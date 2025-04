Sau năm "hồi sinh", Xây dựng Hoà Bình lên kế hoạch lợi nhuận sụt giảm mạnh, không chia cổ tức, chào bán riêng lẻ 200 triệu cổ phiếu

CTCP Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (mã: HBC) mới đây đã công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2025, dự kiến diễn ra vào ngày 25/4 tới.

Theo đó, Xây dựng Hoà Bình lên kế hoạch tổng doanh thu năm 2025 đạt 9.000 tỷ đồng, tăng 23% so với thực hiện cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 360 tỷ đồng, giảm 63% so với năm 2024.

Về phương án phân phối lợi nhuận, Hoà Bình cho biết do chưa đáp ứng đủ điều kiện theo quy định pháp luật nên không chia cổ tức 2024.

Về công tác nhân sự, HĐQT HBC sẽ tiến hành bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2029 trong đại hội tới đây, số lượng thành viên HĐQT là 6 thành viên; thành viên HĐQT độc lập là 2 thành viên. Danh sách ứng viên thành viên HĐQT sẽ được công bố tối thiểu 10 ngày trước ngày diễn ra ĐHĐCĐ. Ngoài ra, công ty cũng sẽ bầu 3 thành viên Ban kiểm soát.

Một nội dung đáng chú ý khác có trong tờ trình là phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ 2025 . Cụ thể, HBC dự kiến phát hành tối đa 200 triệu cổ phiếu theo phương thứ chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho tối đa 10 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, giá chào bán 10.000 đồng/cp, giá trị phát hành dự kiến tối đa 2.000 tỷ đồng. Mục đích để thanh toán các khoản nợ vay ngân hàng.

Trước đó, trong năm 2024, doanh thu thuần hợp nhất của công ty đạt 6.421 tỷ đồng, giảm 15% so với năm 2023 và tăng 46% so với báo cáo chưa kiểm toán. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Hòa Bình đạt 963 tỷ đồng, tăng 111 tỷ đồng so với báo cáo chưa kiểm toán và trái ngược với khoản lỗ sau thuế hơn 1.115 tỷ đồng của năm 2023.

Đóng góp lớn vào khoản lãi năm 2024 của tập đoàn đến từ hoàn nhập phải thu khó đòi hơn 540 tỷ đồng và thu nhập từ thanh lý tài sản gần 591 tỷ đồng.

Đạt lợi nhuận kỷ lục, đơn vị kiểm toán vẫn bày tỏ nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của Hòa Bình. Nguyên nhân tại ngày 31/12/2024, tập đoàn có khoản lỗ lũy kế lên tới 2.299 tỷ đồng (tại ngày 31/12/2023 là 3.240 tỷ đồng) và một số khoản nợ quá hạn thanh toán.

Những dấu hiệu này cho thấy sự tồn tại của các yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của tập đoàn.

Ngoài ra, kiểm toán viên cũng đưa ra ý kiến ngoại trừ do chưa thu thập được đầy đủ các bằng chứng thích hợp đối với việc được đảm bảo của các khoản tạm ứng, cũng như chưa đánh giá đầy đủ khả năng thu hồi các khoản này và kiểm toán viên chưa thu thập được đầy đủ các thư xác nhận của các khoản nợ phải thu, nợ phải trả. Kiểm toán viên cũng chưa thống nhất với cách ghi nhận doanh thu của Tập đoàn.

Trong năm nay, chiến lược kinh doanh của Xây dựng Hoà Bình là tiếp tục đẩy mạnh mở rộng thị trường trong và ngoài nước. Tại Hoa Kỳ, Tập đoàn đã khởi công dự án The Grove Apartments tại California vào tháng 4/2024. Ngoài các dự án tiềm năng mà Tập đoàn đang tham gia ở nhiều quốc gia, sắp tới đây Tập đoàn sẽ triển khai thi công 2 dự án hạ tầng lớn ở Campuchia trong năm 2025.

Đồng thời, Tập đoàn hoàn thiện năng lực đầu tư, quản lý vận hành và khai thác các công trình Nhà ở Xã hội trong và ngoài nước. Tập đoàn hợp tác với nhiều Chủ đầu tư trong nước tham gia thực hiện các dự án cải tạo chung cư, các khu đô thị ở nhiều tỉnh thành trong cả nước, bao gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Quảng Nam, Đà Nẵng, Bình Thuận, Đồng Nai,...