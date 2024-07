Chứng khoán MB: Lợi nhuận cao kỷ lục – ưu đãi khách hàng "khủng" bậc nhất thị trường

Đi kèm với đó là những ưu đãi cực "khủng" dành cho khách hàng áp dụng ngay trong tháng 7 này: vừa miễn phí giao dịch, vừa áp dụng lãi suất siêu hấp dẫn chỉ 6.8% cho tất cả các mã, kéo dài đến tận 3 tháng.

Khi những câu chuyện start-up có tỷ lệ thành công tương đối thấp và nhu cầu làm giàu là nhu cầu chính đáng của bất cứ bạn trẻ nào thì việc có sử dụng những kiến thức để đầu tư chứng khoán cũng như tuân thủ kỷ luật tài chính sẽ trở thành cơ hội của nhiều nhà đầu tư trong độ tuổi 2x, 3x. Trong một cuộc khảo sát gần đây với những người trẻ quan tâm đến thị trường chứng khoán, họ đa phần mong muốn được miễn phí giao dịch giống như một phép thử trước khi quyết định sẽ sử dụng bao nhiêu % tài sản của mình vào hoạt động này. Đặc biệt, cũng không ít người mong muốn được sử dụng margin có lãi suất rất thấp trong một khoảng thời gian đủ dài (tính bằng tháng) với những mã cảm thấy tự tin nắm chắc phần thắng trong tay.

Chính vì thế, MBS đã cho ra mắt combo ưu đãi "khủng" bậc nhất thị trường dành cho các khách hàng trong độ tuổi từ 16 - 40. Với chính sách này, các chứng sĩ trẻ sẽ vừa được miễn phí giao dịch, vừa được hưởng mức lãi suất margin chỉ 6.8% áp dụng cho tất cả các mã và kéo dài tận 3 tháng nếu sử dụng dịch vụ giao dịch chủ động MBS online. (chi tiết Chương trình xem tại đây: https://mbs.com.vn/vi/goc-truyen-thong/tin-tuc-mbs/mbs-uu-dai-khach-hang-mo-moi-tre-tuoi-su-dung-dich-vu-mbs-online/ )

Trong báo cáo chiến lược nửa cuối năm 2024 mới được công bố vào đầu tháng 7, MBS kỳ vọng đà tăng trưởng của nền kinh tế trong quý 3 và quý 4 tới đây sẽ đạt lần lượt 6,6% và 6,5% so với cùng kỳ nhờ sự phục hồi của xuất khẩu cũng như mở rộng đầu tư và giải ngân đầu tư hiệu quả hơn. Nhóm phân tích cũng đã đưa ra dự báo VN-Index sẽ đạt 1.350 – 1.380 điểm vào cuối năm trong trường hợp tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp đạt 20% trong năm 2024 và P/E mục tiêu từ 12 đến 12,5 lần. Đây sẽ là thời điểm tốt để các NĐT xem xét giải ngân nhằm hiện thực hóa các cơ hội kiếm lời từ TTCK.

6 tháng đầu năm 2024, MBS ghi nhận kết quả doanh thu hoạt động tăng hơn gấp đôi, lợi nhuận trước thuế tăng 63% so với cùng kỳ 2023; đánh dấu mức cao kỷ lục



Bên cạnh những "siêu ưu đãi" dành tặng cho khách hàng, lý do để các NĐT lựa chọn MBS gửi gắm tài sản đầu tư chính là kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong nửa đầu năm 2024. Luỹ kế 6 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động của MBS đạt 1.557 tỷ đồng, tăng 111% so với cùng kỳ năm 2023. LNTT tăng 63% lên 500 tỷ đồng, đạt mức cao kỷ lục cho kỳ 6 tháng trong lịch sử hơn 24 năm hoạt động của Công ty. Tính riêng trong quý 2/2024, MBS ghi nhận tăng trưởng trong hầu hết các mảng nghiệp vụ chính, doanh thu hoạt động đạt 883 tỷ đồng, tăng trưởng 120% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế đạt 271 tỷ đồng, tăng 75% so với cùng kỳ 2023. Lãi ròng thu về gần 217 tỷ đồng, tăng 74% so với quý 1/2023 và cũng là mức lợi nhuận quý cao nhất từ trước đến nay.



Như vậy có thể thấy MBS đang hoạt động kinh doanh tốt, ổn định. MBS có những thế mạnh mà hiếm có CTCK nào có được, mang lại lợi thế cạnh tranh cho MBS. Lợi thế đó chính là đến từ Tập đoàn Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) – có quá trình chuyển đổi số dẫn dắt thị trường, có tệp khách hàng khổng lồ (hàng chục triệu người dùng); cộng hưởng với sự chuyên nghiệp, tận tâm phục vụ khách hàng; MBS chắc chắn sẽ là sự lựa chọn vô cùng uy tín mà các NĐT có thể tin tưởng đặt trọn niềm tin cũng như tài sản của mình để đầu tư.