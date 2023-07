Chứng khoán Nhất Việt (VFS) chính thức chuyển niêm yết sang HNX

Ngày 24/7/2023, toàn bộ 80.25 triệu cổ phiếu VFS của CTCP Chứng khoán Nhất Việt đã được niêm yết trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) với giá tham chiếu 21.200 đồng/cp.

Phát biểu tại buổi lễ chào sàn HNX, lãnh đạo VFS cho biết việc được chấp thuận niêm yết là minh chứng cho việc VFS ngày càng minh bạch trong hoạt động với vai trò là công ty đại chúng, là cơ hội để VFS xây dựng hình ảnh thương hiệu là một doanh nghiệp tận tâm, chuyên nghiệp, có tính cạnh tranh. Điều này giúp nâng cao khả năng tiếp cận với nguồn vốn của các quỹ và nhà đầu tư nước ngoài. Bên cạnh đó,, việc được niêm yết sàn HNX giúp cải thiện tính thanh khoản của cổ phiếu khi được tháo gỡ rào cản không được giao dịch ký quỹ như khi ở sàn UPCoM.

Về Chứng khoán Nhất Việt, công ty được thành lập năm 2008 với vốn điều lệ ban đầu là 135 tỷ đồng. VFS cung cấp đa dạng các sản phẩm và dịch vụ tài chính cho khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp như môi giới chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, lưu ký chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán,…

Trải qua 15 năm hoạt động, VFS đã phát triển mạnh mẽ về cả quy mô và chất lượng dịch vụ cung cấp. Công ty đã xây dựng được mạng lưới khách hàng rộng lớn trên khắp cả nước. Các khách hàng của công ty bao gồm các quỹ đầu tư, gân hàng, công ty tài chính cũng như một số doanh nghiệp lớn trên thị trường chứng khoán. Bên cạnh đó, công ty còn thu hút một lượng lớn khách hàng cá nhân tham gia trên thị trường.

Tính đến cuối năm 2022, VFS đang quản lý gần 10.000 tài khoản chứng khoán của khách hàng. Vốn điều lệ của VFS cũng tăng gấp 6 lần từ lúc thành lập lên 802,5 tỷ đồng và đang tiếp tục xin chấp thuận từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc tăng vốn điều lệ lên 2.400 tỷ đồng trong năm 2023 và đầu năm 2024 với mục tiêu trở thành công ty chứng khoán có dịch vụ uy tín chất lượng trên thị trường.

Về kết quả kinh doanh, hoạt động kinh doanh của công ty tiếp tục ghi nhận những chuyển biến tích cực trong 6 tháng đầu năm 2023. Tổng doanh thu nửa đầu năm 2023 đạt 156,4 tỉ đồng, tăng hơn 63% so với cùng kỳ, và lợi nhuận sau thuế đạt 43,7 tỷ đồng tăng 23% so với cùng kỳ nhờ Doanh thu nghiệp vụ môi giới tăng 60,4% so với cùng kỳ và Lãi bán các tài sản tài chính FVTPL tăng gấp 25 lần so với cùng kỳ.

Trong năm 2023, VFS lên kế hoạch doanh thu 230 tỷ và lợi nhuận 80 tỷ, lần lượt tăng trưởng 35% và 27% so với năm trước. Như vậy trong nửa đầu năm 2023, công ty đã hoàn thành 67,8% mục tiêu doanh thu và 54,6% mục tiêu lãi cả năm.