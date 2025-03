Chứng khoán Kafi ghi nhận lợi nhuận tăng 60%, dự báo tăng trưởng 2025 mạnh mẽ

Kết quả kinh doanh năm 2024

Kết thúc năm 2024, Kafi đạt được những thành tựu đáng tự hào, củng cố vị thế vững chắc trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Cụ thể, công ty đã tăng trưởng mạnh mẽ về tổng tài sản, đạt 16.055 tỷ đồng, tăng 146% so với năm 2023. Lợi nhuận trước thuế đạt 257 tỷ đồng, tăng 60% so với cùng kỳ. Đặc biệt, mảng cho vay ký quỹ ghi nhận một bước đột phá, với dư nợ cho vay ký quỹ cuối năm đạt 5.400 tỷ đồng, tăng gần 5 lần so với đầu năm. Các sản phẩm Margin-S25, Margin-Zero đã trở thành các sản phẩm ngôi sao, thu hút lượng lớn khách hàng, tạo đà cho sự phát triển mạnh mẽ của công ty trong tương lai.

Công ty cũng hoàn tất việc tăng vốn điều lệ từ 1.500 tỷ lên 5.000 tỷ đồng, củng cố nền tảng tài chính vững chắc để phục vụ chiến lược phát triển dài hạn. Việc mở rộng mạng lưới kinh doanh tại các thành phố trọng điểm như TP. Hồ Chí Minh và TP. Hà Nội đã góp phần nâng cao năng lực nhân sự của công ty, với số lượng nhân viên tăng từ 115 lên gần 300 người trong năm qua.

Định hướng chiến lược năm 2025

Trong giai đoạn 2025-2027, Kafi sẽ triển khai chiến lược "Tăng trưởng năng động" (Dynamic Growth), thông qua việc thu hút mạnh mẽ nhà đầu tư, phát triển bộ sản phẩm sáng tạo và cạnh tranh, tiên phong công nghệ và số hóa, đẩy mạnh truyền thông và nâng cao quản trị rủi ro tuân thủ.

Công ty cũng đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 25.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 800 tỷ đồng. Trong đó mảng môi giới chứng khoán đặt mục tiêu bước vào Top 10 thị phần giao dịch chứng khoán và Top 7 thị phần cho vay ký quỹ, thu hút số lượng khách hàng lên tới 500.000.

Một trong những trọng tâm kinh doanh năm 2025 là triển khai sản phẩm chứng quyền có bảo đảm (CW) nhằm cung cấp cho nhà đầu tư cá nhân một công cụ tài chính linh hoạt, đa dạng và hấp dẫn. Hội đồng quản trị (HĐQT) cho rằng việc triển khai CW sẽ mang lại nhiều cơ hội trong việc xây dựng thêm mảng nghiệp vụ phát hành sản phẩm đầu tư, mở rộng thị phần và đa dạng hóa nguồn doanh thu cho công ty. Điều này cũng sẽ tạo bước đệm để tích lũy kinh nghiệm và trở thành tổ chức tạo lập thị trường chứng khoán phái sinh trong tương lai.

Ông Lê Quang Trung, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Chứng khoán Kafi phát biểu tại đại hội. Ảnh: Chứng khoán Kafi

Phát biểu tại Đại hội, ông Lê Quang Trung – Chủ tịch HĐQT Kafi cho biết: "Năm 2025 là năm đầu tiên của chiến lược mới – "KAFI 2.0 – Tăng trưởng năng động". Đây là bước chuyển mình quan trọng trong hành trình phát triển, tiếp nối nền tảng tài chính vững mạnh và định hướng đổi mới sáng tạo mà Công ty đã nỗ lực xây dựng suốt thời gian qua. Cùng với sự đồng hành của Quý cổ đông, Ban Lãnh đạo Kafi tin tưởng rằng Công ty sẽ không ngừng vươn xa và hiện thực hóa tầm nhìn trở thành "Công ty chứng khoán bán lẻ hàng đầu Việt Nam về quy mô và chất lượng."

Đăng ký giao dịch Upcom 500 triệu cổ phần trong Quý 2

Đáng chú ý, Kafi cũng sẽ thực hiện niêm yết 500 triệu cổ phiếu trên hệ thống giao dịch UPCoM trong quý II năm 2025, một bước đi chiến lược quan trọng nhằm tăng cường sự minh bạch và khả năng tiếp cận vốn cho công ty. Việc niêm yết này không chỉ giúp quảng bá hình ảnh thương hiệu Công ty mà còn tạo ra cơ hội đầu tư các các cổ đông mới. Đồng thời, quá trình quản trị công ty minh bạch sẽ giúp các cổ đông tiếp cận thông tin nhanh chóng và đầy đủ về hoạt động kinh doanh của công ty, thu hút thêm các nhà đầu tư mới.

Phương án tăng vốn điều lệ lên 7.500 tỷ đồng

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu. Cụ thể, Công ty sẽ chào bán 250 triệu cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, theo tỷ lệ thực hiện quyền 2:1, giúp nâng tổng vốn điều lệ của công ty lên 7.500 tỷ đồng. Mục tiêu của việc tăng vốn là tăng cường năng lực tài chính và phục vụ cho chiến lược mở rộng quy mô, đầu tư phát triển các sản phẩm mới, nâng cao chất lượng dịch vụ, và mở rộng thị phần trong năm 2025.

Đăng ký giao dịch trên sàn UPCOM và tăng vốn điều lệ là hai mục tiêu quan trọng của Kafi trong năm 2025

Ban lãnh đạo công ty cho biết, Kafi sẽ tiếp tục tập trung vào chuyển đổi số, ứng dụng dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo để cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng và tối ưu hóa quy trình vận hành. Ngoài ra, Công ty sẽ mở rộng hợp tác với các định chế tài chính để xây dựng hệ sinh thái sản phẩm toàn diện, bao gồm ký quỹ, tư vấn đầu tư và quản lý tài sản. Song song, Kafi cũng tăng cường kiểm soát rủi ro, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và tối ưu hóa danh mục đầu tư trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.

Với nền tảng tài chính vững chắc, định hướng chiến lược rõ ràng cùng sự tín nhiệm ngày càng cao từ nhà đầu tư, Kafi ngày càng hiện thực hóa mục tiêu trở thành một trong những công ty chứng khoán có sức cạnh tranh hàng đầu trên thị trường Việt Nam.