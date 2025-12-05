Chứng khoán nghịch lý 'lãi chỉ số, lỗ tài khoản'

Có thời điểm VN-Index tăng gần 21 điểm, tiến sát 1.758 điểm, song cổ phiếu giảm áp đảo. Đến cuối phiên, lực bán từ nhóm ngân hàng khiến chỉ số thu hẹp đà tăng, chốt phiên tăng 4 điểm lên 1.741 điểm. Đáng chú ý, gần như toàn bộ mức tăng của VN-Index đến từ VIC khi mã này tăng trần và một mình “gánh” hơn 8 điểm, tái diễn trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng”.

Nhiều nhà đầu tư vẫn có cảm giác “lãi chỉ số, lỗ tài khoản”.

Dòng tiền không lan tỏa mà co cụm vào một vài cổ phiếu trụ. VN30 giảm 0,2% cho thấy các cổ phiếu dẫn dắt thực chất không đồng thuận. Tâm lý nhà đầu tư hiện nghiêng về chốt lời sau nhịp tăng nhanh và thận trọng với các yếu tố vĩ mô như tỷ giá, lãi suất và hoạt động cơ cấu ETF.

Phần lớn nhóm ngành lớn đều giảm điểm. Ngân hàng chịu áp lực mạnh nhất: SHB giảm hơn 3%, MBB, ACB, LPB, TCB đồng loạt mất từ 1,5% đến trên 2%. Cổ phiếu chứng khoán cũng chìm trong sắc đỏ, từ SSI, VCI đến VIX đều giảm trên 1,5% khi dòng tiền tạm thời rút khỏi nhóm tăng nóng.

Thép, dầu khí, tiêu dùng - vốn là các nhóm có tỷ trọng lớn - cũng không giữ được đà hồi phục trong bối cảnh thanh khoản toàn thị trường giảm mạnh xuống còn khoảng 20.100 tỷ đồng, thấp hơn 5.500 tỷ so với phiên trước.

Điểm sáng đến từ nhóm bất động sản , nhưng thực tế cũng chỉ xoay quanh “họ Vingroup”. VIC tăng kịch trần lên 142.800 đồng/cổ phiếu sau ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ phiếu thưởng tỷ lệ 1:1; VHM tăng 1,71%, còn lại phần lớn các mã bất động sản vẫn đỏ lửa. Bất chấp áp lực bán ròng mạnh từ khối ngoại, VIC tiếp đà tăng giá. Hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 678 tỷ đồng trên HoSE, tập trung vào VIC, SSI và ACB.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 4,08 điểm (0,23%) lên 1.741,32 điểm. HNX-Index giảm 1,66 điểm (0,63%) xuống 260,65 điểm. UPCoM-Index giảm 0,45 điểm (0,37%) xuống 120,49 điểm. Thanh khoản sụt giảm, giá trị giao dịch HoSE về dưới ngưỡng 20.000 tỷ đồng.