sang trạng thái có mưa rào và dông rải rác, một số nơi có thể có mưa vừa đến mưa to.

Tại Trung Bộ, cụ thể là từ Thanh Hóa đến Phú Yên, hai ngày 08 và 09/5 sẽ tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Từ chiều tối và đêm 09 đến 10/5, khu vực Bắc Trung Bộ có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to; tuy nhiên, từ ngày 11/5 trở đi, mưa bắt đầu giảm dần. Trong khi đó, khu vực Trung và Nam Trung Bộ có thể có mưa rào và dông rải rác từ chiều tối các ngày 10 đến 14/5, cục bộ mưa to, sau đó mưa có xu hướng giảm từ ngày 15/5.

Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục ghi nhận thời tiết nắng vào ban ngày, một số khu vực có nắng nóng cục bộ. Trong khoảng thời gian này, vào chiều tối và tối, mưa rào và dông rải rác vẫn có thể xảy ra, với khả năng mưa to cục bộ.

Trên phạm vi toàn quốc, trong suốt thời kỳ dự báo, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm trong mưa dông như lốc xoáy, sét, mưa đá và gió giật mạnh.