Chứng khoán Mỹ chìm trong sắc đỏ, Dow Jones giảm hơn 500 điểm sau khi báo cáo lạm phát tháng 3 cao hơn dự đoán

Tính đến 20 giờ 40 ngày 10/4 (theo giờ Hà Nội), chứng khoán Mỹ đồng loạt chìm trong sắc đỏ sau khi dữ liệu lạm phát tháng 3 nóng hơn dự kiến. Báo cáo khiến thị trường suy đoán có khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ trì hoãn việc cắt giảm lãi suất lâu hơn.

Cụ thể, Dow Jones giảm 506 điểm, tương đương khoảng 1,3%. S&P 500 và Nasdaq cũng giảm lần lượt là 1,11% và 1,04%.

Bộ Lao động Mỹ cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đã tăng 0,4% trong tháng 3 và cao hơn 3,5% so với một năm trước. Trong khi đó, các nhà kinh tế được Dow Jones khảo sát dự đoán mức tăng lần lượt là 0,3% và 3,4%. Mức tăng thực đều cao hơn dự báo. CPI lõi, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng đã tăng 3,8% so với cùng kỳ và tăng 0,4% so với tháng 2, cao hơn dự đoán lần lượt là 3,7% và 0,3%.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng trở lại trên 4,5% khi CPI tháng 3 “nóng” hơn so với tháng trước, bất chấp Cục Dự trữ Liên bang kỳ vọng lạm phát có thể quay về mục tiêu 2%. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm cũng tăng vọt lên gần 5%.

Cổ phiếu JPMorgan Chase và Caterpillar đều giảm khoảng 1% do lo ngại lãi suất cao hơn sẽ bắt đầu "bóp nghẹt" nền kinh tế.

Ngoài báo cáo lạm phát, các nhà đầu tư cũng đang mong chờ biên bản cuộc họp của Fed vào tháng trước. Họ sẽ tìm kiếm manh mối về quan điểm của các nhà hoạch định chính sách đối với việc cắt giảm lãi suất dự kiến trong năm nay. Chúng sẽ được công bố lúc 2 giờ chiều theo giờ ET.

Tổng hợp