Người Việt uống bia ít hơn, Heineken "thất thu" khoản lớn nhưng vẫn lập kế hoạch đầu tư tới cả tỷ USD vào Việt Nam

Giảm tiêu thụ bia

Theo Bloomberg, trong thời gian gần đây, người dân Việt Nam đã giảm tiêu thụ bia một cách đáng kể. Một số lí giải cho rằng các hộ gia đình đang ưu tiên ngân sách cho những nhu cầu thiết yếu hàng ngày giữa tình hình kinh tế khó khăn.

Phạm Thùy Trang, một thợ làm tóc 48 tuổi ở TP.HCM, cho biết: “Tôi đã bảo chồng hạn chế uống bia”. Được biết, cô đang tiết kiệm tiền cho những nhu cầu thiết yếu như thực phẩm, chăm sóc sức khỏe và điện. “Chi phí ngày càng tăng nên chúng tôi phải nghiêm túc cắt giảm những thứ không cần thiết”.

Mặc dù lạm phát vẫn tương đối thấp ở mức dưới 3%, nhưng tình hình kinh tế đang khiến nhiều người thay đổi thói quen chi tiêu. Mức độ tăng trưởng kinh tế sẽ tiếp tục được tính toán trong thời gian tới. Theo khảo sát của Bloomberg, dữ liệu cho thấy mức tăng trưởng của quý kết thúc vào tháng 9 sẽ là 5%, tăng từ mức 4,4% trong ba tháng trước đó.

Mặc dù đây sẽ là quý tăng tốc thứ hai liên tiếp nhưng vẫn cần có hiệu quả tăng trưởng mạnh mẽ hơn để đạt mục tiêu 6,5% của chính phủ trong năm nay.

Theo S&P Global Market Intelligence, trong bối cảnh nhu cầu kinh tế vẫn còn yếu, các công ty không mấy mặn mà trong việc tuyển thêm nhân viên, dẫn đến việc làm giảm nhẹ trong tháng 8. Điều đó phần nào giải thích tại sao nhiều quán bia – nơi dân văn phòng tụ tập sau giờ làm việc - có doanh số bán hàng chậm lại.

Được biết, Việt Nam đứng số 1 Đông Nam Á về tiêu thụ bia và thứ 9 toàn cầu. Vì vậy, việc các gia đình giảm tiêu thụ bia đang có ảnh hưởng lan tỏa trên khắp lĩnh vực sản xuất bia trong nước và nước ngoài - nơi các nhà sản xuất bia từ lâu đã tìm đến Việt Nam để phát triển.

Nhiều gã khổng lồ ngành bia "thất thu"

Việc người Việt uống bia ít hơn đã ngay lập tức tác động tới những gã khổng lồ. Heineken có trụ sở tại Amsterdam và là nhà sản xuất bia cao cấp lớn nhất Việt Nam, đã cắt giảm dự báo doanh thu trong năm. Công ty cho biết Việt Nam và Nigeria chiếm hơn một nửa mức giảm tiêu thụ của hãng trong nửa đầu năm nay.

Giám đốc điều hành Dolf van den Brink cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg: “Chúng tôi gặp phải sự sụt giảm khá mạnh tại thị trường trọng điểm Việt Nam, vốn là khu vực có ý nghĩa quan trọng không gì sánh bằng đối với chúng tôi”. Công ty bia này đang có kế hoạch đầu tư thêm từ 500 triệu USD tới 1 tỷ USD vào Việt Nam, nơi hãng hiện đang vận hành sáu nhà máy.

Các nhà phân tích dự đoán tăng trưởng thu nhập sẽ chậm lại tại Thai Beverage Pcl, công ty đã mua lại nhà sản xuất bia lớn nhất Việt Nam, Tập đoàn Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn. Trong khi doanh thu của Sabeco giảm 11% trong nửa đầu năm tài chính, Lisa Lee, Chuyên gia phân tích ngành cấp cao của Bloomberg Intelligence, nhận định rằng tốc độ tăng trưởng doanh thu vẫn tiếp tục chậm trong thời gian còn lại của năm và đến năm 2024.

Habeco, công ty bia lớn thứ hai cả nước do Carlsberg AS nắm giữ một phần sở hữu, có doanh thu quý 2 giảm 2,6% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế giảm 8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tham khảo Bloomberg