Chứng khoán được dự báo tạo đáy dài hạn, VFS gợi ý 5 chủ đề đầu tư "đón sóng" năm 2023

Báo cáo chiến lược của Chứng khoán Nhất Việt (VFS) đánh giá tăng trưởng lợi nhuận năm 2023 của các doanh nghiệp trên sàn không quá khả quan do kết quả kinh doanh năm 2022 hình thành mức nền cao và dự báo kinh tế khó khăn trong năm 2023 với con số tăng trưởng LNST các DN đạt 12%. Về tình hình vĩ mô, VFS dự báo lạm phát thế giới sẽ giảm đáng kể so với năm 2022 do nguồn cung thế giới được cân bằng lại sau khi Trung Quốc mở cửa, trong khi đó nhu cầu tiêu dùng cũng hạ bớt trước nỗi lo về suy thoái.

Từ đây, công ty chứng khoán này gợi ý 5 chủ đề đầu tư trọng tâm “đón sóng” 2023.

Xu hướng đẩy mạnh giải ngân đầu tư công trở thành động lực hỗ trợ nền kinh tế

Nhìn lại năm 2022, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư của cả nước chỉ đạt khoảng 80% kế hoạch. Nguyên nhân do đầu năm nền kinh tế có nhiều động lực hồi phục từ xuất nhập khẩu và sản xuất, song đến cuối năm, những tác động tiêu cực từ vĩ mô quốc tế cộng với nút thắt thanh khoản đã ảnh hưởng tiêu cực tới tăng trưởng kinh tế quý 4/2022.

Báo cáo cũng nêu rõ kế hoạch đầu tư công năm 2023 được Quốc hội thông qua với tổng số vốn khoảng 700.000 tỷ đồng. Kế hoạch này cho thấy vai trò quan trọng trong bối cảnh nền kinh tế đang có dấu hiệu suy yếu.

Do đó, VFS xác định đầu tư công năm 2023 đóng một vai trò rất lớn trong việc kích thích nền kinh tế và giải quyết bài toán thanh khoản.

Sự dịch chuyển chuỗi cung ứng ra khỏi Trung Quốc và Việt Nam tiếp tục đón đầu làn sóng FDI

VFS cho biết xuất phát từ những căng thẳng của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung trong năm 2018, nhiều công ty đa quốc gia đã lên kế hoạch và thực tế đã dịch chuyển cơ sở sản xuất sang nước ta.

Việt Nam nằm trong top các quốc gia thu hút vốn FDI tốt nhất khu vực năm 2022 nhờ giá thuê đất thấp và chi phí cạnh tranh và nằm gần Trung Quốc. Số lượng công ty đa quốc gia đã dịch chuyển/lên kế hoạch dịch chuyển từ Trung Quốc sang Việt Nam ngày càng gia tăng khiến nhu cầu sử dụng đất công nghiệp tăng cao.

Chứng khoán Nhất Việt chỉ ra một số lợi thế của Việt Nam trong xu hướng là điểm đến hấp dẫn của các cơ sở sản xuất dịch chuyển khỏi Trung Quốc: (1) Vị trí chiến lược quan trọng trong khu vực; (2) Kiểm soát tốt dịch bệnh; (3) Thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của thị trường logistics và cơ sở hạ tầng; (4) Hưởng lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do (FTA).

5 nhóm ngành hưởng lợi nhờ sự kiện Trung Quốc mở cửa

Báo cáo đưa ra những phân tích đánh giá về các nhóm ngành hưởng lợi bao gồm: Hàng không, Thép, Dầu khí, Gạo và Thủy sản .

Thứ nhất, việc Trung Quốc mở cửa sẽ hỗ trợ mạnh cho ngành hàng không nhờ nhu cầu đi lại tăng cao từ thị trường này.

Thứ hai, gói hỗ trợ tài chính trị giá 56 tỷ USD cho ngành bất động sản sẽ giúp thúc đẩy nhu cầu xây dựng hạ tầng. Giá bán thép được dự báo tăng trở lại nhờ nhu cầu tăng cao.

Thứ ba, Trung Quốc là nước nhập khẩu dầu lớn nhất trên thế giới, từ đây nhu cầu dầu sẽ được thúc đẩy trong tương lai. Cùng với đó, tồn kho dầu tại quốc gia này đang ở mức thấp và Trung Quốc đã tăng cường nhập khẩu dầu thô hơn 2,5 triệu thùng/ ngày để bổ sung. Đây sẽ là yếu tố hỗ trợ giá dầu duy trì ở mức cao trong năm 2023.

Thứ tư, nhu cầu về gạo sẽ tăng lên cùng với việc Trung Quốc mở cửa với việc xuất khẩu gạo sang Trung Quốc đạt gần 760 tấn, chiếm tỷ lệ 12,45% trị giá 383 triệu USD trong 10 tháng đầu năm 2022.

Thứ năm, Trung Quốc là thị trường tiêu thụ cá tra chủ yếu của Việt Nam.Tính đến hết tháng 11/2022, xuất khẩu cá tra Việt Nam đạt 2,3 tỷ USD. Năm 2022, có hơn 160 DN Việt Nam có mặt hàng cá tra XK sang Trung Quốc, mang về doanh số hơn 700 triệu USD, chiếm 29% tổng XK cá tra. Vì vậy, VFS cho rằng việc Trung Quốc mở cửa sẽ là một trong những động lực lớn nhất hỗ trợ cho việc tăng trưởng sản lượng xuất khẩu của các DN trong năm 2023 của ngành này.

Ngành chứng khoán: Con đường phát triển tại thị trường Việt Nam rộng mở

Theo chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, số lượng nhà đầu tư đạt 5% dân số năm 2025 và 8% dân số vào năm 2030.

Tuy thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua giai đoạn sụt giảm mạnh top đầu thế giới, với vốn hóa thụt lùi đáng kể trong năm 2022, định hướng nâng hạng thị trường vẫn được được triển khai quyết liệt. Hệ thống giao dịch cũng đã liên tục được nâng cấp theo nhu cầu giao dịch và giải quyết các vướng mắc, hướng đến triển khai hệ thống KRX trong năm 2023.

“ Các vụ bắt giữ và thanh lọc thị trường tạo tâm lý tiêu cực trong ngắn hạn, nhưng sẽ tạo nên nền tảng vững chắc và minh bạch cho chứng khoán Việt Nam trong lâu dài ”, báo cáo chiến lược nêu rõ.

Đội ngũ phân tích cũng đánh giá rằng ngành chứng khoán sẽ tích cực khi thị trường tạo đáy. Vào giai đoạn khó khăn và thị trường trở nên rủi ro, tổng chi phí trích lập dự phòng của các doanh nghiệp tăng gây ảnh hưởng đến hạch toán lợi nhuận. Lượng trích lập này có khả năng hoàn nhập khi thị trường tạo đáy, dẫn đến biến động tăng lớn 20-40% trên EBIT.

Hơn nữa, room margin của hầu hết các công ty chứng khoán top đầu còn nhiều, tạo cơ hội cho các công ty chứng khoán thu về lượng lãi vay lớn khi thị trường chứng khoán hồi phục và nhu cầu sử dụng đòn bảy tăng lên.

Đáng chú ý, trong trường hợp không có tái cấu trúc kinh tế gây ra bởi khủng hoảng, các chuyên gia VFS nhận định chu kỳ giảm giá tự nhiên của cả thị trường Mỹ và VN-Index đều có khả năng tạo đáy vào quý 2/2023 . Bởi theo số liệu thống kê trung bình dự kiến thời gian thị trường giảm từ đỉnh xuống đáy kéo dài 14,3 tháng trong khi thời gian hồi phục từ đáy đến khi vượt đỉnh và quay đầu giảm là 12,3 tháng.

Xu hướng chuyển đổi xanh, phát triển năng lượng tái tạo

Là một trong 6 nước trên thế giới chịu ảnh hưởng lớn nhất do biến đổi khí hậu, Việt Nam đã và đang tiên phong trong việc thực hiện các “cam kết xanh”, được cộng đồng quốc tế đánh giá như là hình mẫu về một nước đang phát triển còn nhiều khó khăn nhưng đã có những đóng góp đi đầu trong việc gìn giữ và bảo vệ “ngôi nhà chung” của toàn nhân loại.

Ngoài ra, quy hoạch điện VIII cũng đang là Chính sach được Chính phủ chú trọng trong việc tái quy hoạch lại hệ thống điện với trọng tâm là sự phát triển của năng lượng tái tạo. Trong đó, điện gió đang là nguồn điện ít gây ảnh hưởng đến môi trường nhất.