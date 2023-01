Chứng khoán Mirae Asset: LNTT quý 4 giảm 44% so với cùng kỳ, dư nợ margin giảm gần 2.800 tỷ đồng

CTCP Chứng khoán Mirae Asset (MASVN) đã công bố báo cáo tài chính quý 4/2022 với doanh thu hoạt động đạt 664 tỷ đồng, giảm nhẹ 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, mảng cho vay vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất, nguồn thu từ lãi tăng 3% so với cùng kỳ lên 368 tỷ đồng.

Hoạt động tự doanh không thật sự hiệu quả khi lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 67 tỷ đồng, tăng 87% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, lỗ FVTPL cũng hơn 67 tỷ đồng, như vậy công ty không có lãi ròng trong mảng tự doanh.

Trong khi đó, hoạt động môi giới chứng khoán ghi nhận đi lùi khi doanh thu đạt 153 tỷ đồng, giảm 43% so với cùng kỳ.

Chi phí hoạt động lại tăng 26% so với cùng kỳ, lên mức 470 tỷ đồng, đáng chú ý khi chi phí lãi vay, lỗ từ cho vay tăng gấp 2,5 lần lên 280 tỷ đồng tỷ đồng. Sau khi trừ các chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp, Mirae Asset lãi trước thuế 168 tỷ đồng, giảm 44% so với cùng kỳ. Lãi ròng cũng giảm 38% so với cùng kỳ xuống còn 150 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2022, Mirae Asset ghi nhận doanh thu hoạt động đạt hơn 2.640 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 924 tỷ đồng, lần lượt tăng 8% và giảm 3% so với năm 2021.

Tính đến cuối năm 2022, tổng tài sản của Mirae Asset đạt 18.825 tỷ đồng, giảm 11% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay margin giảm đến gần 2.800 tỷ đồng so với thời điểm cuối quý 3, xuống mức 13.598 tỷ đồng.

So với đầu năm, danh mục tài sản FVTPL của Mirae Asset giảm 52%, từ 178 tỷ đồng xuống còn 85 tỷ đồng. So với cuối quý 3, danh mục này giảm tới 45%. Ở danh mục cổ phiếu, Công ty ghi nhận bán các khoản đầu tư như MSN.