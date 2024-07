Chứng khoán HSC báo lãi 6 tháng đầu 2024 tăng 110% so với cùng kỳ

Theo đó, lợi nhuận trước thuế quý 2.2024 của Công ty đạt 390 tỷ đồng, tăng 99% so với cùng kỳ năm 2023 và là mức cao nhất trong 11 quý liền kề gần đây. Lũy kế 6 tháng đầu năm, HSC ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 736 tỷ đồng, tăng 110% so với cùng kỳ năm 2023, hoàn thành 51% kế hoạch năm 2024.

Kết quả trên được ghi nhận trong bối cảnh thị trường thuận lợi, giá trị giao dịch bình quân toàn thị trường 6 tháng đầu năm 2024 đạt hơn 24,000 tỷ đồng/ngày, chỉ số VN Index tăng hơn 10% từ 1,130 điểm vào cuối năm 2023 lên mức 1,245 điểm. HSC tăng trưởng ở tất cả các mảng kinh doanh. Doanh thu 6 tháng đầu năm của Công ty đạt 1,581 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó:

Doanh thu từ hoạt động môi giới chứng khoán đạt 468 tỷ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ năm 2023. Quý 2.2024, HSC tiếp tục giữ vị trí top 5 thị phần môi giới lớn nhất HOSE với 6.4%, cải thiện hơn so với mức 5.3% của cả năm 2023. Cuối tháng 6.2024, HSC chính thức ra mắt nền tảng giao dịch trực tuyến mới HSC ONE. Kế thừa những tính năng của myhsc, HSC ONE được tăng cường tính bảo mật, cập nhật nhanh chóng biến động thị trường cũng như được phát triển thêm các tính năng mới nhằm đem đến những trải nghiệm đầu tư hiệu quả. Nền tảng giao dịch mới được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của HSC.

Doanh thu từ hoạt động cho vay ký quỹ đạt 714 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ năm 2023. Dư nợ cho vay ký quỹ của HSC tiếp tục đà tăng trưởng và đạt hơn 18,500 tỷ đồng trong điều kiện thanh khoản của thị trường được cải thiện và nguồn vốn mới được bổ sung vào cuối quý 2.2024.

Doanh thu từ hoạt động tự doanh đạt 334 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2023. Riêng trong quý 2.2024, doanh thu hoạt động này đạt hơn 170 tỷ đồng và là mức cao nhất trong 5 quý liền kề gần đây.

Mảng tư vấn tài chính doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 52 tỷ đồng. Trong năm 2024, hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp của HSC dự kiến sẽ đem về kết quả khả quan trên cơ sở danh mục các thương vụ hiện có.

Tính đến ngày 30/06/2024, tổng tài sản của HSC đạt 27,756 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 10,664 tỷ đồng. Thu nhập trên một cổ phiếu (EPS) 6 tháng đầu năm 2024 đạt 1,090 đồng/cổ phiếu.

(*) Lãi và lỗ từ hoạt động tự doanh được bù trừ với nhau để số liệu mang tính so sánh

HSC thực hiện 2 đợt chi trả cổ tức cho cổ đông vào tháng 01.2024 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15% cho năm 2021, và tháng 8.2024 bằng tiền mặt cho năm 2022 và 2023 với tổng tỷ lệ thực hiện là 12% mệnh giá. Kể từ khi niêm yết năm 2009, HSC luôn duy trì cổ tức cao cho cổ đông với tỷ lệ cổ tức chi trả đạt 50% lợi nhuận sau thuế.

Bên cạnh đó, vào tháng 6.2024, HSC đã hoàn thành việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1, qua đó tăng vốn điều lệ của Công ty lên 7,048 tỷ đồng. Phần vốn tăng thêm sẽ được sử dụng để tăng quy mô hoạt động cho vay ký quỹ và hoạt động tự doanh, sẵn sàng nắm bắt các cơ hội của thị trường trong thời gian sắp tới.