Chứng khoán Mỹ giảm mạnh trong tháng 9

"Cổ phiếu đã giảm quá nhiều và quá nhanh trong thời điểm đầy biến động theo mùa khi các nhà đầu tư có một danh sách dài những lo lắng", đây là nhận định của giới chuyên gia khi đánh giá về thị trường chứng khoán Mỹ trong tháng 9 vừa qua.



Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tháng 9, chứng khoán Mỹ đã chứng kiến sự sụt giảm mạnh trong tháng và trong cả quý III. Các cổ phiếu trong nhóm Nasdaq được bán ra nhiều nhất, kéo chỉ số này giảm tới 5,8% tính từ đầu tháng. Trong khi chỉ số Dow Jones và S&P 500 ghi nhận mức giảm lần lượt là 3,5% và 4,9%.



Bên cạnh yếu tố theo mùa, những nguyên nhân quan trọng dẫn đến xu hướng bán ra trên thị trường đã được các chuyên gia phân tích.

Bối cảnh thực tế đang cho thấy những lo ngại với thị trường chứng khoán Mỹ từ nay cho đến cuối năm. (Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters)

"Chúng ta vẫn đang trong mùa các nhà đầu tư tìm kiếm lý do để chốt lời. Chỉ số Nasdaq đang vượt trội rất nhiều khi so với mức thấp kỷ lục vào năm ngoái và hiện tại cũng có rất nhiều lý do để tính đến việc bán ra, đó là lo việc chính phủ Mỹ đóng cửa hay những lo ngại về thu nhập doanh nghiệp trong quý III. Một nguyên nhân quan trọng khác đến từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED)", ông Jimmy Lee, Giám đốc điều hành Quỹ Tư vấn tài sản, cho biết.

Tới thời điểm này, chính sách lãi suất của FED vẫn được đánh giá yếu tố quyết định đến thị trường chứng khoán Mỹ trong giai đoạn từ nay tới cuối năm. Các nhà đầu tư đang lo ngại cơ quan này có thể duy trì lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn.

"Tôi sẽ không mấy ngạc nhiên khi thị trường chứng khoán Mỹ không thể tăng trưởng bùng nổ. Tôi nghĩ chúng ta sẽ gặp khó khăn với bất kỳ động lực tăng trưởng nào cho đến cuối năm và sang năm 2024", ông Ross Mayfield, chuyên gia phân tích chiến lược, Quỹ đầu tư Quản lý tài sản Baird, đánh giá.

Bối cảnh thực tế đang cho thấy những lo ngại với thị trường chứng khoán Mỹ từ nay cho đến cuối năm và sang cả năm 2024. Tuy nhiên, kinh nghiệm từ lịch sử lại cho thấy nếu chứng khoán Mỹ đã đi xuống trong tháng 9 thì tháng tiếp theo lại khởi sắc hơn. Với S&P 500, chỉ số này đã tăng 7 lần vào các tháng 10 trong một thập kỷ qua.