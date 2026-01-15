Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đi họp lớp, tôi phát hiện người duy nhất vẫn đi xe buýt là lớp trưởng: Ngày hôm sau được hẹn gặp riêng, tôi chết sững!

15-01-2026 - 23:08 PM | Sống

Giữa những chiếc xe sang và câu chuyện thu nhập, lớp trưởng năm xưa lặng lẽ bước xuống từ xe buýt. Đây chỉ là một chi tiết nhỏ, nhưng đủ để dẫn người đàn ông này đến bài học lớn về giá trị của sự tử tế.

Bài viết dưới đây là chia sẻ của anh Trương đang được chia sẻ trên nền tảng Toutiao.

Buổi họp lớp sau hơn 15 năm ra trường vốn là dịp để mỗi người nhìn lại quãng đường đã đi qua, gặp lại bạn cũ và chia sẻ những đổi thay của cuộc sống. Với tôi, cuộc gặp mặt ấy lại mở ra một bài học sâu sắc về cách nhìn nhận thành công. Mọi chuyện bắt đầu từ một chi tiết tưởng chừng rất nhỏ: lớp trưởng của chúng tôi là người duy nhất đi xe buýt đến buổi họp.

Theo đó, chúng tôi từng học chung tại một trường trung học ở tỉnh Giang Tô (Trung Quốc). Ngày ấy, Lưu Vệ là một cậu lớp trưởng học giỏi, có trách nhiệm. Ai cũng tin rằng cậu sẽ có một sự nghiệp rực rỡ. Vì thế, trong buổi họp lớp năm nay, khi nhiều người lần lượt đỗ xe sang trước nhà hàng, tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy Lưu Vệ bước xuống từ một chiếc xe buýt.

Không ai nói ra, nhưng tôi nhận thấy vài ánh nhìn ái ngại. Sau khi nhập tiệc, câu chuyện bên bàn ăn nhanh chóng xoay quanh công việc, thu nhập, xe cộ, nhà cửa. Người làm tài chính khoe mới đổi xe, người kinh doanh khoe thêm căn hộ mới. Lưu Vệ vẫn ngồi đó, lắng nghe nhiều hơn nói, thỉnh thoảng mỉm cười, chủ động rót trà, hỏi thăm từng người.

Ảnh minh họa

Thú thật, có lúc tôi đã nghĩ phải chăng lớp trưởng năm xưa không gặp may mắn như chúng tôi tưởng?

Hôm sau buổi họp lớp, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn từ Lưu Vệ, hẹn gặp riêng tại một quán cà phê nhỏ gần trường cũ. Cảm giác tò mò xen lẫn áy náy khiến tôi đến sớm hơn giờ hẹn. Chính cuộc gặp ấy đã khiến tôi “chết sững” vì nhận ra mình đã đánh giá mọi thứ quá hời hợt.

Lưu Vệ kể rằng sau khi tốt nghiệp đại học, anh trở về quê làm giáo viên. Hơn mười năm nay, anh gắn bó với một trường trung học vùng ven, thu nhập vừa đủ sống. Số tiền tích lũy được, anh dành phần lớn để hỗ trợ học sinh nghèo, lập quỹ học bổng nhỏ cho những em có nguy cơ bỏ học.

“Tôi nghĩ ô tô cũng chỉ là phương tiện đi lại nên di chuyển xe buýt để tránh tắc đường. Tôi muốn dùng số tiền tích góp mua ô tô để giữ thêm vài đứa trẻ ở lại trường” Lưu Vệ chia sẻ.

Anh mở điện thoại cho tôi xem những bức ảnh về lớp học cũ kỹ được sửa sang lại, những học sinh vùng sâu nhận học bổng đầu năm, và cả những lá thư viết tay nguệch ngoạc với dòng chữ “Cảm ơn thầy”. Tôi lặng người. Những điều ấy chưa từng xuất hiện trong câu chuyện bàn tiệc hôm trước.

Lưu Vệ nói, anh hẹn tôi chỉ để nhờ một việc nhỏ. Đó là kết nối với vài bạn trong lớp có điều kiện để đồng hành lâu dài cùng quỹ học bổng. “Không cần ồn ào, cũng không cần ai biết đến tôi. Chỉ cần bọn trẻ có cơ hội học tiếp là đủ”, anh nhấn mạnh.

Rời quán cà phê, tôi bỗng thấy xấu hổ vì suy nghĩ ban đầu của mình. Trong khi chúng tôi mải mê đo đếm nhau bằng xe cộ và tài sản, thì người bạn lớp trưởng năm xưa đang lặng lẽ tạo ra giá trị theo cách bền bỉ và âm thầm nhất.

Trường hợp của Lưu Vệ khiến tôi hiểu rằng, thành công không phải lúc nào cũng gắn với những thứ dễ nhìn thấy. Một số con người chọn sống chậm hơn, giản dị hơn, nhưng lại giàu có theo một nghĩa khác: giàu trách nhiệm, giàu sự tử tế và giàu ảnh hưởng tích cực lên cộng đồng.

Trường ĐH "Harvard của Việt Nam" chi 1,5 tỷ đồng lì xì Tết cho sinh viên

Đinh Anh

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trường ĐH "Harvard của Việt Nam" chi 1,5 tỷ đồng lì xì Tết cho sinh viên

Trường ĐH "Harvard của Việt Nam" chi 1,5 tỷ đồng lì xì Tết cho sinh viên Nổi bật

Người phụ nữ Cà Mau mang 4 tờ vé số trúng giải 5 đi đổi thưởng, công ty xổ số khẳng định: Tất cả đều là vé giả

Người phụ nữ Cà Mau mang 4 tờ vé số trúng giải 5 đi đổi thưởng, công ty xổ số khẳng định: Tất cả đều là vé giả Nổi bật

Nghiên cứu kéo dài hơn 80 năm của Đại học Harvard tiết lộ: Không phải chạy hay bơi, đây mới là “chìa khóa” của sống thọ

Nghiên cứu kéo dài hơn 80 năm của Đại học Harvard tiết lộ: Không phải chạy hay bơi, đây mới là “chìa khóa” của sống thọ

23:01 , 15/01/2026
Người phụ nữ 50 tuổi khiến tôi "đứng hình": Nhà gọn gàng, sống đủ đầy mà gần như không tốn tiền

Người phụ nữ 50 tuổi khiến tôi "đứng hình": Nhà gọn gàng, sống đủ đầy mà gần như không tốn tiền

22:29 , 15/01/2026
Người phụ nữ gửi tiết kiệm 22 triệu đồng, 28 năm sau đến rút cả gốc lẫn lãi thì được ngân hàng thông báo: “Không tìm thấy hồ sơ, chờ xác minh thêm”

Người phụ nữ gửi tiết kiệm 22 triệu đồng, 28 năm sau đến rút cả gốc lẫn lãi thì được ngân hàng thông báo: “Không tìm thấy hồ sơ, chờ xác minh thêm”

22:00 , 15/01/2026
Các cụ dạy rằng: Cửa nhà tránh 4 thứ này, gia đình yên ấm, làm ăn hanh thông

Các cụ dạy rằng: Cửa nhà tránh 4 thứ này, gia đình yên ấm, làm ăn hanh thông

21:59 , 15/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên